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Salah satu penyerang muda paling menonjol di sepak bola Eropa semakin dekat untuk mengambil langkah baru dalam kariernya. Namanya mulai menarik minat sejumlah klub besar berkat performanya di Liga Primer Inggris dan kemampuannya bermain dalam berbagai peran di lini depan.

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Menurut harian Spanyol "Sport", Eli Junior Kroupi, penyerang Bournemouth yang berusia 20 tahun, lebih memilih pindah ke Barcelona dibandingkan opsi lain yang tersedia baginya, terutama Paris Saint-Germain dan Arsenal, yang terus memantau situasinya sebagai persiapan untuk mencoba mendapatkan jasanya.

Harian tersebut menjelaskan bahwa Kroupi memiliki ketertarikan khusus untuk mengenakan seragam tim Catalan. Barcelona disebut sudah memantau perkembangannya selama bursa transfer musim panas lalu, dan namanya masih masuk dalam daftar opsi yang dipertimbangkan Deco, direktur olahraga klub, untuk memperkuat lini serang di masa depan.

Informasi ini sejalan dengan apa yang diungkapkan jurnalis Inggris David Ornstein saat tampil di podcast "The Athletic FC". Ia menyebut bahwa penyerang asal Prancis itu mempertimbangkan untuk meninggalkan Liga Primer Inggris ketika memutuskan mengambil langkah berikutnya dalam kariernya.

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Hal itu bisa memberi Barcelona dan Paris Saint-Germain keunggulan atas klub-klub Inggris yang meminatinya, meski Ornstein tidak memastikan bahwa sang pemain benar-benar sudah menjatuhkan pilihannya pada klub Catalan. Bournemouth menutup pintu. Di sisi lain, keinginan sang pemain untuk pindah tampaknya belum cukup untuk memuluskan transfer ini, mengingat sikap Bournemouth yang tidak berencana melepas penyerangnya pada bursa transfer musim dingin mendatang dan menganggap keberadaannya sebagai bagian penting dari proyek olahraga mereka.

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Marco Rose, pelatih tim asal Inggris tersebut, mengatakan: "Kami tidak berencana menjual pada Januari. Itu tidak ada dalam rencana kami. Untuk saat ini, semua yang beredar hanyalah rumor dan kebisingan." Kontrak Kroupi bersama Bournemouth berlaku hingga Juni 2030, sehingga klub Inggris itu memiliki posisi kuat dalam menghadapi upaya negosiasi tanpa perlu terburu-buru menentukan masa depannya.

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Berdasarkan perkiraan yang beredar di media Inggris, Bournemouth bisa meminta sekitar 100 juta pound sterling untuk menyetujui kepergiannya, jumlah yang bisa menjadi hambatan besar bagi Barcelona mengingat kondisi keuangan mereka.

Transfer untuk Masa Depan

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Penyerang internasional Prancis itu kini menjadi salah satu nama menonjol di pasar talenta Eropa berkat usianya yang masih muda, kemampuan mencetak gol, serta fleksibilitasnya dalam menjalankan berbagai peran menyerang. Karakteristik ini sesuai dengan arah kebijakan Barcelona yang ingin mendatangkan pemain yang mampu memberi kontribusi dalam jangka menengah dan panjang.

Menurut informasi yang dikutip "Sport" dari situs Prancis "Foot Sur7", Kroupi ingin kembali ke performa terbaiknya pada musim ini sebelum memikirkan pindah klub, dengan kemungkinan mempertimbangkan masa depannya pada musim panas mendatang.

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Meski Arsenal memiliki kemampuan finansial yang lebih besar dan Paris Saint-Germain masih terus meminati sang pemain, kemungkinan preferensinya terhadap Barcelona bisa memberi Deco kartu penting dalam perburuan untuk merekrutnya, meskipun perkiraan nilai transfer tetap menjadi tantangan besar bagi klub Catalan.

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