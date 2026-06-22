Ulasan Pertandingan Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Uruguay vs Spanyol: Rincian pertandingan

Pertandingan Uruguay vs Spanyol akan dimulai pada 27 Juni 2026 pukul 00:00 GMT dan 19:00 EST pada 26 Juni 2026.

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Uruguay vs Spanyol: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Jalisco ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara di Grup H ini berusaha untuk membangun atau menyelamatkan kampanye mereka setelah pertandingan Matchday 2 yang sangat intens. Setelah putaran kedua yang mengguncang dinamika awal grup—di mana juara Eropa Spanyol menunjukkan dominasi mutlak melalui kemenangan telak 4–0 atas Arab Saudi untuk mengamankan posisi teratas, sementara Uruguay merasa frustrasi setelah terpaksa berbagi poin dalam hasil imbang dramatis 2–2 melawan debutan Cape Verde meskipun sempat bangkit di babak pertama—ruang untuk kesalahan di Stadion Guadalajara (Estadio Akron) kini menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke Zapopan dengan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi secara taktis dan pemulihan fisik yang cepat dari pertandingan-pertandingan yang melelahkan tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, harus memastikan timnya mempertahankan fokus pertahanan dan efisiensi klinis, memanfaatkan keluwesan struktural mereka untuk mengokohkan kendali atas posisi teratas grup. De la Fuente akan mengandalkan titik-titik serangan dinamis inti timnya — yang dipimpin oleh permainan transisi berbahaya dari sensasi remaja Lamine Yamal, yang mencetak gol spektakuler melawan Arab Saudi, serta ancaman serangan langsung dari Mikel Oyarzabal — untuk mengatur tempo, mendominasi area tengah, dan menembus barisan pertahanan Amerika Selatan yang sangat fisik. Di seberang mereka berdiri tim Uruguay yang solid secara struktural dan sangat berambisi, dipimpin oleh Marcelo Bielsa. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain bertubuh kekar kelas atas, La Celeste memiliki pola permainan yang gigih serta serangan balik yang mematikan yang dipimpin oleh gelandang dinamis Federico Valverde dan pemain sayap eksplosif Maximiliano Araújo — yang mencetak gol penyama kedudukan yang klinis pada Matchday 2 — yang tampil gemilang ketika disiplin tanpa cela sangat dibutuhkan di bawah tekanan maksimum.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 2?

Uruguay 2–2 Cape Verde

Skuad asuhan Marcelo Bielsa mengalami kekecewaan mendalam di Miami Stadium, karena performa pertahanan yang rapuh memaksa mereka harus puas dengan hasil imbang 2–2 melawan Cape Verde, tim underdog yang sangat kompetitif di turnamen ini. Berupaya menguasai fase grup sepenuhnya, tim Amerika Selatan ini membuka pertandingan dengan mencari dominasi sejak awal, namun kesulitan mengendalikan jalur transisi yang berbahaya melawan blok biru yang dinamis.

Formasi Uruguay mulai goyah pada menit ke-20 ketika Kevin Pina mencetak gol untuk membawa tim Afrika itu memimpin secara mengejutkan. Pasukan Bielsa mengandalkan respons intensif untuk menyelamatkan babak pertama, membalas dengan agresif saat Maximiliano Araújo mencetak gol penyama kedudukan yang klinis pada menit ke-43 sebelum Agustín Canobbio mencetak gol spektakuler di akhir waktu tambahan babak pertama untuk membalikkan keadaan. Namun, organisasi pertahanan mereka kembali retak di bawah tekanan pada babak kedua ketika Hélio Varela mencetak gol penyama kedudukan untuk Cape Verde pada menit ke-60. Meskipun mengerahkan banyak pemain ke depan dan memasukkan penyerang bintang Darwin Núñez dari bangku cadangan, La Celeste tidak mampu menembus blok pertahanan rendah yang kokoh, sehingga mereka hanya mengumpulkan dua poin menjelang pertandingan terakhir.

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Spanyol 4–0 Arab Saudi

Pasukan asuhan Luis de la Fuente menampilkan permainan yang sangat disiplin dan dominan di Atlanta Stadium, menjaga gawang tetap bersih tanpa kebobolan untuk mengalahkan Arab Saudi dengan kemenangan krusial 4–0. Raksasa Eropa ini langsung menguasai papan skor, memecah kebuntuan pada menit ke-10 saat bintang muda Lamine Yamal mencetak gol dengan penyelesaian yang sangat klinis.

Sebelum tim debutan turnamen ini sempat menemukan ritme permainan, Mikel Oyarzabal memimpin lini depan Spanyol untuk memastikan pertandingan ini tak lagi bisa dikejar. Penyerang ini menampilkan performa brilian di babak pertama, menemukan ruang di kotak penalti untuk mencetak dua gol beruntun pada menit ke-21 dan ke-24. Setelah unggul dengan nyaman, organisasi struktural Spanyol yang kokoh mengambil alih sepenuhnya, dan semakin menghukum lawan mereka di awal babak kedua ketika gol bunuh diri dari Hassan Altambakti memastikan kemenangan telak tersebut. Rencana taktis seimbang De la Fuente berhasil mengendalikan tempo penguasaan bola di sisa pertandingan, mengamankan tiga poin untuk memperkuat posisi mereka di puncak Grup H dengan empat poin.

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Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa tidak perlu meninggalkan skema serangan berani dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan La Celeste menciptakan tekanan luar biasa di sepertiga akhir lapangan. Pergerakan vertikal, rotasi sayap yang tajam, serta keunggulan transisi yang didorong oleh opsi serangan yang fleksibel membuktikan bahwa Uruguay memiliki perangkat taktis yang diperlukan untuk menembus pertahanan tim-tim elit di panggung global.

Namun, Bielsa harus memastikan timnya tetap fokus penuh dalam bertahan saat menghadapi tim-tim yang menguasai bola dengan efisien. Dalam laga sebelumnya, formasi serangan agresif Uruguay terkadang meninggalkan ruang kosong yang luas ketika bek sayap maju jauh ke sepertiga akhir lapangan, yang berujung pada hasil imbang 2–2 yang mengecewakan melawan Cape Verde. Melawan tim Spanyol yang dibangun di atas dasar kemampuan teknis dan atletis yang mengesankan, kehilangan bola dengan mudah saat dalam proses transisi akan berakibat fatal. Penyesuaian utama Bielsa harus berfokus pada poros gelandang bertahan - khususnya menuntut kesadaran posisi yang ketat dari gelandang jangkar untuk menutup ruang setengah di tengah dan mencegah para pemain serangan balik Spanyol mengisolasi bek tengahnya.

Spanyol (Luis de la Fuente)

De la Fuente tidak perlu sepenuhnya membongkar pola permainan pragmatis yang membuat timnya mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan saat meraih kemenangan telak 4–0 atas Arab Saudi di Atlanta. Kerangka pertahanan inti dan kehadiran teknis di lini tengah tetap menjadi aset yang andal, namun Laga Ke-3 menuntut penyesuaian serangan yang tajam dalam cara tim mengontrol dan menggerakkan bola saat menghadapi perlawanan tim-tim elit Amerika Selatan.

Menghadapi tekanan tinggi yang agresif dari Uruguay, tetap bermain sepenuhnya horizontal atau mengedarkan bola terlalu lambat di sepertiga tengah lapangan justru akan memicu strategi perangkap yang disiapkan Bielsa. Penyesuaian taktis De la Fuente harus berfokus pada lini tengahnya, dengan menginstruksikan para pemimpin lini tengah untuk mengalihkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi saat merebut penguasaan bola. Saat Spanyol melakukan serangan, mereka harus secara agresif memanfaatkan ruang-ruang lebar yang ditinggalkan oleh bek sayap Uruguay yang maju ke depan. Memanfaatkan gerakan overlapping yang eksplosif dan langsung dari para pemain sayap dinamis untuk meregangkan barisan pertahanan Uruguay akan menjadi kunci untuk memecah formasi kompak mereka. Perluasan ke sisi lapangan ini sangat penting untuk membuka ruang-ruang kosong bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh pemain yang bergerak ke tengah, sehingga mencegah pembangunan serangan terhenti sepenuhnya di tengah kerumunan pemain lawan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 3?

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Berita tim Uruguay

Tantangan utama Bielsa menjelang pertandingan di Stadion Guadalajara yang canggih ini adalah mengatasi kelemahan pertahanan skuadnya sambil mengelola rotasi taktis yang potensial. Meskipun tim Amerika Selatan ini keluar dari hasil imbang 2–2 yang penuh aksi melawan Cape Verde tanpa kekhawatiran cedera baru atau pemain yang diskors, beberapa pemain kunci harus berhati-hati karena ancaman kartu kuning membayangi skuad.

Uruguay akan membangun permainan berdasarkan formasi taktis 4-2-3-1. Kiper Fernando Muslera akan tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang, mengharapkan perlindungan yang jauh lebih baik dari barisan belakangnya. Bek tengah Sebastián Cáceres dan Mathías Olivera — yang harus sangat berhati-hati setelah menerima kartu kuning pada Matchday 2 — akan melanjutkan kemitraan pertahanan mereka, diapit oleh bek sayap Guillermo Varela di sisi kiri dan José María Sanabria di sisi kanan.

Susunan lini tengah sangat bergantung pada ketangguhan di tengah dan perlindungan pertahanan. Manuel Ugarte dan Rodrigo Bentancur — pemain penting lainnya yang berada di ambang sanksi disiplin setelah mendapat kartu kuning pada Matchday 2 — akan menjadi poros ganda di lini tengah. Di depan mereka, Federico Valverde memikul tanggung jawab sebagai pengatur serangan di tengah, diapit oleh Agustín Canobbio—pencetak gol pada Matchday 2—di sayap kiri dan Maximiliano Araújo yang eksplosif di sayap kanan. Di lini depan, penyerang Federico Viñas akan memimpin barisan depan dengan percaya diri untuk menguasai jalur serangan tengah, meskipun Bielsa memiliki opsi berkualitas tinggi seperti Darwin Núñez yang siap menyuntikkan energi segar dari bangku cadangan.

Berita tim Spanyol

de la Fuente menghadapi teka-teki pemilihan pemain yang jauh lebih mudah namun sama rumitnya saat ia mempersiapkan timnya untuk mengamankan posisi teratas di Grup H. Topik pembicaraan terbesar seputar La Roja adalah mengelola dampak fisik dan momentum psikologis dari kemenangan telak 4–0 mereka atas Arab Saudi, yang dapat menggoda sang manajer untuk memanfaatkan kedalaman skuadnya sekarang bahwa kualifikasi otomatis sudah pasti dalam jangkauan.

Fondasi struktural inti Spanyol akan berpusat pada formasi 4-1-2-3 yang sangat disiplin dan fleksibel. Di lini pertahanan, bek tengah Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte akan menjadi tulang punggung lini tengah, dengan bek sayap Pedro Porro di sisi kanan dan Marc Cucurella di sisi kiri. Kiper berpengalaman Unai Simón mengandalkan perlindungan yang kokoh dan konsisten untuk memperkuat kendalinya di kotak penalti.

Lini tengah akan berusaha mengendalikan tempo dan memperbaiki ritme penguasaan bola. Gelandang jangkar Rodri akan menjadi perisai di tengah, sehingga playmaker kreatif seperti Pedri dan Dani Olmo dapat beroperasi lebih ke depan untuk membongkar barisan pertahanan Amerika Selatan.

Di lini depan, barisan penyerang dipenuhi dengan opsi-opsi transisi yang mematikan. Pahlawan Matchday 2, Mikel Oyarzabal, akan menguasai jalur tengah setelah mencetak dua gol spektakuler di babak pertama, didukung penuh oleh sensasi remaja Lamine Yamal di sayap kiri dan Álex Baena di sayap kanan, yang memberikan percikan penting di sepertiga akhir lapangan yang dibutuhkan untuk menghukum Uruguay melalui serangan balik.

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Pertarungan kunci Uruguay vs Spanyol

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Lamine Yamal vs Mathías Olivera

Setelah tampil sebagai titik fokus serangan yang berbahaya di bawah asuhan Luis de la Fuente, Yamal tetap menjadi ujung tombak yang penuh energi dan percaya diri di lini depan Spanyol. Yamal beroperasi dengan mulus di sayap untuk memimpin serangan kreatif melawan Arab Saudi, bahkan mencetak gol dengan tendangan yang akurat. Untuk menembus formasi pertahanan Uruguay yang kokoh secara fisik, peran Yamal akan sangat krusial; ia harus memanfaatkan pergerakan cerdasnya, kemampuan menggiring bola yang eksplosif, dan kerja keras yang konsisten untuk meregangkan barisan pertahanan lawan, menarik bek keluar dari posisinya, serta membuka celah vital di sepertiga akhir lapangan bagi ancaman di lini tengah seperti Mikel Oyarzabal untuk dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah Mathías Olivera, jangkar pertahanan vital di barisan belakang asuhan Marcelo Bielsa. Olivera memimpin blok tengah selama pertandingan Uruguay sebelumnya, berusaha mempertahankan soliditas barisan belakang di bawah tekanan luar biasa saat melawan Cape Verde. Meskipun struktur pertahanan Uruguay pernah mengalami momen-momen sulit dan mengumpulkan kartu kuning—termasuk satu untuk Olivera sendiri—ia memiliki atribut fisik kelas atas dan dominasi taktis untuk menantang penyerang-penyerang elit. Ia harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah bersama Sebastián Cáceres, memastikan ia memanfaatkan posisinya untuk menetralkan pergerakan tajam Yamal ke dalam dan mencegah Spanyol mendapatkan momentum transisi sejak awal.

Federico Valverde vs Rodri

Sebagai jantung dan mesin dinamis lini tengah Uruguay pada Matchday 2, Valverde ditugaskan untuk mengatur ritme penguasaan bola dan membuka barisan pertahanan lawan bagi La Celeste. Valverde tampil gemilang dalam peran gelandang tengah serang melawan Cape Verde, menerobos ke depan untuk memberikan dorongan fisik yang vital dan menggerakkan transisi serangan timnya. Melawan Spanyol, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan memberi umpan kepada Agustín Canobbio dan Maximiliano Araújo yang melakukan serangan sayap yang eksplosif. Jika Valverde diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadapi lini belakang, visinya akan dengan mudah mengacaukan blok pertahanan Spanyol.

Yang berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir lancar itu adalah gelandang andalan Spanyol, Rodri. Ia menjadi tulang punggung lini tengah pada Matchday 2, memberikan perlindungan taktis yang sempurna selama penampilan dominan melawan Arab Saudi. Kerja defensifnya saat tidak menguasai bola serta kedisiplinannya dalam transisi akan diuji secara maksimal di Stadion Guadalajara. Rodri harus secara agresif mengatur posisinya di depan bek tengah Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte untuk mempersempit ruang di tengah lapangan, menekan titik-titik awal pembangunan serangan Valverde, dan melindungi empat pemain belakangnya guna memastikan tim Amerika Selatan tersebut tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Spanyol bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup H saat ini?

Setelah putaran kedua pertandingan, Grup H telah membentuk struktur yang sangat dinamis dan kompetitif. Spanyol dengan nyaman memimpin klasemen dengan empat poin dan selisih gol +4, setelah menempatkan diri mereka dalam posisi kuat dalam perburuan babak gugur berkat kemenangan telak 4–0 atas Arab Saudi.

Hal ini membuat Uruguay berada di posisi kedua dengan dua poin dan selisih gol yang netral (0), bersaing ketat dalam perolehan poin dengan Cape Verde (dua poin, selisih gol 0) setelah La Celeste terpaksa puas dengan hasil imbang 2–2 yang sengit melawan Blue Sharks. Arab Saudi tetap terpuruk di dasar klasemen dengan satu poin. Pertandingan Matchday 3 yang akan datang di Stadion Guadalajara ini menjadi titik krusial secara matematis bagi kedua tim raksasa tersebut saat mereka berjuang untuk mengamankan kualifikasi otomatis atau menghindari skenario wild-card yang genting menjelang babak gugur.

Jika Spanyol menang

Kemenangan bagi tim asuhan Luis de la Fuente akan mengantarkan tim Eropa ini ke tujuh poin, yang secara instan memastikan kualifikasi otomatis ke Babak 32 Besar sebagai juara grup yang tak terbantahkan. Sebaliknya, hasil ini akan membuat Uruguay tetap di dua poin. Bergantung pada hasil pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi yang berlangsung bersamaan, kekalahan Uruguay berpotensi menjatuhkan mereka ke posisi ketiga atau keempat, yang bisa membuat mereka tersingkir sepenuhnya atau harus bergantung sepenuhnya pada skenario wildcard.

Jika Uruguay menang

Jika pasukan asuhan Marcelo Bielsa berhasil mengamankan tiga poin, hal itu akan melengkapi kebangkitan spektakuler tim Amerika Selatan ini di babak penyisihan grup. Dengan mengumpulkan lima poin, Uruguay akan mampu menyalip Spanyol dan memastikan lolos otomatis ke Babak 32 Besar sebagai juara grup atau runner-up. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Spanyol terjebak di empat poin, memaksa mereka bergantung pada hasil pertandingan paralel untuk melihat apakah mereka mempertahankan slot otomatis atau lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik melalui wildcard.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Guadalajara akan membuat Spanyol nyaman dengan lima poin dan lolos dengan aman ke babak gugur. Bagi Uruguay, naik ke tiga poin akan membuat mereka tetap terjebak dalam pertarungan kualifikasi yang ketat. Meskipun hasil imbang mencegah eliminasi matematis langsung, finis dengan tiga poin dan selisih gol yang sepenuhnya netral (0) akan membuat posisi akhir mereka bergantung pada hasil Cape Verde, sehingga tiket wildcard ke Babak 32 Besar sangat bergantung pada selisih gol di grup lain.

Berita tim & skuad

Pelatih kepala Uruguay, Marcelo Bielsa, belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan, dan saat ini tidak ada pemain La Celeste yang terdaftar mengalami cedera atau skorsing. Pembaruan informasi diperkirakan akan tersedia menjelang kick-off.

Manajer Spanyol, Luis de la Fuente, juga belum mengonfirmasi susunan pemain inti, dan sejauh ini tidak ada laporan mengenai cedera atau skorsing. Berita terbaru mengenai tim akan ditambahkan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Uruguay mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak lima gol dan kebobolan lima gol. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan skor 2-2 melawan Cabo Verde di Piala Dunia pada 21 Juni, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi dalam laga pembuka grup mereka. Kedua hasil di Piala Dunia tersebut mencerminkan inkonsistensi yang terus mereka alami selama rentetan pertandingan yang juga mencakup hasil imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Inggris dan hasil imbang tanpa gol melawan Aljazair. Titik terendah dalam rentetan tersebut adalah kekalahan 5-1 dari Amerika Serikat pada November 2025.

Lima pertandingan terakhir Spanyol mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Arab Saudi pada 21 Juni, sebuah penampilan yang menegaskan kedalaman lini serang mereka. Sebelumnya, mereka ditahan imbang 0-0 oleh Cabo Verde dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, Spanyol telah mencetak enam gol dan kebobolan satu gol, dengan dua kali berturut-turut tidak kebobolan dalam pertandingan persahabatan melawan Mesir dan Irak menjelang turnamen ini.

Rekor Head-to-Head

URU Last 2 matches ESP 0 Menang 0 Seri 2 Menang Spain 3 - 1 Uruguay

Spain 2 - 0 Uruguay 1 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Data head-to-head mencakup dua pertemuan, keduanya dimainkan sebagai laga persahabatan. Pertemuan terakhir terjadi pada 6 Februari 2013, ketika Spanyol mengalahkan Uruguay 3-1. Sebelumnya, Spanyol menang 2-0 pada 17 Agustus 2005. Spanyol telah memenangkan kedua pertemuan yang tercatat tersebut, mencetak lima gol dan kebobolan satu gol dalam dua pertandingan tersebut.

Klasemen



