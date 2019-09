UEFA Umumkan Tuan Rumah Liga Champions

UEFA telah mengumumkan venue final Liga Champions untuk tiga tahun ke depan, mengonfirmasi nama kompetisi klub Eropa baru — Europa Conference League — serta perubahan Nations League.

Gazprom Arena milik Saint Petersburg markas Allianz Arena serta Wembley akan menjadi tuan rumah final Liga Champions mulai dari 2021 sampai 2023.

Badan sepakbola Eropa ini mengonfimasi lokasi final tersebut menyusul pertemuan di ibu kota Slovenia Ljubljana pada Selasa waktu setempat.

Partai final 2021 akan dihelat di stadion Zenit berkapasitas 68.000, Gazprom Arena. Ini menjadi kali kedua bagi Rusia menggelar laga penentu Liga Champions setelah 2008, yang menjadi saksi sengitnya pertempuran dan di Luzhniki Stadium di Moskwa.

Jerman akan menggelar partai klimaks 2022 di Allianz Arena, yang bisa menampung sampai 75.000 penonton, setelah sempat menjadi tuan rumah ketika Chelsea membekuk Bayern lewat adu penalti pada 2012.

Wembley menjadi lokasi yang dipilih untuk edisi tahun berikutnya — dan menjadi kedelapan kali stadion ini menggelar kontes sepakbola terakbar Eropa. Wembley lama pernah menggelar final Piala Eropa pada 1963, 1968, 1971, 1978 dan 1992 sebelum stadion timnas Inggris itu direnovasi dan menjadi venue final 2011 dan 2013.

