Manuel Neuer, kapten sekaligus bintang penjaga gawang klub Jerman Bayern Munich yang berusia 40 tahun, untuk pertama kalinya berbicara secara langsung soal waktu yang memungkinkan untuk mengakhiri perjalanan karier sepakbolanya yang gemilang.

Kiper gaek tersebut memulai persiapan pada hari Selasa ini di pemusatan latihan tim di kawasan "Tegernsee" untuk menjalani musim ke-21-nya di Liga Jerman (16 musim bersama Bayern Munich dan 5 musim bersama Schalke), lalu melontarkan pernyataan mengejutkan usai latihan pertamanya setelah kembali dari liburan musim panas yang menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia.

Menjawab pertanyaan surat kabar "Bild" tentang apakah ia akan menunggu hingga akhir musim baru untuk mengambil keputusan mengenai perpanjangan kontrak atau pensiun pada musim panas 2027, sang juara dunia 2014 itu berkata: "Saya tidak bermain dalam pertandingan sambil berkata kepada diri sendiri: ini pertandingan terakhir saya, terlepas dari apakah itu kunjungan terakhir saya ke sebuah stadion tertentu atau bukan; namun kali ini kemungkinan itu tampak sangat besar bahwa saya akan mengakhiri perjalanan karier saya dan pensiun."

Kiper yang meraih penghargaan penjaga gawang terbaik dunia sebanyak lima kali itu sebelumnya telah memperpanjang kontraknya dengan raksasa Bavaria tersebut pada Mei lalu selama satu tahun tambahan, setelah berbulan-bulan berpikir yang di dalamnya opsi pensiun memang sudah dipertimbangkan. Neuer menjelaskan mengenai hal ini: "Mungkin ada 85% kecenderungan menuju pensiun pada saat itu, tetapi berada dalam tim ini dan bersama staf teknis serta pelatih ini memberi saya kesenangan yang besar; kami selalu memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan semua gelar dan berada di puncak, dan lingkungan itu bersama kualitas tim adalah 15% yang membuat saya berkata kepada diri sendiri: saya pasti harus melanjutkan."

Kiper gaek itu menambahkan sambil berbicara tentang motivasinya untuk musim mendatang: "Saya terus bermain demi gairah pribadi saya, dan karena saya tahu kemampuan saya yang selalu ada untuk membantu tim, di samping dukungan besar yang saya terima dari keluarga dan sahabat-sahabat saya."

Musim ini diperkirakan akan menjadi babak terakhir dalam perjalanan kariernya, yang ia harapkan bisa ditutup dengan penutupan sempurna pada 5 Juni 2027 di final Liga Champions Eropa di Stadion "Metropolitano" milik klub Atletico Madrid, untuk meraih gelar benuanya yang ketiga setelah tahun 2013 dan 2020.