Ulasan Pertandingan Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Mexico City Stadium

Pertandingan Meksiko vs Ekuador akan dimulai pada 30 Juni 2026 pukul 21.00 EST, atau pukul 02.00 dini hari pada 1 Juli jika Anda menggunakan zona waktu GMT.

Meksiko akan menjamu Ekuador dalam laga sengit babak 32 besar Piala Dunia

Meksiko, salah satu tuan rumah, kembali ke Stadion Azteca yang ikonik di Kota Meksiko, dengan pemenang pertandingan ini akan menghadapi Inggris atau Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar. Suporter tim mana yang akan merayakan kemenangan saat peluit akhir dibunyikan?

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Meksiko yang nyaris sempurna akan sulit ditaklukkan

Tim asuhan Javier Aguirre memenangkan ketiga pertandingan fase grup tanpa kebobolan satu gol pun dan memasuki laga ini dengan rekor enam kemenangan beruntun. Kekalahan terakhir mereka terjadi pada pertandingan terakhir tahun 2025. Sejak saat itu, mereka telah meraih sembilan kemenangan dan dua hasil imbang. Dalam rentetan pertandingan tersebut, mereka hanya kebobolan dua kali. El Tri sangat ingin menyamai, atau bahkan melampaui, pencapaian perempat final pada tahun 1970 dan 1986 ketika mereka menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Memang, mereka adalah negara pertama yang pernah menjadi tuan rumah ajang tersebut sebanyak tiga kali. Aguirre mungkin tergoda untuk menurunkan Gilberto Mora yang berusia 17 tahun, yang mencetak sejarah saat melawan Ceko sebagai pemain termuda Meksiko yang pernah menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia. Namun, kemungkinan besar bintang berbakat asal Tijuana ini akan diturunkan dari bangku cadangan.

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Ekuador lolos lewat jalur alternatif

Tim Ekuador asuhan Sebastián Beccacece membutuhkan waktu untuk menemukan ritme di fase grup, gagal mencetak gol dalam dua laga pertama mereka. Namun, yang paling penting, mereka berhasil membalikkan keadaan dan mengejutkan Jerman di laga terakhir fase grup, lolos ke babak ini sebagai tim peringkat ketiga terbaik keempat. Kemenangan itu mengakhiri rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan melawan tim-tim Eropa. Satu-satunya pertandingan sistem gugur Piala Dunia yang pernah dilalui Ekuador sebelumnya berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Inggris pada 2006. Ini baru kali kedua dalam sejarah Ekuador mereka berhasil melaju melewati babak penyisihan grup, jadi jika mereka mencari seorang pahlawan, Nilson Angulo bisa jadi orangnya. Pemain Sunderland berusia 23 tahun ini telah mencetak gol dalam tiga dari enam penampilannya terakhir untuk negaranya.

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Susunan Pemain Meksiko yang Kemungkinan Turun

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Susunan Pemain Ekuador yang Kemungkinan Diturunkan

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Statistik Utama Meksiko vs Ekuador

Meksiko belum pernah kebobolan gol sejak menit ke-47 dalam 11 pertandingan terakhirnya.

Meksiko hanya kalah satu kali dari 12 pertandingan Piala Dunia sebagai tuan rumah (8 kemenangan, 3 seri).

Ekuador belum pernah kebobolan 2 gol atau lebih dalam 26 pertandingan terakhirnya.

13 dari 16 pertandingan terakhir Ekuador berakhir dengan total gol di bawah 2,5.

Kedua negara ini telah bertemu sebanyak 28 kali sebelumnya, dengan Meksiko menang 17 kali, Ekuador empat kali, dan tujuh pertandingan berakhir imbang.

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Skuad Meksiko yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Bek: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Gelandang: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

Penyerang: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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Skuad 26 pemain Ekuador

Penjaga gawang: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Bek: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Gelandang: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, dipinjamkan dari Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Penyerang: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Berita tim & susunan pemain

Tim Meksiko dilatih oleh Javier Aguirre, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing yang dialami para pemain El Tri. Susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan juga belum diumumkan pada tahap ini. Pelatih kepala Ekuador, Sebastian Beccacece, juga tidak memiliki pemain yang dipastikan absen atau masalah disiplin berdasarkan data yang tersedia. Pembaruan mengenai kedua skuad akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan dikonfirmasinya informasi resmi.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Kedua tim terakhir kali bertemu pada Oktober 2025, dengan hasil imbang 1-1 dalam pertandingan persahabatan. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 di Copa America pada Juli 2024. Dari lima pertemuan terakhir, Meksiko menang dua kali, Ekuador menang satu kali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Meksiko menang 3-2 dalam pertandingan persahabatan tahun 2019 dan Ekuador menang 3-2 pada tahun 2021.

Klasemen

Meksiko finis di posisi pertama Grup A, sedangkan Ekuador finis di posisi ketiga Grup E pada babak penyisihan grup.