Ulasan Pertandingan Curacao vs Pantai Gading di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Curacao vs Pantai Gading akan dimulai pada 25 Juni 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT.

Konteks pertandingan dan wawasan lainnya

Impian Curacao masih hidup. Pasukan asuhan Dick Advocaat masih bisa lolos ke babak gugur setelah menahan imbang Ekuador 0-0 di Kansas City pada hari Sabtu. Kiper veteran Eloy Room melakukan 15 penyelamatan luar biasa saat mereka menahan imbang tim yang peringkatnya lebih dari 50 tempat di atas mereka. Hal ini semakin mengesankan mengingat kekalahan telak 7-1 yang mereka alami saat melawan Jerman di hari pertama.

Tim Pantai Gading memulai turnamen dengan kemenangan 1–0 atas Ekuador berkat gol Yan Diomande di menit-menit akhir. Pada hari pertandingan kedua, mereka kebobolan gol di masa tambahan waktu dan kalah 2-1 dari Jerman.

Getty Images

Pemain kunci dan pelatih Curacao

Pelatih legendaris asal Belanda, Dick Advocaat, akan ditugaskan untuk memimpin negara pulau ini dalam debutnya di Piala Dunia. Gervane Kastaneer menjadi tokoh kunci dalam babak kualifikasi dengan mencetak lima gol, sementara mantan bintang Aston Villa, Leandro Bacuna, menyumbang tiga assist. Mereka mungkin perlu bermain dengan pola pikir pragmatis di Amerika, dan kiper Room kemungkinan besar akan kembali sibuk.

Getty Images

Pemain kunci dan pelatih Pantai Gading

Pemain sayap Man United, Amad Diallo, membutuhkan waktu cukup lama untuk menjadi pemain reguler di Old Trafford, namun kini ia berkembang pesat di bawah asuhan Michael Carrick. Mantan penyerang Brighton, Simon Adingra, juga menjadi kunci dalam skema serangan mereka. Pemain asal Monaco ini sedang dipinjamkan ke Prancis dari Sunderland.

Di lini tengah, gelandang Al Ahli Franck Kessie menjadi poros utama tim. Bintang Sporting Lisbon Ousmane Diomande dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di dunia sepak bola. Rekan senamanya, Yan Diomande, yang baru berusia 19 tahun, merupakan salah satu pemain sayap paling diburu di Eropa. Ia diperkirakan akan hengkang dari RB Leipzig musim panas ini dengan nilai transfer yang besar.

Emerse Faé mengambil alih jabatan pelatih penuh waktu setelah kemenangan mereka yang penuh gejolak di Piala Afrika 2023 dan mengubah tim Pantai Gading ini menjadi tim yang lebih andal dalam pertahanan. Faé menerapkan formasi yang lebih disiplin dan berorientasi pada pertahanan, dengan bek tengah Evan Ndicka sebagai pilar utama.

Getty Images

Susunan Pemain Pantai Gading yang Kemungkinan Turun

Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Amad, Bonny, Diomande.

Susunan Pemain Curacao yang Kemungkinan

Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna; Locadia.

Skuad 26 pemain Curacao

Penjaga gawang: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Bek: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Gelandang: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Penyerang: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Getty Images

Skuad 26 pemain Pantai Gading

Penjaga gawang: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Bek: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Gelandang: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Penyerang: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Pantai Gading, Emerse Faé, tidak melaporkan adanya pemain yang cedera atau diskors menjelang pertandingan ini. Susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi pada tahap ini, meskipun Faé diperkirakan akan menurunkan tim terkuatnya mengingat peluang lolos ke babak selanjutnya sudah di depan mata. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya susunan skuad.

Manajer Curacao, Dick Advocaat, juga tidak memiliki informasi mengenai cedera atau skorsing yang tercantum dalam data yang tersedia. Belum ada susunan pemain yang dikonfirmasi menjelang pertandingan di Philadelphia. Berita tim lebih lanjut akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Formasi

Pantai Gading tiba di Philadelphia dengan catatan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Ekuador pada 14 Juni, yang diraih berkat gol Amad Diallo pada menit ke-90. Sebelumnya, mereka mengalahkan Prancis 2-1 dalam laga persahabatan pada 4 Juni, menaklukkan Skotlandia 1-0, dan menghancurkan Republik Korea 4-0 pada bulan Maret. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan tersebut terjadi saat menghadapi Mesir di Piala Afrika, dengan skor 3-2 pada Januari. Dalam lima pertandingan tersebut, tim Gajah mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.

Rekor terkini Curacao menunjukkan cerita yang sangat berbeda. Tim asuhan Advocaat telah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kemenangan adalah kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan melawan Aruba pada 7 Juni. Mereka mengawali kampanye Piala Dunia mereka dengan kekalahan 7-1 dari Jerman pada 14 Juni, dan sebelum turnamen tersebut, mereka dikalahkan 4-1 oleh Skotlandia, 5-1 oleh Australia, dan 2-0 oleh Tiongkok. Dalam lima pertandingan tersebut, Curacao mencetak lima gol dan kebobolan 18 gol.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Curacao dan Pantai Gading. Pertandingan Grup E di Philadelphia ini menandai pertemuan pertama yang penting antara kedua negara di panggung Piala Dunia.

Klasemen

Di Grup E, Pantai Gading saat ini berada di posisi kedua klasemen, sedangkan Curacao berada di posisi keempat menjelang pertandingan terakhir fase grup ini.