Ulasan Pertandingan Portugal vs Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Dallas Stadium

Pertandingan Portugal vs Spanyol akan dimulai pada 6 Juli 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Dua negara tetangga di Semenanjung Iberia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia

Seperti yang mungkin sudah banyak orang duga, Portugal dan Spanyol yang bertetangga akan saling berhadapan untuk memperebutkan tempat di perempat final Piala Dunia. Siapa yang akan unggul dalam rivalitas sengit ini?

Bagaimana Portugal dan Spanyol bisa sampai di sini

Penampilan Portugal sejauh ini naik-turun. Meskipun belum terkalahkan dan hanya kebobolan dua kali dalam empat pertandingan, mereka masih terlihat kurang lancar saat bermain imbang 1-1 dengan DR Kongo dan 0-0 dengan Kolombia. Mereka membutuhkan gol penentu di menit ke-94 dari Goncalo Ramos—pemain rekrutan termahal baru AC Milan—untuk mematahkan harapan Kroasia, dan ada drama tambahan berupa gol Kroasia yang dianulir setelah intervensi VAR pada detik terakhir pertandingan yang secara total mencatat empat gol yang dianulir.

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Tim Spanyol asuhan Luis De La Fuente membuktikan diri sebagai salah satu favorit pra-turnamen. Mereka belum kebobolan, dengan kemenangan 4-0 atas Arab Saudi dan 1-0 melawan Uruguay. Hasil imbang 0-0 melawan tim underdog Cabo Verde memang mengejutkan, namun juga menjadi pertanda akan adanya kejutan lain di ajang bergengsi ini. Anehnya, tak satu pun juara dari tahun 2006, 2010, dan 2014 (Italia, Spanyol, dan Jerman) yang berhasil memenangkan pertandingan sistem gugur sejak menjuarai Piala Dunia. La Roja akan berjuang keras untuk mematahkan tren ini. Spanyol menunjukkan kelasnya dalam kemenangan telak 3-0 atas Austria di babak sistem gugur pertama.

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Oyarzabal membuktikan ketangguhannya di laga besar

Mikel Oyarzabal bukanlah nama paling terkenal di skuad Spanyol, namun pemain andalan Athletic Bilbao ini kembali membuktikan mentalnya dalam pertandingan besar dengan mencetak dua gol melawan Austria.

Menit bermain bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, telah diatur dengan hati-hati. Ia hanya bermain 19 menit melawan Cape Verde, kemudian 45 menit melawan Arab Saudi—di mana ia juga mencetak gol—dan 76 menit melawan Uruguay. Bintang Barcelona ini menjadi starter dan bermain selama 85 menit melawan Austria, sebuah pertanda baik bagi pelatih De La Fuente.

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Ronaldo atau Ramos, atau keduanya?

Aksi heroik Goncalo Ramos yang mencetak gol melawan Kroasia akan membuat pelatih Roberto Martinez banyak berpikir saat memilih skuadnya untuk menghadapi Spanyol. Bukan hal yang mustahil membayangkan situasi di mana Cristiano Ronaldo dicadangkan, mengingat segala yang terjadi pada 2022, dan Ramos mencetak hat-trick sebagai penggantinya dalam kemenangan 6-1 atas Swiss. Namun, penalti Ronaldo melawan Kroasia dan penampilannya melawan Uzbekistan menunjukkan bahwa ia kemungkinan akan menjadi starter di sini. Ramos merupakan opsi yang cukup bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, di depan lini tengah yang sangat berbakat yang terdiri dari duo PSG, Joao Neves dan Vitinha.

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Susunan Pemain Portugal yang Kemungkinan

Spanyol (4-3-3)

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo.

Susunan Pemain Spanyol yang Kemungkinan

Spanyol (4-3-3)

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Statistik kunci Portugal vs Spanyol

Pemain andalan Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, telah berkontribusi langsung pada lima dari delapan gol Spanyol di turnamen ini (4 gol, 1 assist) dan telah berkontribusi pada 24 gol dalam 16 penampilannya sebagai starter terakhir.

Enam dari delapan pertandingan Portugal tahun ini berakhir imbang pada babak pertama.

Spanyol tidak kebobolan dalam sembilan dari sepuluh pertandingan kompetitif terakhirnya.

Skuad 26 pemain Portugal

Penjaga gawang: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Bek: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).

Gelandang: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Penyerang: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris St-Germain).

Skuad Spanyol yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Bek: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Gelandang: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Penyerang: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Berita tim & susunan pemain

Roberto Martinez belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan melawan Portugal, dan tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum dalam data skuad saat ini. Pembaruan diharapkan akan diumumkan menjelang kick-off.

Luis de la Fuente juga belum mengumumkan susunan pemain XI yang diproyeksikan untuk Spanyol. Belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini, meskipun Nico Williams dan Yeremy Pino sama-sama absen dalam pertandingan Spanyol sebelumnya melawan Austria karena masalah pangkal paha dan cedera bahu. Ketersediaan mereka untuk pertandingan ini belum dikonfirmasi. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara Portugal dan Spanyol berakhir dengan skor 2-2, sebuah hasil imbang di UEFA Nations League A yang dimainkan pada 8 Juni 2025. Sebelumnya, Spanyol menang 1-0 di Lisbon pada September 2022, sementara kedua tim juga bermain imbang 1-1 di Seville pada Juni 2022. Dalam lima pertemuan terakhir, tidak ada tim yang mendominasi, dengan masing-masing satu kemenangan untuk Portugal dan Spanyol, dua hasil imbang, serta satu hasil imbang lainnya melengkapi catatan tersebut. Kedua tim telah menunjukkan bahwa mereka sulit dibedakan di level ini.

Klasemen

Spanyol finis di puncak Grup H, sementara Portugal menempati posisi kedua di Grup K untuk melaju ke babak 16 besar.