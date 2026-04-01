Untuk kedua kalinya... Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi menanggapi kepergian Renard

Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi kembali menanggapi kabar yang beredar mengenai pengunduran diri pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional senior, menjelang digelarnya putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" sebelumnya mengungkap keinginan Renard untuk meninggalkan jabatan pelatih timnas Saudi, di tengah tawaran dari timnas Ghana untuk memimpin mereka di Piala Dunia 2026, menggantikan pelatih sebelumnya, Otto Addo.

Namun, surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi mengutip pernyataan dari sumber resmi di Federasi Sepak Bola Arab Saudi, yang dengan tegas membantah kabar tersebut, dengan mengatakan: "Tidak ada yang perlu disebutkan mengenai hal ini."

Ini adalah kali kedua Asosiasi Sepak Bola Saudi membantah kabar kepergian Renard, setelah sebelumnya melakukannya sebelum pertandingan persahabatan melawan Serbia, Selasa, di Stadion TSC di Belgrade, yang berakhir dengan kekalahan "Al-Akhdar" 2-1.

Pelatih asal Prancis itu mendapat banyak kritik belakangan ini, setelah lolos ke putaran final Piala Dunia dengan susah payah melalui babak play-off Asia, lalu tersingkir dari Piala Arab di babak semifinal, sebelum kalah dalam pertandingan persahabatan melawan Mesir dan Serbia secara berturut-turut.