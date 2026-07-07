Ulasan Pertandingan Prancis vs Maroko di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Boston Stadium

Pertandingan Prancis vs Maroko akan dimulai pada 9 Juli 2026 pukul 16.00 EST dan 21.00 GMT.

Ulasan Pertandingan Perempat Final Piala Dunia Prancis vs Maroko

Bahasa Prancis akan menjadi bahasa yang digunakan di lapangan saat Prancis dan Maroko saling berhadapan untuk memperebutkan tempat di semifinal Piala Dunia, dalam ulangan pertandingan semifinal Piala Dunia 2022. Akankah favorit turnamen ini berhasil mengungguli tim terbaik Afrika di Boston?

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Bagaimana Prancis dan Maroko bisa sampai di sini?

Prancis melaju mulus melalui empat pertandingan pertama mereka, menghancurkan lawan-lawan dengan lini serang yang tajam. Namun, tim asuhan Didier Deschamps harus berjuang keras untuk meraih kemenangan 1-0 yang sengit atas Paraguay di babak 16 besar, yang mungkin menunjukkan sisi permainan mereka yang lebih tangguh. Les Bleus kini tak terkalahkan dalam 12 pertandingan kompetitif (11 menang, 1 imbang), dengan memenangkan tujuh pertandingan terakhir. Jika mereka meraih kemenangan kedelapan berturut-turut, mereka akan menjadi negara ketiga yang pernah mencapai tiga semifinal Piala Dunia berturut-turut.

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Maroko menghancurkan tuan rumah bersama Kanada di babak 16 besar, meraih kemenangan 3-0 meski hanya melepaskan empat tembakan tepat sasaran. Singa Atlas akan berusaha membalas kekalahan mereka di semifinal 2022 melawan lawan yang sama. Mereka tak terkalahkan dalam 10 pertandingan sejak final AFCON, sehingga mereka yakin bisa mengejutkan semua orang.

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Mbappé Mengejar Rekor

Kapten Prancis, Kylian Mbappé, menjadi salah satu dari dua pemain dalam sejarah yang mencetak tujuh gol atau lebih di dua Piala Dunia yang berbeda, setelah gol penalti melawan Paraguay. Pemain lainnya, tentu saja, adalah Lionel Messi. Mbappé sangat ingin menambah jumlah golnya di Piala Dunia yang kini mencapai 19 gol agar bisa menyamai rekor 20 gol milik Messi.

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Ounahi menemukan sentuhan golnya tepat pada waktunya

Gelandang Girona, Azzedine Ounahi, menemukan sentuhan mencetak golnya pada saat yang tepat dengan dua golnya melawan Kanada, mengakhiri rentetan 11 pertandingan tanpa gol di putaran final. Kedelapan penampilan mencetak golnya di level internasional terjadi dalam kemenangan untuk Atlas Lions, di mana tujuh di antaranya disertai dengan clean sheet. Ounahi bisa menjadi kunci di sini berkat insting mencetak golnya, mengingat striker andalan Ismael Saibari diragukan tampil karena cedera otot paha belakang. Pemain baru Bayern Munich ini ditarik keluar setelah 22 menit melawan Kanada dan telah mencetak tiga gol di Piala Dunia ini.

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Susunan Pemain Prancis yang Kemungkinan Turun

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Susunan Pemain Maroko yang Kemungkinan

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Fakta & angka Prancis vs Maroko

Tiga belas dari 16 kemenangan terakhir Prancis diraih dengan selisih 2 gol atau lebih.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, akan memimpin pertandingan ke-25 di putaran final ini, menyamai rekor sebelumnya.

Tujuh dari sembilan kekalahan terakhir Maroko di Piala Dunia terjadi dengan selisih satu gol.

Maroko hanya menerima satu atau kurang dari satu kartu kuning dalam empat dari lima pertandingan mereka di Piala Dunia ini.

Michael Olise dari Prancis telah berkontribusi dalam delapan gol dalam enam penampilannya terakhir bersama Les Bleus (3 gol, 5 assist), dengan kelima assist tersebut semuanya tercipta di Piala Dunia ini dan membuatnya hanya tertinggal tiga assist dari rekor sepanjang masa kompetisi ini.

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Skuad Prancis yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Skuad 26 pemain Maroko

Penjaga gawang: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)

Bek: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Gelandang: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Penyerang: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Pemain yang mundur: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi pada Piala Dunia FIFA 2022 pada 14 Desember, ketika Prancis menang 2-0 di semifinal di Qatar. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam pertandingan persahabatan pada November 2007. Tiga pertemuan terakhir yang tercatat dalam dataset ini menunjukkan Prancis meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, dengan hasil Piala Dunia 2022 menjadi konteks terbaru dan paling signifikan untuk pertandingan perempat final ini.

Klasemen

Maroko finis di posisi kedua di Grup C, sementara Prancis memuncaki Grup I dengan rekor sempurna.