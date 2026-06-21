Ulasan Pertandingan Paraguay vs Australia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Paraguay vs Australia: Rincian pertandingan

World Cup - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Pertandingan Paraguay vs Australia akan dimulai pada 26 Juni 2026 pukul 02:00 GMT dan 21:00 EST pada 25 Juni 2026

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Paraguay vs Australia: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di California ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara di Grup D ini berusaha untuk membangun atau menyelamatkan kampanye mereka setelah pertandingan hari ke-2 yang sangat intens. Setelah putaran kedua yang mengguncang dinamika awal grup—di mana Amerika Serikat menegaskan dominasi mutlaknya melalui kemenangan telak 2–0 atas Australia untuk mengamankan posisi teratas, sementara Paraguay bangkit dengan kemenangan dramatis 1–0 atas Türkiye meski Miguel Almirón mendapat kartu merah di babak pertama—ruang untuk kesalahan di San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) kini menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke Santa Clara dengan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi secara taktis dan pemulihan fisik yang cepat dari pertandingan-pertandingan yang melelahkan tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Australia, Tony Popovic, harus memastikan timnya mempertahankan fokus pertahanan dan efisiensi yang klinis, memanfaatkan disiplin taktis yang keras untuk mengamankan posisi kedua di grup. Popovic akan mengandalkan titik-titik serangan dinamis inti timnya serta permainan transisi yang berbahaya untuk mengatur tempo, mendominasi area tengah, dan menembus barisan pertahanan Amerika Selatan yang sangat disiplin dan kuat secara fisik. Di seberang mereka berdiri tim Paraguay yang kokoh secara struktural dan sangat berambisi, dipimpin oleh Gustavo Alfaro. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain bertubuh kekar kelas atas, La Albirroja memiliki pola permainan yang gigih serta keunggulan serangan balik yang mematikan, dipimpin oleh Matías Galarza—yang mencetak gol penentu kemenangan pada Matchday 2—dan Julio Enciso, yang tampil gemilang saat disiplin sempurna sangat dibutuhkan di bawah tekanan maksimal.

Diselenggarakan di Stadion San Francisco Bay Area yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit penuh penyesuaian taktis. Tak satu pun tim bisa membiarkan terjadi lagi kelemahan pertahanan saat transisi, sehingga komunikasi di lini tengah dan pergerakan vertikal yang cepat menjadi elemen penentu. Australia akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk mengukuhkan status mereka sebagai tim yang lolos otomatis di bawah kepemimpinan Popovic yang tegas, sementara Paraguay memasuki lapangan dengan semangat tak kenal takut, bertekad mengatasi absennya Almirón, dan meraih hasil maksimal yang vital untuk menyalip lawan mereka. Dengan kemungkinan klasemen grup mulai jelas, betapa krusialnya memastikan tempat di babak gugur akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 2?

Amerika Serikat 2–0 Australia

Skuad asuhan Tony Popovic mengalami kesulitan di lini pertahanan di Seattle Stadium, karena penampilan serangan yang tajam dari tuan rumah bersama memaksa mereka menelan kekalahan telak 2-0. Berusaha bangkit dan menegaskan posisi mereka di grup, Socceroos membuka pertandingan dengan mengutamakan stabilitas pertahanan, namun kesulitan menciptakan peluang-peluang di area tengah secara konsisten melawan tekanan cepat tim Amerika yang dinamis.

Formasi Australia hancur sejak awal akibat gol bunuh diri yang menyakitkan pada menit ke-11, yang menyerahkan momentum sepenuhnya kepada tuan rumah. Pasukan Popovic mengandalkan kekuatan fisik yang kokoh untuk sepenuhnya memblokir rute transisi lawan sepanjang sebagian besar babak pertama, namun organisasi struktural mereka retak di bawah tekanan tepat sebelum jeda, saat Alex Freeman mencetak gol klinis pada menit ke-43. Meskipun mengerahkan banyak pemain ke depan dan mengubah pola permainan di menit-menit akhir, Australia tak mampu menembus pertahanan Amerika yang kokoh, sehingga mereka harus mempertahankan posisi di grup pada hari pertandingan terakhir.

Turki 0-1 Paraguay

Pasukan Gustavo Alfaro menampilkan permainan yang sangat disiplin dan dominan, sekaligus menunjukkan ketangguhan murni di San Francisco Bay Area Stadium, menjaga gawang tetap bersih tanpa kebobolan untuk mengalahkan Türkiye dengan kemenangan krusial 1-0. La Albirroja langsung menguasai papan skor hampir seketika, memecah kebuntuan pada menit ke-2 ketika gelandang Matías Galarza mencetak gol dengan tendangan yang sangat akurat.

Namun, rencana taktis mereka yang sempurna menghadapi rintangan besar tepat sebelum jeda ketika pemain andalan Miguel Almirón diusir dari lapangan dengan kartu merah langsung pada masa tambahan waktu babak pertama. Meskipun harus bermain dengan satu pemain lebih sedikit sepanjang babak kedua, organisasi struktural Paraguay yang kokoh mengambil alih sepenuhnya. Skema pertahanan Alfaro berhasil menetralisir ancaman bintang seperti Arda Güler dan Kenan Yıldız dengan sempurna, menutup ruang-ruang di tengah lapangan dan mempersempit jalur transisi. Barisan pertahanan heroik Alfaro berhasil mengamankan sisa menit pertandingan untuk meraih tiga poin penuh, memastikan peluang vital di Grup D.

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Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

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Australia (Tony Popovic)

Popovic tidak perlu meninggalkan pola serangan berani dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan Socceroos meraih momentum pembuka yang krusial di turnamen ini. Pergerakan vertikal, rotasi sayap yang tajam, dan keunggulan transisi yang didorong oleh opsi serangan yang fleksibel membuktikan bahwa Australia memiliki kotak alat taktis yang diperlukan untuk mengendalikan pertandingan di panggung global.

Namun, Popovic harus memastikan timnya mempertahankan fokus pertahanan penuh saat menghadapi tim-tim yang mampu menguasai bola secara efisien. Dalam laga sebelumnya, formasi serangan agresif Australia sesekali meninggalkan ruang kosong yang luas ketika bek sayap mendorong jauh ke sepertiga akhir lapangan, yang berujung pada kekalahan telak 2-0 melawan Amerika Serikat. Melawan tim Paraguay yang dibangun atas dasar fisik dan atletis yang tangguh, kehilangan bola dengan mudah saat transisi akan menjadi fatal. Penyesuaian utama Popovic harus berfokus pada poros gelandang bertahan - khususnya menuntut kesadaran posisi yang ketat dari gelandang jangkarnya untuk menutup ruang setengah di tengah dan mencegah para pemain serangan balik Amerika Selatan mengisolasi bek tengahnya.

Paraguay (Gustavo Alfaro)

Gustavo Alfaro tidak perlu sepenuhnya mengubah pola permainan pragmatis yang membuat timnya mendominasi awal pertandingan, sebelum kartu merah yang diterima Miguel Almirón pada babak pertama memaksa mereka melakukan pertahanan yang melelahkan untuk mempertahankan kemenangan 1-0 atas Türkiye. Kerangka pertahanan inti dan kehadiran fisik di lini tengah tetap menjadi aset yang andal, namun Matchday 3 menuntut penyesuaian serangan yang tajam dalam cara tim mengontrol dan mengembangkan bola tanpa playmaker mereka yang diskors.

Melawan blok tinggi agresif Australia, tetap bermain sepenuhnya horizontal atau mengedarkan bola terlalu lambat di sepertiga tengah lapangan akan menyebabkan kelelahan yang tak tertahankan dan jalur serangan yang mudah ditebak. Penyesuaian taktis Alfaro harus berfokus pada lini tengahnya, dengan menginstruksikan para pemimpin senior di lini tengah seperti Matías Galarza untuk mengalihkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi saat merebut penguasaan bola. Saat Paraguay maju, mereka harus secara agresif memanfaatkan ruang-ruang lebar yang ditinggalkan oleh bek sayap Australia yang ikut maju. Memanfaatkan gerakan overlapping yang eksplosif dan langsung dari bek sayap dinamis untuk meregangkan barisan pertahanan Australia akan menjadi kunci untuk memecah formasi kompak mereka. Ekspansi ke sisi lapangan ini sangat penting untuk membuka ruang-ruang kosong bernilai tinggi bagi pemain andalan Julio Enciso untuk dimanfaatkan, mencegah serangan tercekik sepenuhnya di tengah kerumunan pemain lawan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 3?

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Berita tim Paraguay

Tantangan utama Alfaro menjelang pertandingan di Stadion San Francisco Bay Area yang canggih ini adalah meningkatkan efisiensi timnya di sepertiga akhir lapangan sambil mengelola perombakan taktis yang terpaksa dilakukan. Meskipun tim Amerika Selatan ini keluar dari kemenangan heroik 1–0 atas Türkiye tanpa cedera baru yang mengkhawatirkan, berita utama tim adalah absennya sang playmaker andalan Miguel Almirón, yang menjalani skorsing otomatis setelah menerima kartu merah di babak pertama.

Paraguay akan membangun formasi berdasarkan skema taktis 4-2-3-1 yang telah teruji. Kiper Orlando Gill akan mempertahankan posisinya di bawah mistar gawang setelah penampilan gemilang. Bek tengah Omar Alderete dan Gustavo Gómez akan melanjutkan kemitraan pertahanan mereka, diapit oleh bek sayap Junior Alonso di sisi kiri dan Juan Cáceres di sisi kanan.

Susunan lini tengah sangat mengandalkan kekuatan di tengah dan perlindungan pertahanan. Andrés Cubas dan pencetak gol pada Matchday 2, Matías Galarza — yang harus berhati-hati setelah menerima kartu kuning — akan menjadi poros ganda di lini tengah. Di depan mereka, Julio Enciso akan memikul tanggung jawab sebagai pengatur serangan di tengah, dengan Diego Gómez di sayap kanan. Dengan Almirón yang diskors, Alfaro harus mencari pemain cadangan untuk mengisi kekosongan di sayap kiri. Di lini depan, penyerang target Isidro Pitta akan memimpin barisan depan dengan percaya diri untuk menguasai jalur serangan tengah.

Berita tim Australia

Popovic menghadapi teka-teki pemilihan pemain yang sama rumitnya saat ia mempersiapkan timnya untuk mengamankan tiket lolos otomatis dari Grup D. Topik pembicaraan terbesar seputar Socceroos adalah mengelola dampak fisik dan pemulihan psikologis dari kekalahan 2–0 mereka melawan Amerika Serikat, yang meninggalkan bekas disiplin yang signifikan pada unit pertahanannya.

Fondasi struktural inti Australia akan berpusat pada formasi 5-4-1 yang sangat disiplin dan fleksibel. Di lini pertahanan, bek tengah Cameron Burgess (yang ingin bangkit dari gol bunuh diri), Harry Souttar, dan Alessandro Circati akan menjadi tulang punggung lini tengah dalam formasi tiga bek. Mereka akan didampingi oleh bek sayap Jordan Bos di sisi kiri dan Jason Italiano di sisi kanan — barisan pertahanan yang harus menunjukkan disiplin yang sangat tinggi karena Bos, Souttar, Circati, dan Italiano semuanya telah menerima kartu kuning sejak Matchday 2. Kiper muda Patrick Beach akan kembali menjaga gawang sambil mengandalkan perlindungan yang kokoh dari rekan-rekannya.

Lini tengah akan berusaha mengendalikan tempo dan memperbaiki ritme penguasaan bola. Paul Okon-Engstler dan Aiden O'Neill akan membentuk perisai di lini tengah, diapit oleh Nishan Velupillay di sayap kiri dan pemain veteran Matthew Leckie di sayap kanan untuk mempercepat ritme penguasaan bola. Di lini depan, barisan penyerang siap untuk bertugas secara intensif karena penyerang tunggal Mohamed Touré akan menguasai jalur tengah, memberikan daya gedor fisik dan transisi yang sangat penting di sepertiga akhir lapangan yang dibutuhkan untuk menghukum Paraguay saat melakukan serangan balik.

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Pertandingan kunci Paraguay vs Australia

Julio Enciso vs Harry Souttar

Setelah tampil sebagai titik fokus yang berbahaya dalam serangan Gustavo Alfaro, Julio Enciso tetap menjadi ujung tombak lini depan Paraguay yang penuh energi dan percaya diri. Enciso beroperasi dengan mulus di belakang striker untuk memimpin serangan kreatif melawan Türkiye. Untuk menembus formasi pertahanan Australia yang kokoh secara fisik, peran Enciso akan sangat krusial; ia harus memanfaatkan pergerakan cerdasnya, kemampuan menggiring bola yang eksplosif, dan kerja keras yang konsisten untuk meregangkan bek tengah lawan, menarik penjaga keluar dari posisinya, dan membuka jalur vital di sepertiga akhir lapangan bagi ancaman dari sayap seperti Diego Gómez untuk dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah Harry Souttar, jangkar pertahanan vital di barisan belakang asuhan Tony Popovic. Souttar memimpin blok tengah selama pertandingan terakhir Australia, berusaha mempertahankan formasi tiga bek di bawah tekanan luar biasa saat melawan Amerika Serikat. Meskipun struktur pertahanan Australia pernah mengalami momen-momen sulit dan mengumpulkan kartu kuning, Souttar memiliki atribut fisik kelas atas dan dominasi di udara untuk menantang para penyerang elit. Ia harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah bersama Cameron Burgess dan Alessandro Circati, memastikan ia memanfaatkan posisinya untuk menetralkan pergerakan tajam Enciso ke tengah dan mencegah Paraguay mendapatkan momentum transisi sejak awal.

Matías Galarza vs Aiden O'Neill

Sebagai jantung dan mesin dinamis lini tengah Paraguay pada Matchday 2, Matías Galarza ditugaskan untuk mengatur ritme penguasaan bola dan membuka barisan pertahanan lawan bagi La Albirroja. Galarza tampil gemilang di jantung lini tengah saat melawan Türkiye, menerobos ke depan untuk memberikan dorongan fisik yang vital dan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Saat menghadapi Australia, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan mengumpan rekan setimnya yang berlari cepat ke sayap. Jika Galarza diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadapi barisan pertahanan, visinya akan dengan mudah mengacaukan blok pertahanan Australia.

Yang berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir itu adalah gelandang andalan Australia, Aiden O'Neill. Ia menjadi tumpuan lini tengah pada Matchday 2, berusaha memberikan perlindungan taktis selama pertandingan yang sulit melawan Amerika Serikat. Kerja defensifnya saat tidak menguasai bola serta kedisiplinannya dalam transisi akan diuji habis-habisan di San Francisco Bay Area Stadium. O'Neill harus secara agresif mengatur posisinya bersama rekan di lini tengah, Paul Okon-Engstler, untuk mempersempit ruang di tengah, menekan inisiatif pembangunan serangan Galarza, dan melindungi tiga pemain belakang agar tim Amerika Selatan tersebut tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Australia bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup D saat ini?

Setelah putaran kedua pertandingan, Grup D telah membentuk struktur yang sangat dinamis dan kompetitif. Amerika Serikat dengan nyaman memimpin klasemen dengan enam poin dan selisih gol +5, setelah secara resmi memastikan tempat mereka di babak gugur berkat kemenangan telak 2–0 atas Australia.

Hal ini membuat Australia berada di posisi kedua dengan tiga poin dan selisih gol yang netral (0), bersaing ketat dalam perolehan poin dengan Paraguay (tiga poin, selisih gol −2) setelah La Albirroja meraih kemenangan 1–0 yang penuh perjuangan atas Türkiye. Türkiye tetap terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin. Pertandingan Matchday 3 yang akan datang di San Francisco Bay Area Stadium ini menjadi titik krusial secara matematis bagi kedua negara saat mereka berjuang untuk mengamankan kualifikasi otomatis atau menyelamatkan peluang wild-card menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Australia menang

Kemenangan bagi tim asuhan Popovic akan mengantarkan Socceroos ke enam poin, yang secara instan memastikan kualifikasi otomatis ke Babak 32 Besar sebagai tim peringkat kedua di grup. Tergantung pada hasil pertandingan Amerika Serikat vs Turki yang berlangsung bersamaan, kemenangan telak dikombinasikan dengan kekalahan Amerika secara teoritis dapat memberi mereka peluang tipis untuk merebut posisi teratas, meskipun selisih gol sangat menguntungkan AS. Sebaliknya, hasil ini akan membekukan Paraguay di tiga poin, menyerahkan nasib mereka sepenuhnya ke peringkat wild card posisi ketiga, di mana perolehan tiga poin dengan selisih gol negatif membuat peluang bertahan mereka sangat tidak pasti.

Jika Paraguay menang

Jika pasukan Alfaro berhasil mengamankan tiga poin, hal itu akan melengkapi kebangkitan spektakuler tim Amerika Selatan ini di babak penyisihan grup. Dengan mengumpulkan enam poin, Paraguay akan mampu menyalip Australia dan memastikan lolos otomatis ke Babak 32 Besar dengan momentum psikologis yang maksimal sebagai runner-up grup. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Australia terjebak di tiga poin, memaksa mereka bergantung pada hasil yang sangat menguntungkan di grup-grup lain hanya untuk memiliki peluang minimal lolos melalui peringkat wild-card.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di California akan membuat Australia berada dalam posisi nyaman dengan empat poin dan berpeluang besar untuk lolos sebagai runner-up grup, mengingat selisih gol netral mereka yang lebih baik daripada Paraguay. Bagi Paraguay, naik ke empat poin akan membuat mereka tetap terperangkap di posisi ketiga. Meskipun hasil imbang mencegah eliminasi secara matematis, finis di posisi ketiga dengan empat poin dan selisih gol −2 memaksa mereka menunggu hasil akhir dari grup-grup lain, meskipun secara historis, perolehan empat poin memberikan bantalan keamanan yang wajar untuk memperebutkan tiket wild-card ke Babak 32 Besar.

Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Paraguay, Gustavo Alfaro, belum mengonfirmasi susunan pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan, dan saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercatat dalam data skuad yang tersedia. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring tersedianya informasi lebih lanjut.

Pelatih Australia, Tony Popovic, juga belum mengungkap rencana susunan pemainnya. Belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk tim Socceroos, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan juga belum diumumkan. Berita terbaru mengenai tim akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Paraguay mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Kampanye Piala Dunia mereka dimulai dengan kekalahan 4-1 dari Amerika Serikat pada 13 Juni, setelah sebelumnya meraih kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan melawan Nikaragua pada 5 Juni. Hasil-hasil sebelumnya meliputi kekalahan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Maroko, kemenangan 1-0 atas Yunani, dan kemenangan 2-1 atas Meksiko pada November 2025. Paraguay mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Australia telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Turki dalam laga pembuka Piala Dunia pada 14 Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Swiss dalam pertandingan persahabatan pada 6 Juni, sebelum kalah 1-0 dari Meksiko pada 31 Mei. Hasil sebelumnya termasuk kemenangan 5-1 atas Curacao dan kemenangan 1-0 atas Kamerun, keduanya pada bulan Maret. Australia mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

PAR Last 2 matches AUS 0 Menang 1 Seri 1 Menang Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Kedua tim telah bertemu dua kali berdasarkan data head-to-head yang tersedia. Pertandingan terakhir terjadi pada 9 Oktober 2010, saat Australia mengalahkan Paraguay 1-0 dalam laga persahabatan. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat terjadi pada 7 Oktober 2006, juga dalam laga persahabatan, yang berakhir imbang 1-1. Australia unggul dalam kedua pertandingan tersebut, dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Klasemen



