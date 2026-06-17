Ulasan Pertandingan Argentina vs Austria di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Argentina vs Austria akan dimulai pada 22 Juni 2026, pukul 13.00 EST dan 17.00 GMT.

Konteks pertandingan dan ulasan hari pertama

Argentina menang telak 3-0 atas Aljazair berkat hat-trick menakjubkan dari Lionel Messi, yang merayakan penampilan ke-200-nya di tim nasional dengan gemilang. Sementara itu, Austria akhirnya menang 3-1 atas Yordania dalam pertandingan seru yang digelar di San Francisco Bay Area Stadium. Marko Arnautovic, pencetak gol dan pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa Austria, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Mantan pemain Stoke ini memastikan kemenangan timnya dengan tendangan penalti di masa tambahan waktu.

Getty Images

Pemain kunci dan pelatih Argentina

Lionel Scaloni, yang membawa La Albiceleste meraih gelar juara Piala Dunia pada 2022, bertekad menjadi manajer pertama yang memenangkan turnamen tersebut dua kali berturut-turut sejak Vittorio Pozzo pada 1938, yang mencatatkan prestasi luar biasa tersebut bersama Italia.

Dengan 27 penampilan, Messi memegang rekor saat ini sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia — dan bergabung dengan penyerang Portugal Cristiano Ronaldo, 41 tahun, sebagai satu-satunya pemain pria yang tampil di edisi keenam ajang sepak bola paling bergengsi ini. Ada nuansa Inggris yang kental dalam skuad ini dengan masuknya gelandang Liverpool Alexis Mac Allister, gelandang Chelsea Enzo Fernandez, kiper Aston Villa Emi Martinez, bek Spurs Cristian Romero, dan bek Man United Lisandro Martinez. Di lini depan, sang juara memiliki daya serang yang mematikan dalam diri Julian Alvarez dan Lautaro Martinez dari Inter yang akan bermain di depan Messi, yang saat ini telah mencatatkan 200 penampilan untuk Argentina tercintanya.

Getty Images

Pemain kunci dan pelatih Austria

Tim Austria tiba di markas mereka di California dengan membawa skuad yang kokoh dan sangat termotivasi beranggotakan 26 pemain, yang dipilih setelah kemenangan dramatis mereka dalam kualifikasi langsung melawan Bosnia dan Herzegovina. Integrasi taktis di bawah pelatih kepala Ralf Rangnick berjalan dengan efisiensi puncak, menciptakan suasana yang sangat kompak dan positif di dalam kamp. Dukungan struktural paling signifikan bagi Austria adalah kondisi fisik yang prima dari para pemain veteran andalan mereka, yang berarti identitas taktis berintensitas tinggi mereka sudah sepenuhnya siap untuk ditampilkan pada hari pertandingan pembuka.

Ikon nasional David Alaba dalam kondisi prima dan siap memimpin barisan belakang, menjadi tumpuan pertahanan bersama Kevin Danso yang bertubuh kokoh. Di lini tengah, kerja keras tanpa lelah dari Konrad Laimer dan Marcel Sabitzer akan menghadirkan tekanan tinggi yang energik, dirancang untuk mendominasi transisi permainan. Di belakang lini depan, Christoph Baumgartner yang kreatif akan menjadi pengatur permainan, sementara talenta muda yang menjanjikan, Paul Wanner dan Carney Chukwuemeka, memberikan Rangnick opsi-opsi dinamis kelas atas untuk menyuntikkan unsur ketidakpastian dan memecah blok pertahanan lawan yang kokoh.

Pelatih Ralf Rangnick telah membawa identitas taktis yang radikal serta energi yang meledak-ledak ke tim nasional Austria yang sangat mendambakan pengakuan global. Memasuki panggung internasional setelah puluhan tahun membentuk struktur klub-klub elit Eropa, Rangnick telah merombak total “Das Team”, mengalihkan mereka dari sikap pasif yang selama ini melekat, dan menerapkan gaya permainan yang berani serta sangat proaktif yang menuntut intensitas yang tak henti-hentinya.

Secara taktis, Rangnick menerapkan filosofi yang ketat dan bertenaga tinggi yang berpusat pada penekanan langsung terhadap penguasaan bola dan transisi vertikal secepat kilat. Ia sangat menyukai formasi 4-2-2-2 yang kaku atau 4-3-3 yang agresif.

Getty Images

Skuad Argentina yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Bek: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Gelandang: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Penyerang: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

Getty Images

Skuad Austria yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)

Bek: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Gelandang: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Penyerang: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

Berita tim & susunan pemain

Timnas Argentina dilatih oleh Lionel Scaloni. Tidak ada pemain yang cedera atau diskors dalam data skuad yang tersedia, dan susunan pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi hingga saat ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Timnas Austria dilatih oleh Ralf Rangnick. Belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi menjelang pertandingan, dan susunan pemain inti yang diproyeksikan belum dirilis pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut akan menyusul seiring mendekatnya jadwal pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Argentina memasuki pertandingan ini dengan modal lima kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan 3-0 dalam laga persahabatan melawan Islandia pada 10 Juni 2026, menyusul kemenangan 2-0 atas Honduras tiga hari sebelumnya. Awal tahun ini, Albiceleste mencatatkan kemenangan telak 5-0 atas Zambia pada bulan Maret dan mengalahkan Mauritania dengan skor tipis 2-1. Rekor mereka juga mencakup kemenangan tandang 2-0 atas Angola pada November 2025. Dalam lima pertandingan tersebut, Argentina mencetak 12 gol dan kebobolan satu gol.

Austria datang dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Tunisia pada 1 Juni 2026. Mereka juga mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada bulan Maret dan menampilkan performa paling menawan dengan kemenangan 5-1 atas Ghana. Satu-satunya poin yang hilang dari lima pertandingan tersebut terjadi saat imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina dalam kualifikasi Piala Dunia November lalu, hasil yang tetap memastikan tempat mereka di turnamen tersebut. Austria mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga gol selama rentetan pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara Argentina dan Austria dalam data head-to-head yang tersedia. Pertandingan di AT&T Stadium di Arlington akan menjadi pertemuan pertama antara kedua negara ini.

Klasemen

Di Grup J, Argentina saat ini berada di posisi kedua dan Austria di posisi ketiga menjelang pertandingan ini.