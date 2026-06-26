Ulasan Pertandingan Brasil vs Jepang di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Brasil vs Jepang: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Houston Stadium

Pertandingan Brasil vs Jepang di babak 32 besar Piala Dunia akan dimulai pada 29 Juni 2026, pukul 20.00 GMT dan 15.00 EST.

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Brasil akan berhadapan dengan Jepang dalam laga sistem gugur yang bersejarah

Brasil, juara dunia lima kali, akan menghadapi tim Jepang yang sangat disiplin dan berbahaya di NRG Stadium, Houston, Texas, dengan memperebutkan tempat yang didambakan di babak 16 besar. Meskipun Seleção selalu memikul beban berat sebagai tim yang diharapkan mendominasi turnamen, Samurai Blue telah berkali-kali membuktikan bahwa mereka memiliki kekompakan struktural dan kemampuan teknis untuk mengancam tim-tim elit dunia dalam pertandingan sistem gugur.

Bagaimana Seleção dan Samurai Blue sampai di sini

Perjalanan Jepang menuju babak 32 besar semakin memperkuat evolusi mereka menjadi kekuatan sepak bola global terkemuka. Samurai Blue berhasil melewati Grup F yang sangat kompetitif tanpa terkalahkan, mengumpulkan lima poin untuk memastikan tempat mereka di babak gugur. Mereka membuka kampanye dengan hasil imbang 2-2 yang sengit melawan Belanda di Stadion Dallas, diikuti dengan kemenangan telak 4-0 atas Tunisia di Monterrey. Mereka menutup fase grup kembali di Dallas dengan hasil imbang 1-1 yang penuh disiplin melawan Swedia, di mana gol Daizen Maeda pada menit ke-56 membantu mengamankan satu poin krusial yang dibutuhkan untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya.

Sementara itu, Brasil mengandalkan rekam jejak turnamen mereka yang tajam untuk memuncaki Grup C dengan tujuh poin. Seleção menghadapi tim Maroko yang gigih dalam pertandingan pembuka mereka, yang berakhir imbang 1-1 yang menegangkan di East Rutherford. Mereka menemukan ritme permainan mereka pada laga kedua, meraih kemenangan telak 3-0 atas Haiti di Philadelphia. Tim Brasil mengukuhkan posisi mereka di puncak grup dengan gemilang di Miami, di mana dua gol spektakuler Vinícius Júnior di babak pertama dan satu gol dari Matheus Cunha di babak kedua memastikan kemenangan dominan 3-3 atas Skotlandia.

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Disiplin taktis versus kecemerlangan individu akan menentukan jalannya pertandingan

Bagi Brasil, mempertahankan pertahanan dinamis melawan serangan berlebihan di tengah lapangan akan menjadi hal yang sangat penting. Karena Jepang unggul dalam mengkompres area tengah sebelum melancarkan serangan balik vertikal yang cepat, setiap keterlibatan berlebihan dari bek sayap penyerang Brasil dapat membuat bek tengah mereka terisolasi. Jepang memiliki kesinambungan skuad yang luar biasa dan tingkat kerja intensitas tinggi, yang berarti setiap kelengahan konsentrasi dari Seleção akan langsung dihadiahi hukuman yang agresif.

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Permainan transisi yang mematikan menjadi ciri khas strategi taktis Jepang

Identitas taktis Jepang berpusat pada kekompakan pertahanan yang beralih menjadi serangan ke depan yang dinamis dan secepat kilat. Kecerdasan spasial yang luar biasa dari para pemain kreatif mereka memungkinkan Samurai Blue bergerak bebas di antara lini-lini pertahanan lawan dan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh bek sayap lawan yang bermain agresif. Saat menghadapi tim-tim yang menguasai bola secara terus-menerus, Jepang mengandalkan blok tengah yang sangat disiplin, menahan tekanan awal sebelum melepaskan umpan-umpan vertikal untuk membalikkan keadaan dalam hitungan detik.

Formasi pertahanan menghadapi tekanan maksimal

Brasil akan sangat fokus pada penguatan tulang punggung pertahanan yang kokoh untuk memastikan lini depan mereka yang dipenuhi bintang-bintang memiliki kebebasan untuk berkreasi. Kemitraan di lini pertahanan tengah akan diuji habis-habisan oleh pergerakan tanpa bola yang cerdas dan tidak egois dari Jepang serta rotasi konstan di sepertiga akhir lapangan.

Sebaliknya, Jepang mengandalkan blok pertahanan yang sangat kompak yang lebih mengutamakan pengendalian posisi daripada tantangan individu yang berisiko. Mereka akan memprioritaskan pencegahan umpan silang rendah dan garis penutupan yang tersinkronisasi untuk mengendalikan pemain sayap terbalik yang berusaha memotong ke dalam dan menembak.

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Susunan Pemain Brasil yang Kemungkinan Diturunkan vs Jepang

Souza; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli

Susunan Pemain Jepang yang Kemungkinan Diturunkan vs Brasil

Suzuki; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito; Sano, Morita; Kubo, Nakamura, Minamino; Ueda

Skuad Brasil yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Alisson, Ederson, Weverton

Bek: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Ederson, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Gelandang: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paqueta

Penyerang: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

Skuad 26 pemain Jepang

Penjaga gawang: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Bek: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Gelandang: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Penyerang: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Berita tim & susunan pemain

Carlo Ancelotti belum mengonfirmasi susunan pemain inti menjelang pertandingan, dan tidak ada laporan mengenai cedera atau skorsing di kubu Brasil. Dengan kembalinya Neymar ke skuad setelah tampil sebagai pemain pengganti melawan Skotlandia, Ancelotti harus mengambil keputusan terkait pemilihan pemain di lini depan.

Hajime Moriyasu juga tetap merahasiakan rencananya, tanpa ada susunan pemain yang dikonfirmasi, cedera, atau pemain yang diskors yang dilaporkan dari pihak Jepang. Berita lengkap mengenai tim diperkirakan akan diumumkan menjelang kick-off.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Brasil telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang, dan memasuki pertandingan ini dengan momentum yang kuat. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Skotlandia pada 24 Juni, sebuah penampilan dominan yang memastikan posisi teratas di Grup C. Sebelumnya, mereka mengalahkan Haiti 3-0 dan bermain imbang 1-1 dengan Maroko di babak penyisihan grup. Dua pertandingan persahabatan prakompetisi, yaitu kemenangan 2-1 atas Mesir dan kemenangan telak 6-2 atas Panama, melengkapi rangkaian lima pertandingan di mana mereka mencetak 15 gol dan kebobolan lima gol.

Lima pertandingan terakhir Jepang menghasilkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang, tanpa kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Swedia pada 25 Juni. Sebelumnya, mereka mengalahkan Tunisia 4-0 pada 21 Juni dan bermain imbang 2-2 dengan Belanda pada 14 Juni. Kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Islandia dan kemenangan 1-0 atas Inggris pada bulan Maret melengkapi rangkaian tersebut. Jepang telah mencetak delapan gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut, serta mencatatkan dua clean sheet.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi dalam laga persahabatan pada 14 Oktober 2025, ketika Jepang menjamu Brasil dan menang 3-2. Sebelumnya, Brasil menang 1-0 di Osaka pada Juni 2022. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang semuanya dimainkan sebagai pertandingan persahabatan dengan Jepang sebagai tuan rumah, Brasil menang tiga kali, Jepang menang satu kali, dan satu hasil tidak berakhir dengan kemenangan bagi kedua tim. Brasil telah mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Jepang mencetak enam gol.

Klasemen

Brasil finis di peringkat pertama Grup C, sedangkan Jepang lolos sebagai runner-up dari Grup F.