Ulasan Pertandingan Tunisia vs Belanda di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. F Kansas City Stadium

Pertandingan Tunisia vs Belanda akan dimulai pada 25 Juni 2026 pukul 19:00 EST dan 23:00 GMT.

Konteks pertandingan dan wawasan lainnya

Tim Belanda asuhan Ronald Koeman memasuki pertandingan terakhir fase grup dengan penuh percaya diri setelah menghancurkan Swedia 5–1, menyusul hasil imbang 2-2 mereka dengan Jepang. Sisi kanan tim Belanda sangat efektif, dengan bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries, yang terus-menerus menjadi ancaman melalui gerakan overlap-nya dan kombinasi efektifnya dengan Cody Gakpo.

Tim Elang Kartago dari Tunisia secara matematis telah tersingkir setelah mengalami kekalahan telak berturut-turut dari Swedia (5–1) dan Jepang (4–0), sehingga mereka hanya bermain demi harga diri di sini setelah kampanye yang penuh gejolak di mana mereka memecat manajer Sabri Lamouchi setelah kekalahan dari Swedia dan merekrut sesama warga Prancis yang legendaris, Herve Renard.

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Pemain kunci dan pelatih Tunisia

Tunisia dipimpin oleh gelandang sekaligus kapten Ellyes Skhiri, motor kreatif Hannibal Mejbri, dan pemain sayap dinamis Elias Achouri. Disiplin dan organisasi pertahanan yang biasanya menjadi andalan mereka menghilang pada dua pertandingan pertama, sehingga manajer baru Renard kemungkinan akan mengatur timnya untuk menyulitkan Belanda saat mereka tersingkir dari turnamen ini.

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Pemain kunci dan pelatih Belanda

Kapten Virgil van Dijk tetap menjadi pilar pertahanan Belanda. Dengan pengalaman yang sangat mumpuni, pemain berusia 34 tahun ini akan memimpin skuad muda yang menjanjikan.

Belanda dianugerahi pemain yang mumpuni di posisi bek kanan dengan Denzel Dumfries dari Inter Milan yang mencatatkan dua assist dalam kemenangan telak 5-1 Belanda atas Swedia.

Di lini tengah, segala sesuatunya berpusat pada "metronom" FC Barcelona, Frenkie de Jong. Tugas pelatih Ronald Koeman (63 tahun) adalah membawa salah satu tim yang sering gagal mencapai potensi maksimalnya di Piala Dunia ini meraih gelar juara pertama mereka sepanjang sejarah.

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Susunan Pemain Tunisia yang Kemungkinan Turun

Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Shkiri, Abdi; Saad, Mejbri; Tounekti.

Susunan Pemain Belanda yang Kemungkinan Turun

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Skuad Tunisia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Bek: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne).

Gelandang: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).

Penyerang: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

Skuad 26 pemain Belanda

Penjaga gawang: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Bek: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Gelandang: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Penyerang: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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Berita tim & susunan pemain

Tunisia saat ini dilatih secara sementara setelah pemecatan Sabri Lamouchi menyusul kekalahan pada laga pembuka melawan Swedia. Saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing dalam skuad, dan susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan juga belum diumumkan. Pembaruan diharapkan akan tersedia menjelang kick-off.

Belanda dilatih oleh Ronald Koeman. Belum ada data resmi mengenai cedera atau skorsing yang tercatat pada tahap ini, dan susunan pemain inti yang diproyeksikan juga belum dikonfirmasi. Informasi lebih lanjut mengenai skuad akan ditambahkan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Tunisia datang dalam performa yang kurang memuaskan, dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan 5-1 dari Swedia dalam laga Piala Dunia pada 15 Juni, hasil yang juga memicu pemecatan pelatih kepala mereka. Sebelumnya, mereka dikalahkan 5-0 oleh Belgia dalam laga persahabatan pada 6 Juni dan kalah 1-0 dari Austria pada 1 Juni. Hasil imbang tanpa gol melawan Kanada dan kemenangan tipis 1-0 atas Haiti merupakan satu-satunya hasil positif yang mereka raih selama rentetan pertandingan tersebut. Tunisia hanya mencetak dua gol sementara kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Belanda mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga pembuka Piala Dunia pada 14 Juni, sebuah pertandingan di mana mereka sempat memimpin dua kali sebelum kebobolan gol sundulan di menit-menit akhir. Sebelum itu, mereka mengalahkan Uzbekistan 2-1 dalam laga persahabatan pada 8 Juni dan kalah 1-0 dari Aljazair pada 3 Juni. Hasil imbang melawan Ekuador dan kemenangan 2-1 atas Norwegia melengkapi lima pertandingan tersebut. Tim Belanda telah mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

TUN Last 1 matches NED 0 Menang 1 Seri 0 Menang Tunisia 1 - 1 Netherlands 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim ini berakhir dengan skor 1-1, sebuah pertandingan persahabatan yang dimainkan pada 11 Februari 2009, dengan Tunisia sebagai tuan rumah. Dengan hanya satu pertandingan dalam dataset, tidak ada pola yang lebih luas yang dapat disimpulkan dari rekor head-to-head ini.

Klasemen

Di Grup F Piala Dunia FIFA 2026, Tunisia saat ini berada di peringkat keempat, sedangkan Belanda berada di peringkat ketiga.