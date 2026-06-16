Ulasan Pertandingan Tunisia vs Jepang di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Tunisia vs Jepang akan dimulai pada 20 Juni 2026 pukul 23.00 EST dan 21 Juni 2026 pukul 04.00 GMT.

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Tunisia vs Jepang: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Timur Laut Meksiko ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara berusaha untuk keluar dari Grup F yang sangat ketat. Setelah pertandingan pembuka yang penuh ketegangan dan berisiko tinggi, margin kesalahan di Stadion Monterrey (Estadio BBVA) telah menyusut drastis. Kedua kubu bertolak ke Nuevo León dengan kesadaran bahwa momentum psikologis dan pemulihan fisik segera setelah pertandingan pembuka yang melelahkan itu akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Tunisia harus segera menata tim yang mengandalkan ketangguhan dan struktur pertahanan. Ia akan mengandalkan inti tim yang telah teruji dalam pertempuran dan disiplin untuk menyesuaikan diri, menghalangi area transisi tengah, dan mengganggu ritme penguasaan bola teknis lawan. Di hadapan mereka berdiri tim Jepang yang sangat kreatif dan dinamis di bawah asuhan Hajime Moriyasu. Setelah menunjukkan keunggulan teknis dan adaptasi taktis di panggung global, Samurai Blue memiliki strategi tanpa henti yang dibangun atas umpan-umpan yang mengalir dan berkecepatan tinggi serta tekanan yang berbahaya, yang berkembang pesat saat presisi di sepertiga akhir lapangan sangat dibutuhkan.

Diselenggarakan di Stadion Monterrey yang canggih di Guadalupe, pertandingan ini menjanjikan pertarungan taktik yang rumit layaknya permainan catur. Tak satu pun tim boleh mengalami keruntuhan pertahanan di area transisi tengah, sehingga komunikasi di lini tengah dan kecepatan vertikal yang cepat menjadi elemen penentu. Tunisia akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk memamerkan organisasi taktis mereka dan memanfaatkan peluang dari situasi bola mati, sementara Jepang masuk ke lapangan dengan tekad untuk memanfaatkan permainan sayap yang eksplosif dan menghukum setiap celah pertahanan Afrika Utara. Dengan kemungkinan klasemen grup mulai mengkristal, betapa krusialnya memastikan lolos dari Grup F akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

Swedia 5-1 Tunisia

Tunisia mengalami awal yang sulit dan menyakitkan dalam kampanye Piala Dunia mereka, kalah 5-1 dari tim Swedia yang sangat klinis di Stadion Monterrey. Tim Afrika Utara ini kesulitan membangun pertahanan yang kokoh sejak awal, karena pergerakan lini depan Swedia yang cepat dan fisik berulang kali melewati blok pertahanan mereka. Meskipun Tunisia sempat menunjukkan perlawanan taktis di babak kedua, disiplin struktural mereka runtuh di bawah tekanan yang tak henti-hentinya. Mereka memasuki Matchday 2 di posisi terbawah Grup F, dan harus memperbaiki kelemahan pertahanan mereka agar impian lolos ke babak selanjutnya tetap hidup.

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Belanda 2-2 Jepang

Pasukan Hajime Moriyasu menunjukkan fleksibilitas taktis dan ketangguhan yang luar biasa untuk meraih hasil imbang dramatis 2-2 melawan tim Belanda yang tangguh di Dallas. Tim Samurai Blue mampu menyaingi Belanda secara seimbang dalam pertandingan berkecepatan tinggi, memanfaatkan keunggulan teknis dan transisi serangan yang lancar untuk terus mengancam tim raksasa Eropa tersebut. Meskipun harus menahan tekanan berat di akhir pertandingan, formasi serangan balik yang gigih dan pemulihan mental yang disiplin memastikan Jepang berbagi poin, memberikan mereka modal psikologis yang besar menjelang laga di Monterrey.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Tunisia (Manajemen Sementara): Penanganan krisis & membangun kembali tulang punggung pertahanan

Federasi Sepak Bola Tunisia telah mengambil tindakan tegas dan bersejarah hanya satu pertandingan setelah kampanye mereka dimulai, dengan memecat pelatih kepala Sabri Lamouchi setelah kekalahan telak 5-1 di laga pembuka melawan Swedia. Dalam salah satu pemecatan manajer tercepat dalam sejarah Piala Dunia modern, staf kepelatihan sementara harus segera fokus pada pengendalian kerusakan psikologis dan stabilitas struktural untuk menjaga peluang Tunisia di turnamen ini.

Melawan lini tengah Jepang yang secara teknis lebih unggul dan cepat dalam mengoper bola, yang tampil sangat tajam saat melawan Belanda, pengulangan kesalahan individu dan penandaan pasif seperti pada Matchday 1 akan berakibat fatal. Penyesuaian taktis segera dari manajer sementara harus berpusat pada formasi blok rendah yang sangat terkonsolidasi untuk memperbaiki tulang punggung pertahanan yang rapuh. Pemain tengah andalan Ellyes Skhiri dan Hannibal Mejbri tidak boleh meninggalkan celah di antara lini; mereka harus bermain dengan disiplin penuh untuk mempersempit ruang, melindungi bek tengah, dan mengawasi pemain tengah lawan yang bergerak terlambat. Selain itu, saat Tunisia merebut bola, struktur transisi harus sangat langsung. Daripada mencoba membangun serangan secara lambat yang justru mengundang tekanan balik intens dari Jepang, Elang Kartago harus berusaha melepaskan umpan-umpan panjang vertikal yang cepat untuk meredakan tekanan pada barisan belakang mereka.

Jepang (Hajime Moriyasu): Ketepatan di sepertiga akhir & lebar lapangan yang konsisten

Hajime Moriyasu tidak perlu merombak skema transisi yang sangat fleksibel dan berorientasi pada penguasaan bola yang menghasilkan hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan Belanda di Dallas, tetapi ia harus memperbaiki presisi di sepertiga akhir yang diperlukan untuk menembus pertahanan lawan yang sudah terluka parah. Meskipun mampu menyaingi Belanda dalam kombinasi cepat, Jepang harus memastikan mereka tidak terlalu bergantung pada pola serangan tengah saat menghadapi blok pertahanan yang rendah.

Melawan pertahanan kokoh Tunisia - yang akan diperkuat secara signifikan setelah penampilan pertahanan yang mengerikan pada Matchday 1 - ruang-ruang di tengah lapangan akan sangat padat. Penyesuaian utama Moriyasu kemungkinan akan berfokus pada serangan sayap. Alih-alih membiarkan gelandang terjebak dalam struktur penguasaan bola lambat dan melingkar di sepertiga tengah, Samurai Biru harus menggerakkan bola dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi. Memanfaatkan kecepatan eksplosif dan langsung dari pemain sayap seperti Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma untuk secara agresif meregangkan barisan belakang Tunisia akan menjadi kunci untuk menciptakan umpan balik bernilai tinggi, sekaligus menghindari perangkap di area tengah sepenuhnya.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

Berita tim Tunisia

Untuk menjaga peluang mereka tetap hidup, staf pelatih harus melakukan perubahan psikologis yang cepat sambil sangat mengandalkan pemain-pemain inti yang menjadi andalan taktis mereka.

Kapten Ellyes Skhiri sekali lagi akan memikul tanggung jawab besar untuk mengatur lini tengah, dan beban kerjanya di lini pertahanan akan sangat berat saat ia berusaha menstabilkan struktur pertahanan yang rapuh. Fokus utama perhatian terletak di lini tengah dan sepertiga akhir lapangan, di mana tim diperkirakan akan melakukan rotasi pemain untuk menghadirkan ketangguhan pertahanan yang lebih kuat serta kecepatan dalam transisi serangan. Gelandang Anis Ben Slimane dan Hannibal Mejbri berupaya keras untuk membentuk formasi taktis yang lebih rapat, sementara pemain sayap kreatif seperti Elias Achouri dan Ismaël Gharbi yang masih muda bersaing untuk mendapatkan posisi starter guna memberikan opsi serangan balik yang lebih tajam guna meringankan tekanan di lini belakang.

Berita tim Jepang

Hajime Moriyasu dihadapkan pada teka-teki pemilihan pemain yang jauh lebih positif saat ia mempersiapkan timnya untuk membangun momentum dari hasil imbang dramatis 2-2 pada laga pembuka melawan Belanda. Samurai Biru keluar dari pertarungan berintensitas tinggi di Dallas dengan momentum yang signifikan, dan karena Moriyasu terpaksa mencoret pemain kunci yang cedera seperti Kaoru Mitoma dari skuad turnamen final, fokusnya tetap sepenuhnya pada memaksimalkan opsi yang tersedia.

Mesin lini tengah Ao Tanaka akan memikul tanggung jawab besar dalam mengendalikan tengah lapangan, kemungkinan berpasangan dengan Kaishu Sano untuk membentuk duet gelandang yang energik dan tahan tekanan. Fleksibilitas taktis sesungguhnya terletak di sepertiga lapangan depan; dengan Daichi Kamada yang dipastikan akan memainkan peran kreatif setelah mencetak gol penyama kedudukan dramatis pada menit ke-88 melawan Belanda, pemain sayap dinamis seperti Takefusa Kubo dan Ritsu Doan siap untuk memperlebar lapangan. Di lini depan, Moriyasu bisa merotasi opsi penyerang tengahnya untuk melelahkan barisan pertahanan Afrika Utara, dengan Ayase Ueda dan Daizen Maeda yang akan bekerja keras untuk menyuntikkan energi menekan tanpa henti dan kecepatan vertikal sejak peluit pembuka dibunyikan.

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Pertandingan kunci Tunisia vs Jepang

Omar Rekik vs Ayase Ueda

Meskipun sistem pertahanan Tunisia berantakan dalam kekalahan 5-1 dari Swedia, bek tengah Omar Rekik muncul sebagai titik terang langka setelah mencetak gol sundulan yang mengesankan di babak pertama dari umpan silang Hannibal Mejbri. Untuk memberi Elang Kartago peluang bertarung di Stadion Monterrey, Rekik harus melupakan momentum menyerang tersebut dan fokus sepenuhnya pada memperkuat barisan pertahanan yang rapuh, menjaga kesadaran spasial yang sempurna untuk menghindari gangguan komunikasi yang merugikan yang mengganggu pertandingan pembuka mereka.

Yang akan menguji kemampuannya adalah penyerang Feyenoord Ayase Ueda, titik fokus berbahaya di lini depan Hajime Moriyasu. Meskipun Jepang menunjukkan karakter luar biasa dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan dan mengamankan hasil imbang 2-2 melawan Belanda, Ueda ingin memberikan dampak yang jauh lebih tajam dalam permainan terbuka setelah penampilan yang kurang meyakinkan pada pertandingan pembuka di Dallas. Ueda unggul dalam mengunci bek-bek yang kuat secara fisik dan menciptakan ruang bagi pemain pendukung yang dinamis; Rekik harus mempertahankan konsentrasi penuh dan disiplin struktural yang ketat di area tengah untuk mencegah penyerang Jepang itu berbalik dan mengumpan kepada pemain sayap yang datang terlambat.

Hannibal Mejbri vs Ao Tanaka

Sebagai sumber semangat dan pusat kreativitas lini tengah Tunisia, Hannibal Mejbri menjadi penyelamat penting saat melawan Swedia berkat umpan terukurnya yang mematikan sesaat sebelum jeda. Saat menghadapi Jepang, beban taktisnya akan meningkat drastis. Hannibal harus menyeimbangkan naluri menyerangnya yang alami dengan pergerakan defensif yang intens, turun ke lini belakang untuk menutup ruang transisi di tengah lapangan dan mencegah lini tengah Jepang yang dinamis membangun kombinasi umpan-umpan pendek berkecepatan tinggi.

Ao Tanaka, yang memikul tanggung jawab besar di dasar mesin permainan Jepang setelah penarikan diri kapten veteran Wataru Endo akibat cedera, berupaya mengendalikan tempo tersebut. Bersama Kaishu Sano, Tanaka berperan penting dalam membantu Samurai Blue menandingi Belanda secara setara dalam transisi. Jika Tanaka diberi waktu dan ruang untuk menguasai sepertiga tengah lapangan sesuai ritmenya sendiri, ia akan dengan mudah memecah barisan Tunisia dengan distribusi bola yang sangat baik dan melepaskan ancaman eksplosif dari sayap seperti Takefusa Kubo dan Ritsu Doan untuk mengekspos lini belakang Afrika Utara yang rentan.

Bagaimana kemungkinan klasemen Grup F?

Setelah putaran pertama pertandingan, Grup F telah membentuk dinamika yang terpolarisasi, menjadikan Matchday 2 sebagai situasi yang sangat menekan bagi kedua tim. Tunisia memasuki pertandingan ini di Monterrey dengan posisi terbawah grup, tanpa poin (selisih gol -4), setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia. Sementara itu, Jepang berada dalam posisi yang jauh lebih stabil, mengumpulkan satu poin (selisih gol 0), setelah hasil imbang 2-2 yang menegangkan dan penuh ketahanan melawan Belanda.

Dengan Swedia dan Belanda saling berhadapan di ujung lain klasemen, pertemuan langsung ini menjadi titik balik yang menentukan bagi skenario matematis kedua negara menjelang pertandingan grup terakhir.

Jika Jepang menang

Kemenangan bagi tim asuhan Hajime Moriyasu akan mengantarkan Samurai Biru ke empat poin, menempatkan mereka di ambang lolos ke babak 32 besar. Tergantung pada hasil pertandingan Swedia vs Belanda, kemenangan bisa menempatkan Jepang pada posisi yang sangat menguntungkan untuk memperebutkan posisi teratas di Grup F. Yang terpenting, hal itu akan memberi mereka kemewahan karena hanya perlu hasil imbang pada pertandingan terakhir melawan Swedia untuk memastikan lolos, sementara Tunisia akan tetap tertahan di nol poin dan terancam tersingkir secara matematis.

Jika Tunisia menang

Jika pasukan Sabri Lamouchi mampu mengabaikan tekanan dan mengamankan tiga poin, hal itu akan sepenuhnya menghidupkan kembali harapan mereka di turnamen ini dan membuat persaingan di grup ini terbuka lebar. Dengan mengumpulkan tiga poin, Tunisia akan kembali bersaing dalam perebutan tiket lolos, yang akan memberi mereka modal psikologis yang besar menjelang pertandingan penentuan di hari terakhir melawan Belanda. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Jepang tertahan di satu poin, menjatuhkan mereka di bawah Tunisia, dan memaksa Samurai Biru untuk menghadapi pertandingan terakhir yang penuh tekanan dan harus dimenangkan melawan raksasa grup Swedia hanya untuk memiliki peluang lolos.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang lainnya akan membuat Jepang mengumpulkan dua poin dan memberi Tunisia peluang hidup pertama yang sangat penting dengan satu poin, sehingga nasib seluruh grup akan ditentukan pada pekan terakhir yang kacau dan penuh tekanan. Hasil imbang secara matematis membuat kedua negara tetap bertahan, tetapi sangat memperkecil peluang mereka untuk lolos. Dalam situasi ini, Jepang akan menghadapi Swedia dengan kesadaran bahwa kemenangan mungkin wajib diraih untuk mengamankan posisi dua besar yang otomatis lolos, sementara Tunisia akan menghadapi tekanan tinggi yang sama dan harus menang melawan Belanda, di mana mereka juga membutuhkan selisih gol yang signifikan untuk menghindari ketergantungan pada sistem tiebreaker rumit untuk memperebutkan posisi ketiga.

Berita tim & skuad

Tunisia dilatih oleh Sabri Lamouchi, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing dalam skuad. Susunan pemain awal yang kemungkinan besar diturunkan belum dirilis pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Jepang akan bertanding di bawah asuhan Hajime Moriyasu, tanpa ada data cedera atau skorsing yang terkonfirmasi. Belum ada susunan pemain yang diprediksi. Pembaruan skuad diharapkan sebelum pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Tunisia datang dalam performa yang buruk, dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan 5-1 dari Swedia pada laga pembuka Piala Dunia pada 15 Juni. Sebelum itu, mereka dikalahkan 5-0 oleh Belgia dalam laga persahabatan pada 6 Juni dan kalah 1-0 dari Austria pada 1 Juni. Hasil imbang tanpa gol melawan Kanada dan kemenangan 1-0 atas Haiti merupakan hasil positif satu-satunya dalam rentang tersebut. Tunisia hanya mencetak dua gol sementara kebobolan 11 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor terbaru Jepang menunjukkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 2-2 melawan Belanda dalam laga pembuka Piala Dunia pada 14 Juni. Sebelumnya, mereka mengalahkan Islandia 1-0 pada 31 Mei, mengalahkan Inggris 1-0 di Wembley pada Maret, dan menang 1-0 atas Skotlandia dalam jendela internasional yang sama. Kemenangan 3-0 atas Bolivia pada November 2025 melengkapi lima pertandingan tersebut. Jepang telah mencetak tujuh gol dan kebobolan dua gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Jepang dalam laga persahabatan pada 17 Oktober 2023, yang digelar di kandang Jepang. Dari empat pertandingan yang tercatat, Jepang memegang keunggulan yang jelas, dengan tiga kali menang dan satu kali kemenangan bagi Tunisia. Satu-satunya kemenangan Tunisia terjadi dalam pertandingan persahabatan pada 14 Juni 2022, ketika mereka mengalahkan Jepang 3-0 di kandang Jepang. Pertemuan paling awal dalam data ini terjadi pada Piala Dunia 2002 pada 14 Juni, ketika Tunisia menjamu Jepang dan kalah 2-0.

Klasemen



