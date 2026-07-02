Ulasan Pertandingan Australia vs Mesir di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Australia vs Mesir: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Dallas Stadium

Pertandingan Australia vs Mesir akan dimulai pada 3 Juli 2026 pukul 18.00 GMT dan 14.00 EST.

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Sejarah dipertaruhkan saat Socceroos yang tangguh berhadapan dengan Pharaohs yang belum terkalahkan

Sebuah tonggak sejarah besar menanti di Stadion Dallas, Texas, saat dua benua bertarung memperebutkan tempat di babak 16 besar yang didambakan. Tony Popovic memimpin tim Australia yang dikenal gigih ini untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia dua kali berturut-turut, dengan harapan akhirnya mampu menembus batas kemampuan mereka dan memenangkan pertandingan sistem gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah negara mereka.

Yang menghalangi jalan mereka adalah tim Mesir bersejarah yang dilatih oleh Hossam Hassan. Raksasa Afrika ini telah mencatatkan sejarah baru dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya di era modern. Didukung oleh kualitas serangan kelas atas, tim Pharaohs yang belum terkalahkan tiba di jantung sepak bola Amerika Utara dengan tekad kuat untuk melanjutkan perjalanan dongeng mereka dengan mengorbankan Socceroos.

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Bagaimana Socceroos dan Firaun bisa sampai di sini

Australia berhasil melewati Grup D yang sangat kompetitif untuk memastikan lolos sebagai runner-up. Ulasan pertandingan lengkap SoComprehensive untuk laga Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026. Kami membahas taktik, berita tim, dan lainnya menjelang pertandingan Babak 32 Besar di Arlington ini. Kampanye Socceroos ditandai dengan disiplin pertahanan, bangkit dari kekalahan melawan tuan rumah Amerika Serikat, dan menahan imbang 0-0 melawan Paraguay sebelum memastikan tiket ke babak gugur dengan kemenangan krusial 2-0 atas Turki. Meskipun pasukan Popovic tampil kompak di lini belakang, mereka perlu meningkatkan ketajaman di depan gawang setelah hanya mencetak dua gol di fase grup.

Mesir memastikan tiket ke Texas berkat performa yang sangat konsisten dan tak terkalahkan, sehingga finis di posisi kedua Grup G. Pasukan Hassan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing setara dengan lawan-lawan elit dengan menahan Belgia imbang, menghancurkan Selandia Baru 3-1, dan meraih hasil imbang 1-1 yang sulit melawan Iran. Dengan rata-rata lebih dari empat tembakan tepat sasaran per pertandingan, tim Firaun telah menunjukkan ancaman serangan yang beragam dan mampu menembus formasi pertahanan yang kokoh.

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Kekhawatiran cedera yang krusial dan pilar-pilar pertahanan yang menjadi andalan

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Persiapan taktis untuk laga ini sangat bergantung pada faktor kebugaran. Kapten dan ikon Mesir, Mohamed Salah, sedang mengalami cedera otot paha belakang, sehingga beban bermainnya masih dalam penilaian terus-menerus menjelang kickoff. Jika menit bermainnya dibatasi, beban kreativitas akan beralih sepenuhnya ke penyerang Manchester City, Omar Marmoush, yang tampil gemilang sebagai titik fokus serangan Mesir.

Australia menghadapi dilema skuadnya sendiri, dengan penyerang veteran Mathew Leckie dan Jacob Italiano secara resmi dinyatakan absen dari turnamen ini akibat cedera. The Socceroos akan mengandalkan tulang punggung pertahanan yang andal, mengatur formasi tiga bek atau blok empat pemain yang kokoh di sekitar postur fisik Harry Souttar dan bek tengah muda Alessandro Circati untuk melindungi gawang Patrick Beach.

Kelebihan pemain di sayap vs kecepatan transisi vertikal akan menentukan hasil

Pertarungan taktis ini akan dimenangkan atau dikalahkan berdasarkan cara kedua tim mengelola ruang di sayap. Senjata utama Mesir terletak pada pembentukan kelebihan pemain di sayap kiri, di mana Marmoush dan bek sayap dapat bertukar posisi dengan cepat, berusaha menarik bek tengah Australia keluar dari posisi dan memicu rangkaian umpan ketat di dalam kotak penalti.

Rencana Australia akan berfokus pada keamanan terlebih dahulu sebelum menggunakan transisi vertikal langsung untuk menghukum lawan yang terlalu banyak menyerang ke depan. Socceroos akan berusaha memanfaatkan kecepatan mentah dan gaya bermain langsung dari sensasi remaja Nestory Irankunda dalam serangan balik, dengan tujuan meregangkan pertahanan Mesir yang telah menunjukkan kerentanan saat terjebak di area atas lapangan.

Struktur yang mapan menghadapi ujian terberat

Australia harus menunjukkan konsentrasi penuh di area pertahanan mereka, menyadari bahwa setiap ruang yang diberikan kepada Marmoush atau kedatangan Salah yang melengkung akan dihukum dengan keras.

Mesir menghadapi ujian mental terberat untuk menembus pertahanan blok rendah tanpa membuat diri mereka sepenuhnya terpapar serangan balik terstruktur. Kesuksesan bergantung pada kemampuan gelandang andalan mereka dalam menghentikan transisi serangan sebelum bola sampai ke Irankunda yang berbahaya.

Susunan Pemain Australia yang Kemungkinan Melawan Mesir

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Susunan Pemain Mesir vs Australia

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Skuad 26 pemain Australia

Penjaga gawang: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Bek: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Gelandang: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Penyerang: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

Skuad Mesir yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Bek: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Gelandang: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Penyerang: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Berita tim & susunan pemain

Tony Popovic belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan Australia menjelang pertandingan ini, dan saat ini tidak ada pemain Socceroos yang terdaftar mengalami cedera atau skorsing. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring tersedianya berita resmi mengenai susunan pemain.

Pelatih Mesir, Hossam Hassan, harus menunggu dengan cemas terkait kondisi kebugaran Mohamed Salah, yang mengalami cedera otot paha belakang saat pertandingan imbang di babak penyisihan grup melawan Iran. Penyerang Liverpool ini diragukan tampil dalam laga babak 32 besar ini, dan partisipasinya masih belum pasti karena staf medis masih melakukan penilaian. Belum ada susunan pemain yang dirilis, dan saat ini tidak ada cedera atau skorsing lain yang dikonfirmasi untuk tim Pharaohs. Pembaruan lebih lanjut mengenai skuad diharapkan akan muncul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Australia mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan Paraguay pada 26 Juni, yang memastikan lolosnya mereka ke babak gugur sebagai runner-up Grup D. Sebelum itu, mereka menelan kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat pada Matchday 2. Satu-satunya kemenangan Socceroos dalam lima pertandingan tersebut diraih saat mengalahkan Türkiye 2-0, yang membuka kampanye Piala Dunia mereka pada 14 Juni. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Swiss dan kalah 1-0 dari Meksiko dalam laga persahabatan pra-turnamen, mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Mesir mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Iran pada 27 Juni, pertandingan di mana Salah mengalami cedera otot paha belakang yang kini mengganggu persiapan mereka. Sebelumnya, mereka mengalahkan Selandia Baru 3-1 pada 22 Juni — kemenangan Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah — dan bermain imbang 1-1 dengan Belgia dalam laga pembuka turnamen. Mesir juga kalah 2-1 dari Brasil dan mengalahkan Rusia 1-0 dalam pertandingan persahabatan menjelang turnamen ini. Tim Firaun mencetak lima gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

AUS Last 1 matches EGY 0 Menang 0 Seri 1 Menang Egypt 3 - 0 Australia 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Kedua tim hanya pernah bertemu sekali berdasarkan data head-to-head yang tersedia. Pertandingan tersebut berlangsung pada 17 November 2010, sebuah laga persahabatan di mana Mesir mengalahkan Australia 3-0. Tidak ada pertemuan lain antara kedua negara yang tercatat dalam dataset tersebut.

Klasemen

Australia finis di posisi kedua di Grup D, sementara Mesir mengakhiri babak penyisihan grup di posisi kedua di Grup G.