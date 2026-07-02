UEFA langsung membatalkan aturan Piala Dunia yang baru saja diberlakukan

UEFA memutuskan untuk tidak menerapkan aturan Piala Dunia yang banyak dibicarakan mengenai kewajiban menutup mulut saat berbicara di lapangan, demikian dilaporkan BBC. Aturan baru yang diberlakukan FIFA pada musim panas ini telah mengakibatkan dua pemain mendapat kartu merah selama turnamen Piala Dunia, namun aturan tersebut tidak akan berlaku di Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Konferensi pada musim mendatang.

Piala Dunia kali ini ditandai dengan jumlah kartu merah yang sangat tinggi. Aturan mengenai menutup mulut tersebut telah menyebabkan dua kartu merah yang mencolok. Miguel Almirón dari Paraguay menjadi pemain pertama yang diusir dari lapangan setelah menutup mulutnya saat terjadi pertengkaran dengan pemain lawan dari Turki. Kemudian, hal serupa menimpa Piero Hincapié saat Ekuador kalah dari Meksiko.

Pemicu pedoman baru FIFA ini berasal dari sebuah insiden pada bulan Februari. Penyerang Benfica, Gianluca Prestianni, berbicara dengan pemain Real Madrid, Vinícius Júnior, selama pertandingan Liga Champions sambil menutupi mulutnya dengan kausnya. Setelah itu, Prestianni dituduh melontarkan pernyataan rasis, namun penyelidikan UEFA akhirnya menjatuhkan sanksi skorsing enam pertandingan karena pernyataan homofobik.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, menggunakan kasus tersebut sebagai alasan untuk memperketat peraturan Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Dunia berharap langkah ini dapat menciptakan efek jera dan memudahkan penanganan hinaan terselubung atau komentar diskriminatif.

Namun, menurut BBC, UEFA secara sadar memilih pendekatan yang berbeda. Federasi Sepak Bola Eropa tersebut menyerahkan penilaian kepada wasit, yang harus menentukan berdasarkan situasi apakah menutup mulut dapat dianggap sebagai perilaku tidak sportif yang layak mendapat kartu kuning. Penyelidikan disiplin setelahnya tetap dimungkinkan.

Kritik terhadap aturan FIFA antara lain berfokus pada kurangnya konsistensi. Misalnya, Jude Bellingham tidak dikenai sanksi saat berbicara dengan Jordan Ayew sambil menutup mulutnya dalam pertandingan penyisihan grup antara Inggris dan Ghana.