Ulasan Pertandingan Argentina vs Mesir di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Atlanta Stadium

Pertandingan Argentina vs Mesir akan dimulai pada 7 Juli 2026 pukul 12:00 EST dan 17:00 GMT.

Ulasan Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia Argentina vs Mesir

Setelah lolos dari ketegangan luar biasa saat menghadapi tim debutan Cabo Verde, Argentina masih berada di jalur yang tepat untuk menjadi tim pertama sejak Brasil pada tahun 1962 yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia. Di antara mereka dan tiket ke perempat final, berdiri tim Mesir yang ingin menorehkan sejarah tersendiri. Pemenang pertandingan ini akan bertanding di babak delapan besar melawan Swiss atau Kolombia.

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Bagaimana Argentina dan Mesir bisa sampai di sini?

Argentina tampak melaju mulus pada babak pertama saat melawan Cabo Verde. Namun, sejalan dengan perjalanan turnamen mereka yang seperti dongeng, tim underdog ini melakukan comeback yang menggetarkan di babak kedua, dua kali membalikkan ketertinggalan, sebelum akhirnya kalah 3-2 akibat gol bunuh diri pada menit ke-111. Kegagalan menjaga gawang tetap bersih saat melawan Yordania dan Cabo Verde tentu menjadi kekhawatiran bagi manajer Lionel Scaloni, namun timnya tetap tajam di lini depan, mencetak tepat tiga gol dalam tiga dari empat pertandingan mereka di turnamen ini.

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Kemenangan Mesir melalui adu penalti melawan Australia merupakan momen bersejarah, kemenangan pertama mereka dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia. Pasukan Hossam Hassan berpotensi menjadi negara Afrika kelima yang mencapai perempat final Piala Dunia, dan mereka tidak akan memasuki laga ini dengan rasa takut yang berlebihan, mengingat mereka hanya menelan satu kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir mereka.

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Keajaiban Messi masih mengalir

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, ikon abadi Argentina Lionel Messi, berupaya menjadi pemain keenam dalam sejarah yang mencetak gol dalam lima pertandingan pertama timnya di Piala Dunia. Berbicara tentang talenta abadi, tidak ada pemain yang lolos ke babak 16 besar dengan menciptakan peluang lebih banyak daripada Mohamed Salah dari Mesir, yang telah menciptakan 16 peluang bagi rekan-rekan setimnya.

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Argentina tak terkalahkan saat pertandingan berlanjut hingga perpanjangan waktu

Argentina kini telah memenangkan 10 dari 12 pertandingan Piala Dunia mereka yang berlangsung lebih dari 90 menit, dengan empat kemenangan tanpa adu penalti dan enam kemenangan melalui adu penalti.

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Susunan Pemain Argentina yang Kemungkinan Turun

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Susunan Pemain Mesir yang Kemungkinan

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Fakta dan angka penting Argentina vs Mesir

Argentina telah meraih kemenangan dalam 24 pertandingan terakhirnya di tempat netral.

Leo Messi adalah pemain pertama yang mencetak tujuh gol dalam dua Piala Dunia yang berbeda

Tiga dari empat pertandingan Mesir di Piala Dunia ini sejauh ini berakhir dengan skor 1-1 setelah 90 menit.

Enam pertandingan terakhir Mesir di Piala Dunia selalu berakhir dengan kedua tim mencetak gol.

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Skuad Argentina yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Bek: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Gelandang: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Penyerang: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

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Skuad Mesir yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Bek: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Gelandang: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Penyerang: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

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Berita tim & susunan pemain

Lionel Scaloni belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan untuk Argentina, dan belum ada laporan resmi mengenai cedera atau skorsing menjelang pertandingan ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya ketersediaan para pemain setelah mereka menjalani pertandingan yang melelahkan hingga perpanjangan waktu melawan Cape Verde.

Untuk Mesir, Hossam Hassan juga belum memberikan kabar resmi mengenai tim pada tahap ini. Belum ada laporan cedera atau skorsing, dan susunan pemain yang diproyeksikan akan ditambahkan di sini begitu informasi resmi dirilis.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain 13 A. Abou El Fotouh

Performa

Rekor Head-to-Head

ARG Last 1 matches EGY 1 Menang 0 Seri 0 Menang Egypt 0 - 2 Argentina 2 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Argentina dan Mesir baru bertemu sekali dalam catatan head-to-head yang tersedia. Pertandingan tersebut berlangsung pada 26 Maret 2008, sebuah pertandingan persahabatan di mana Mesir menjamu Argentina dan kalah 2-0. Tidak ada pertemuan kompetitif lainnya antara kedua tim yang tercatat, menjadikan pertandingan babak gugur Piala Dunia ini sebagai pertemuan yang benar-benar langka antara kedua negara.

Klasemen

Argentina finis di puncak Grup J, sedangkan Mesir lolos dari Grup G di posisi kedua.