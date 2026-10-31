Manchester United kembali tersandung di Liga Primer Inggris, dan kalah 2-0 dari Chelsea di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu malam ini, dalam pekan kesembilan.

Tim tersebut terus merosot di klasemen, hingga berada di peringkat 17 dengan 7 poin, setelah hanya meraih satu kemenangan, sementara bermain imbang 4 kali, dan kekalahan dari Chelsea hari ini merupakan yang keempat baginya musim ini di Premier League.

Penampilan United membaik secara signifikan sepanjang babak pertama, tetapi mereka membayar mahal kurangnya ketajaman penyelesaian akhir ketika tim tamu menyia-nyiakan sejumlah peluang untuk unggul dalam skor. Morgan Rogers menembus pertahanan United dengan mudah dan mencetak gol pertama di awal babak kedua. Kemudian Lisandro Martinez menerima dua kartu kuning secara cepat dan menyebabkan penalti, yang dieksekusi oleh Cole Palmer, hingga memupuskan segala harapan bagi kebangkitan United.

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Meski demikian, Carrick menjawab pertanyaan saluran TNT Sports mengenai apakah ia memperkirakan akan tetap berada di jabatannya hingga pertandingan berikutnya melawan Roma di Liga Champions, dengan mengatakan: "Ya, kami harus terus maju. Kami harus mengambil hal-hal yang kami rasa berhasil bagi kami hari ini, dan menarik dari situ sedikit keyakinan dan kepercayaan diri, serta banyak hal baik, terutama di babak pertama".

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Ini merupakan rangkaian pertandingan tanpa kemenangan terpanjang bagi Manchester United sejak 38 tahun lalu, dan membuat mereka hanya berjarak satu poin dari zona degradasi di Liga Primer Inggris.

Carrick menambahkan: "Setelah berada dalam posisi yang sangat baik di babak pertama, mungkin kedua babak pertandingan ini tidak bisa lebih berbeda dari beberapa sisi. Saya rasa cara mereka bermain, kualitas sepak bola, dan cara kami bermain di babak pertama, tentu memberikan dorongan semangat. Kami harus memanfaatkan itu".

Dua kekalahan dalam tiga pertandingan pertama di Liga Champions Eropa membuat Manchester United melorot ke peringkat kedua puluh di klasemen fase liga yang terdiri dari 36 tim, sehingga membuatnya terancam absen dari babak gugur.

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