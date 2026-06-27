Untuk keempat kalinya... Hasil yang mengecewakan bagi Arab Saudi di Piala Dunia

Tim nasional Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan tim nasional Cape Verde, hari Sabtu ini, pada pertandingan ketiga dan terakhir Grup 8.

Tim Saudi memasuki pertandingan ini dengan target satu-satunya: meraih kemenangan, karena mereka membutuhkan tiga poin untuk memastikan lolos ke babak 32 besar, baik dengan menempati posisi kedua di grup maupun sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik. Namun, tim nasional Saudi hanya mampu bermain imbang tanpa gol, sehingga mengakhiri perjalanannya di posisi terbawah klasemen grup dengan raihan dua poin.

Di sisi lain, tim nasional Cape Verde membutuhkan kemenangan untuk memastikan lolos, atau hasil imbang asalkan Spanyol mengalahkan Uruguay. Dan memang skenario kedua itulah yang terwujud, setelah tim Spanyol mengalahkan tim Uruguay, sehingga tim Cape Verde berhasil lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan raihan 3 poin, yang diperoleh dari 3 hasil imbang, di belakang Spanyol yang memuncaki klasemen.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa timnas Saudi mengakhiri partisipasi ketujuhnya di putaran final Piala Dunia tanpa meraih satu pun kemenangan, mengulangi apa yang terjadi pada edisi 1998, 2002, dan 2006, serta mencatatkan dua hasil imbang di babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Timnas Saudi Arabia memulai perjalanannya di turnamen ini dengan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay, sebelum menderita kekalahan telak 4-0 dari Spanyol, dan menutup partisipasinya dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde.

Timnas Cape Verde dijadwalkan akan menghadapi timnas Argentina, pemuncak Grup 10, di babak 32 besar, sementara Spanyol, yang memuncaki Grup 8 setelah mengalahkan Uruguay dengan skor 1-0, akan berhadapan dengan runner-up Grup 10, yang akan ditentukan antara timnas Aljazair atau Austria.