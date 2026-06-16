Ulasan Pertandingan Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. G BC Place Vancouver

Pertandingan Selandia Baru vs Mesir akan dimulai pada 21 Juni 2026 pukul 21.00 EST dan 22 Juni 2026 pukul 01.00 GMT.

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Selandia Baru vs Mesir: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Kanada Barat ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara berusaha untuk keluar dari kebuntuan Grup G yang sangat seimbang. Setelah hasil imbang pada pertandingan pembuka yang membuat seluruh grup memiliki poin yang sama—dengan Mesirmenahan imbang Belgia 1-1 di Seattle dan Selandia Baru berjuang keras untuk meraih hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan Iran di Los Angeles—ruang untuk kesalahan di BC Place Vancouver telah menyusut drastis. Kedua tim menuju utara dengan menyadari bahwa momentum psikologis dan pemulihan fisik segera dari pertandingan pembuka yang intens tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Mesir, Hossam Hassan, harus segera menata tim yang berjuang gigih untuk menahan serangan Belgia, mengandalkan blok pertahanan rendah yang tangguh dan sangat disiplin. Hassan akan mengandalkan kapten dan ikon legendarisnya, Mohamed Salah, untuk memicu transisi serangan, meregangkan barisan lawan, dan mewujudkan eksekusi mematikan di sepertiga akhir lapangan yang diperlukan untuk menembus pertahanan Samudra Pasifik yang penuh energi. Di hadapan mereka berdiri tim Selandia Baru yang tangguh secara struktural dan bersemangat, dipimpin oleh Darren Bazeley. Setelah membuktikan kredibilitas turnamen mereka dengan dua kali memimpin untuk membuat Iran frustrasi, All Whites memiliki cetak biru taktis yang tak kenal takut dan agresif serta keunggulan fisik yang mengesankan yang berkembang pesat ketika disiplin tingkat tinggi dibutuhkan.

Diselenggarakan di BC Place yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit dalam penyesuaian taktik. Tak satu pun tim dapat membiarkan keruntuhan pertahanan di area tengah, menjadikan komunikasi di lini tengah dan kecepatan vertikal yang cepat sebagai elemen penentu. Mesir akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk menegaskan keunggulan teknis mereka sebagai calon terdepan di grup, sementara Selandia Baru memasuki lapangan dengan tekad memanfaatkan permainan sayap yang eksplosif dan menghukum setiap kesalahan transisi Mesir. Dengan kemungkinan klasemen grup mulai jelas, betapa krusialnya memastikan lolos dari Grup G akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

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Belgia 1-1 Mesir

Pasukan Hossam Hassan menampilkan permainan yang sangat disiplin secara taktis hingga membuat tim raksasa Eropa itu kewalahan di Seattle, sekaligus memastikan hasil imbang 1-1 yang sangat penting pada laga pembuka. Tim Firaun mengejutkan Setan Merah pada menit ke-19 ketika Emam Ashour menyambut umpan terobosan dari Mohamed Salah—yang sedang merayakan ulang tahunnya—dan melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan Thibaut Courtois. Mesir mempertahankan keunggulan mereka dengan heroik, dengan bek tengah Mohamed Abdelmonem memimpin pertahanan yang kokoh. Namun, harapan mereka pupus pada menit ke-66 setelah masuknya Romelu Lukaku; hanya beberapa detik setelah masuk ke lapangan, tekanan fisik yang intens dari striker tersebut memaksa bek Mohamed Hany melakukan gol bunuh diri yang tidak disengaja. Meskipun terjadi gol penyama kedudukan di menit-menit akhir, hasil yang diraih dengan susah payah ini memberikan dorongan psikologis yang besar bagi Mesir saat mereka bertolak ke Vancouver.

Iran 2-2 Selandia Baru

Tim asuhan Darren Bazeley menunjukkan niat menyerang yang luar biasa dan keberanian struktural di Los Angeles, meski mereka meninggalkan lapangan dengan sedikit kekecewaan setelah dua kali membuang keunggulan dan berakhir imbang 2-2 dengan Iran. The All Whites memulai dengan sempurna saat Elijah Just membawa mereka unggul pada menit ke-6, memperlihatkan gaya pressing berintensitas tinggi yang mengguncang raksasa Asia tersebut. Meskipun Iran sempat menyamakan kedudukan, Just mencetak gol brilian keduanya di awal babak kedua untuk mengembalikan keunggulan Selandia Baru. Sayangnya, kelelahan di lini pertahanan membuat mereka kebobolan gol penyama kedudukan yang mudah pada menit ke-63, namun penampilan yang dipenuhi kerja sama fisik ini memberikan kepercayaan diri yang besar menjelang Matchday 2.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Selandia Baru (Darren Bazeley): Konsolidasi blok tengah & struktur istirahat pertahanan

Darren Bazeley tidak perlu mengubah identitas serangan yang berani dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan All Whites dua kali memimpin melawan Iran di Los Angeles. Permainan sayap yang eksplosif dan pergerakan tajam Elijah Just menciptakan kekacauan di sepertiga akhir lapangan, membuktikan bahwa Selandia Baru memiliki daya serang yang cukup untuk mengancam di panggung dunia.

Namun, Bazeley harus mengatasi kelemahan pertahanan yang membuat timnya kehilangan poin maksimal. Melawan Iran, tim ini kesulitan mempertahankan formasi saat transisi pertahanan, sehingga meninggalkan ruang kosong yang luas di depan empat bek. Melawan tim Mesir yang dibangun untuk menyerap tekanan dan melakukan serangan balik dengan cepat, bermain terlalu tinggi atau kehilangan bola dengan mudah akan berakibat fatal. Penyesuaian utama Bazeley harus berfokus pada dua gelandang tengahnya, memastikan mereka melindungi bek tengah dan mengatur struktur pertahanan mereka untuk menetralkan umpan-umpan langsung ke depan sebelum Mesir dapat melancarkan serangan balik mereka.

Mesir (Hossam Hassan): Kecepatan transisi lini tengah & dukungan serangan dari sayap

Kerangka kerja pertahanan Hossam Hassan yang sangat disiplin sangat efektif dalam menggagalkan serangan lini depan Belgia yang dipenuhi bintang-bintang selama sebagian besar pertandingan di Seattle. The Pharaohs berhasil memadati kotak penalti, mempersempit ruang di antara lini, dan mengandalkan pertahanan blok rendah yang heroik untuk mengamankan poin pembuka mereka.

Namun, pada Matchday 2, Mesir harus segera menyesuaikan cara mereka mengolah bola setelah merebut penguasaan. Bermain sepenuhnya pasif selama 90 menit melawan tim Selandia Baru yang sangat fisik dan energik adalah strategi yang tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan menyebabkan kelelahan fisik. Penyesuaian taktis yang dilakukan Hassan harus berfokus pada lini tengahnya, memastikan bahwa Emam Ashour dan barisan gelandang menggerakkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi. Saat Mesir melakukan serangan balik, mereka harus segera memberikan dukungan dari sayap kepada kapten Mohamed Salah. Daripada membiarkan sang bintang terisolasi melawan bek tengah yang kuat secara fisik, bek sayap yang melakukan overlap harus secara agresif memperluas lapangan untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh lini depan Selandia Baru yang maju.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

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Berita tim Selandia Baru

Tantangan utama Darren Bazeley menuju BC Place adalah menjaga kebugaran fisik sambil mengelola momentum psikologis yang besar dari skuadnya. The All Whites keluar dari hasil imbang 2-2 yang melelahkan dan berintensitas tinggi melawan Iran dengan kepercayaan diri yang besar dan, yang terpenting, tanpa masalah cedera serius, memberi Bazeley skuad yang sepenuhnya fit untuk dipilih.

Kapten legendaris dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Chris Wood, akan kembali memimpin lini depan sebagai target utama, setelah memberikan assist yang akurat pada Matchday 1. Inti dari pemilihan pemain terletak di sayap. Setelah penampilan individu yang luar biasa melawan Iran di mana ia mencetak kedua gol, winger Elijah Just dipastikan masuk starting XI. Namun, Bazeley mungkin mempertimbangkan rotasi kecil di lini tengah untuk menambah serangan vertikal melawan blok pertahanan rendah Mesir. Pemain dinamis seperti Sarpreet Singh - yang berhasil mengatasi masalah kebugaran sebelum turnamen - dan Ben Old berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak guna mengacaukan raksasa Afrika itu sejak peluit dibunyikan.

Berita tim Mesir

Hossam Hassan menghadapi tantangan pemulihan fisik yang jauh lebih rumit saat mempersiapkan timnya untuk menghadapi Selandia Baru. Topik utama seputar tim Firaun adalah beban fisik yang sangat berat yang mereka tanggung selama pertahanan heroik untuk mengamankan hasil imbang 1-1 pada laga pembuka melawan Belgia di Seattle.

Di lini pertahanan, tim akan memantau Mohamed Hany untuk memastikan ia siap secara mental dan fisik bangkit kembali setelah gol bunuh diri yang tidak beruntung di babak kedua. Pasangan bek tengah Hamdi Fathy dan Yasser Ibrahim melewati 90 menit yang berat tanpa cedera dan akan menjadi kunci dalam mengatur blok pertahanan yang kokoh bersama bek kiri Ahmed Fotouh. Di bawah mistar gawang, Mostafa Shobeir akan dengan percaya diri mempertahankan posisinya setelah menampilkan performa brilian melawan Belgia, dan komunikasi organisasinya akan sangat penting untuk menangani ancaman bola-bola lambung dari Selandia Baru.

Tokoh utama yang tak terbantahkan tetaplah kapten Mohamed Salah, yang menjadi andalan di sayap kanan dan memberikan assist brilian untuk gol pembuka Emam Ashour sebelum keduanya diganti di akhir pertandingan. Pertanyaan utama di lini serang adalah siapa yang akan mengisi posisi di lini depan; dengan penyerang tunggal Omar Marmoush yang sudah mantap di posisinya setelah pertandingan pembuka yang sulit, Hassan akan mengharapkan kontribusi serangan yang lebih besar dari pemain sayap kiri Mostafa Ziko untuk memastikan serangan tidak sepenuhnya bergantung pada Salah saat transisi terjadi.

Pertandingan kunci Selandia Baru vs Mesir

Dengan kedua tim sama-sama mengantongi satu poin dari hasil imbang yang berlangsung sengit pada laga pembuka, pertandingan krusial Grup G di Vancouver ini pada akhirnya akan ditentukan oleh duel-duel individu di lapangan. Kedua manajer akan berusaha mengisolasi duel-duel kunci ini untuk memanfaatkan kelemahan taktis yang terungkap pada putaran pertama pertandingan.

Chris Wood vs Yasser Ibrahim

Sebagai kapten legendaris dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Selandia Baru, Chris Wood tetap menjadi titik fokus fisik dan udara di lini depan Darren Bazeley. Wood membuktikan nilai penahanannya yang elite pada Matchday 1 dengan memberikan umpan terukur untuk gol pembuka brilian Elijah Just melawan Iran. Untuk menembus blok rendah Mesir yang terkenal kompak dan sangat disiplin, peran Wood akan sangat krusial; ia harus memanfaatkan kehadiran fisiknya yang besar untuk mengunci bek tengah lawan, memenangkan duel udara dari umpan silang lebar, dan menciptakan ruang sempit bagi pemain pendukung dinamis seperti Just untuk dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya jatuh pada bek tengah Al Ahly, Yasser Ibrahim, yang tampil kokoh dan sangat disiplin dalam pertahanan Mesir melawan Belgia. Meskipun blok rendah Mesir terbukti kokoh secara struktural dalam waktu lama di Seattle, sistem tersebut menunjukkan kelemahan kecil saat menghadapi tekanan fisik ekstrem dan langsung di akhir babak kedua ketika Romelu Lukaku dimasukkan. Ibrahim harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah, memastikan dirinya tidak dikalahkan secara fisik di udara atau ditarik keluar dari posisinya oleh pergerakan cerdas Wood, yang akan membuka ruang kosong di belakang untuk dimanfaatkan oleh pemain sayap All Whites.

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Mohamed Salah vs Liberato Cacace & Michael Boxall

Sebagai jantung tak terbantahkan dan mesin kreatif kelas dunia tim Mesir, kapten Mohamed Salah sepenuhnya mengendalikan ancaman transisi melawan Belgia, membongkar pertahanan raksasa Eropa itu dengan umpan terobosan yang luar biasa untuk Emam Ashour. Melawan Selandia Baru, tujuan utamanya adalah melewati tekanan awal di lini tengah dan memicu transisi vertikal cepat dari sayap kanan favoritnya. Jika Salah diberi waktu dan ruang untuk berhadapan langsung dengan bek di sepertiga akhir lapangan, gerakan memotong ke dalam yang mematikan akan mengganggu formasi lawan dan memaksa mereka melakukan penutupan darurat.

Pasangan bek kiri Selandia Baru berupaya mengganggu ritme legendaris tersebut, yang membutuhkan koordinasi tanpa cela. Bek kiri Liberato Cacace dan bek tengah veteran Michael Boxall akan memikul tanggung jawab utama untuk mengunci pemain bintang Mesir itu. Cacace tidak boleh terlalu jauh ke depan saat melakukan overlap, sementara Boxall harus secara agresif mengatur posisinya di lini belakang untuk menutup ruang kosong saat Salah memotong ke dalam dengan kaki kirinya. Menghalangi jalur operannya sejak dini sangat penting untuk memastikan raksasa Afrika ini tidak sepenuhnya melewati poros lini tengah Selandia Baru dan menjebak lini belakang mereka ke dalam pertahanan pasif yang tidak berkelanjutan.

Berita tim & susunan pemain

Tim Selandia Baru dilatih oleh Darren Bazeley untuk kampanye Piala Dunia kali ini. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk All Whites menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan juga belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off begitu berita resmi mengenai tim telah dikonfirmasi.

Pelatih kepala Mesir, Hossam Hassan, juga belum mengonfirmasi susunan pemain awalnya, dengan tidak ada informasi cedera atau skorsing yang tersedia saat ini untuk tim Pharaohs. Pembaruan skuad lebih lanjut diharapkan menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Selandia Baru memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 2-2 melawan Iran dalam laga pembuka Piala Dunia pada 16 Juni, sementara satu-satunya kemenangan mereka dalam periode tersebut adalah melawan Chile dengan skor 4-1 pada bulan Maret. Mereka kalah dari Inggris 1-0, Haiti 4-0, dan Finlandia 2-0 dalam periode yang sama. Selandia Baru telah mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Performa terbaru Mesir menunjukkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Belgia dalam laga pembuka grup Piala Dunia pada 15 Juni. Sebelumnya, mereka mengalahkan Rusia 1-0 pada akhir Mei dan meraih kemenangan 4-0 atas Arab Saudi pada bulan Maret. Kekalahan 2-1 dari Brasil pada 6 Juni dan hasil imbang tanpa gol dengan Spanyol di antara hasil-hasil tersebut melengkapi lima pertandingan tersebut. Mesir telah mencetak enam gol dan kebobolan tiga gol selama periode tersebut.

Rekor Head-to-Head

NZL Last 1 matches EGY 0 Menang 0 Seri 1 Menang Egypt 1 - 0 New Zealand 0 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim dalam dataset yang tersedia terjadi pada 22 Maret 2024, sebuah pertandingan persahabatan di mana Mesir mengalahkan Selandia Baru 1-0. Tidak ada data head-to-head lebih lanjut yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara kedua negara.

Klasemen



