Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", menghadapi tekanan yang kian meningkat dari Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", setelah pihak yang disebut terakhir memberitahunya untuk mundur dari jabatannya atau menghadapi mosi tidak percaya yang bisa berujung pada penggulingannya.

Menurut surat kabar Inggris "Telegraph", 55 federasi nasional yang menjadi anggota UEFA siap memberikan suara menentang keberlanjutan Infantino jika ia menolak mengundurkan diri, sementara federasi kontinental itu hanya membutuhkan dukungan 43 federasi untuk menyerukan pelaksanaan mosi tidak percaya secara resmi.

UEFA telah menyatakan secara terbuka hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Infantino, sembari menuntut perubahan mendasar di dalam tubuh federasi internasional, menyusul keterpaksaan presiden FIFA itu untuk menarik kembali proyek kontroversialnya "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan menciptakan entitas komersial baru serta membuka penjualan sebagian hak Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta.

Sikap Uni Eropa itu muncul setelah gelombang penolakan yang luas di dalam keluarga sepak bola, ditambah kondisi pemberontakan di lingkungan internal FIFA, di mana sejumlah pegawai menggambarkan proyek tersebut sebagai upaya untuk "membunuh jiwa permainan".

Federasi Sepak Bola Inggris bergabung dengan sikap UEFA, menegaskan dukungan penuhnya terhadap tuntutan federasi kontinental untuk melakukan peninjauan menyeluruh atas kepemimpinan FIFA dan mekanisme tata kelola di dalamnya.

Federasi Sepak Bola Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami mendukung penuh sikap UEFA. Sudah tiba saatnya untuk melakukan peninjauan yang menyeluruh dan kuat atas kepemimpinan serta tata kelola FIFA, guna memastikan sepak bola dunia dikelola secara transparan, demi kepentingan 211 federasi nasional, dengan menempatkan masa depan permainan dalam jangka panjang sebagai inti dari setiap keputusan."