Unai Emery: Liverpool Bisa Ukir Invincibles

Belum pudar insiden rasisme yang menimpa Raheem Sterling di Liga Primer Inggris, kini Kalidou Koulibaly menjadi korban teranyar aksi memalukan tersebut saat bertanding di Serie A Italia. Mari tendang rasisme dari sepakbola! . #rasisme #sepakbola #epl #seriea

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Dec 27, 2018 at 7:51am PST