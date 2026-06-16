Ulasan Pertandingan Uruguay vs Cabo Verde di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Uruguay vs Cabo Verde akan dimulai pada 21 Juni 2026 pukul 18.00 EST dan 22.00 GMT.

Kontekstual pertandingan dan wawasan hari pembukaan

Dalam salah satu kejutan terbesar turnamen sejauh ini, debutan turnamen Cabo Verde berhasil menahan juara 2010 Spanyol dengan skor imbang 0-0. Kiper Cabo Verde berusia 40 tahun, Vozinha, menjadi pahlawan, dan kini jumlah pengikutnya di media sosial melonjak drastis dalam semalam.

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Pemain kunci dan pelatih Uruguay

Dengan Luis Suárez dan Edinson Cavani yang telah pensiun dari sepak bola internasional, sistem pelatih legendaris Marcelo Bielsa sangat bergantung pada gelandang-gelandang pekerja keras. Fede Valverde dari Real Madrid menjadi potongan kunci dalam skema ini, bersama Manuel Ugarte dari Man United dan playmaker elegan Spurs, Rodrigo Bentancur. Uruguay akan berusaha menyulitkan lawan dengan duet berpengalaman Ronald Araújo dan José María Giménez yang memimpin barisan belakang.

Bielsa akan menerapkan sistem 4-3-3 intensitas tinggi khasnya yang berfokus pada tekanan agresif. Pendekatan ini membuat Uruguay mencatat 147 turnover tinggi selama siklus kualifikasi—26 lebih banyak daripada negara lain mana pun di Amerika Selatan.

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Pemain kunci dan pelatih Cabo Verde

Penyerang Dailon Livramento tampil gemilang dengan empat gol di babak kualifikasi, termasuk gol penentu melawan Angola dan Kamerun, sehingga menjadi top skor bersama di grup. Cabo Verde berada di bawah asuhan mantan kapten Pedro Leitão Brito, yang akrab disapa Bubista. Ia memimpin tim sejak 2020 dan akan mengandalkan formasi pertahanan yang disiplin jika timnya ingin menciptakan kejutan di Amerika. Kiper veteran Chaves, Vozinha, membuktikan kemampuannya saat melawan Spanyol pada pertandingan pertama, dan Cabo Verde akan kembali mengandalkan aksi heroiknya dalam dua pertandingan grup lainnya. Bermain di liga divisi dua Portugal, Vozinha benar-benar tampil gemilang untuk tim debutan Piala Dunia ini saat menghadapi lawan yang jauh lebih terkenal.

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Skuad Uruguay yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Bek: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo).

Gelandang: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atletico San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America).

Penyerang: Rodrigo Aguirre (Club America), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal).

Skuad 26 pemain Cabo Verde

Penjaga gawang: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Bek: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Gelandang: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Penyerang: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

Berita tim & skuad

Uruguay dilatih oleh Marcelo Bielsa. Tidak ada cedera atau skorsing yang tercatat dalam data skuad saat ini, dan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi menjelang pertandingan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Cape Verde, Bubista, juga tidak mencatat adanya cedera atau skorsing dalam data yang tersedia. Belum ada susunan pemain inti yang dikonfirmasi. Berita tim lebih lanjut akan diberikan menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Uruguay mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhirnya. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Piala Dunia pada 15 Juni, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Aljazair serta 1-1 dengan Inggris dalam laga persahabatan awal tahun ini. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan ini adalah kekalahan telak 5-1 dari AS pada November 2025. Hasil imbang tanpa gol dengan Meksiko melengkapi gambaran dari lima pertandingan tersebut. Di seluruh pertandingan tersebut, hasil Uruguay menunjukkan tim yang sulit dikalahkan tetapi juga kesulitan untuk menang.

Cape Verde datang dalam performa yang kuat, dengan memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka sebelum Piala Dunia adalah kemenangan 3-0 atas Bermuda pada 6 Juni, dan mereka juga mengalahkan Serbia 3-0 pada akhir Mei. Hasil imbang 1-1 dengan Finlandia dan kekalahan 4-2 dari Chili melengkapi rangkaian pertandingan tersebut, bersama dengan hasil imbang 0-0 dengan Spanyol pada 15 Juni. Cape Verde telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak gol dengan mudah dalam pertandingan persahabatan baru-baru ini, sekaligus menunjukkan disiplin pertahanan untuk menahan lawan-lawan teratas.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Uruguay dan Cape Verde yang tercatat dalam data yang tersedia. Pertandingan di Hard Rock Stadium di Miami akan menjadi pertemuan pertama yang tercatat antara kedua negara.

Klasemen

Di Grup H, Uruguay saat ini berada di puncak klasemen, sedangkan Cape Verde berada di posisi keempat menjelang pertandingan ini.