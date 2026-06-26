Turki menyelamatkan muka berkat Kökçü dan gol di menit-menit terakhir; Australia lolos ke babak gugur

Turki akhirnya berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan terakhirnya di Piala Dunia ini. Tim asuhan Vincenzo Montella, yang sebelumnya sudah tersingkir, menang 3-2 atas juara grup Amerika Serikat berkat gol-gol dari Arda Güler, Orkun Kökçü, dan Kaan Ayhan (menit ke-98). AS akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar. Australia dan Paraguay (0-0) juga bermain imbang, yang berarti Australia lolos sebagai runner-up, sementara Paraguay yang berada di posisi ketiga memiliki peluang bagus untuk lolos sebagai salah satu dari tiga tim peringkat ketiga terbaik.

Turki - Amerika Serikat 3-2

Turki menjadi negara kedua yang tersingkir di Piala Dunia ini dan pada pertandingan grup ketiga pun mereka segera harus menelan pukulan telak. Belum genap tiga menit, Sebastian Berhalter melepaskan tendangan sudut ke arah Auston Trusty, yang dengan leluasa mencetak gol di tiang jauh: 0-1.

Turki, yang berbeda dengan AS karena turun dengan pemain inti utamanya, mencetak gol penyama kedudukan pada menit kesepuluh sekaligus gol pertamanya di Piala Dunia ini. Baris Alper Yilmaz tetap tenang dan mengoper bola kepada Güler, yang setelah mengontrol bola dengan kaki kanan, mencetak gol dengan kaki kiri: 1-1.

Di antara penonton di tribun Los Angeles, bintang-bintang Hollywood seperti Edward Norton, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, dan Brad Pitt menyaksikan bagaimana Turki bahkan berhasil unggul setelah setengah jam pertandingan. Güler melewati Eren Elmali dan umpan silangnya yang rendah diselesaikan oleh Kökçü di dalam kotak penalti: 2-1.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Amerika Serikat menyamakan kedudukan melalui Berhalter. Putra mantan pelatih nasional Gregg Berhalter itu menerima bola pantul di depan kakinya dan melepaskan tendangan indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut dekat gawang: 2-2.

Di akhir waktu tambahan, Turki akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Dari serangan terakhir pertandingan, Ayhan menyundul bola ke tiang jauh: 2-3.

Paraguay - Australia 0-0

Terutama Australia yang memiliki peluang mencetak gol di babak pertama. Namun, The Socceroos kurang mampu menembus kotak penalti dan karena itu sering mencoba menembak dari jarak jauh, tetapi upaya dari pemain Feyenoord Jordan Bos dan Cristian Volpato ternyata kurang tajam.

Setelah jeda, tidak banyak yang berubah dalam alur permainan yang bisa disebut sebagai pertandingan 0-0 yang khas. Kedua tim tampaknya bisa menerima hasil imbang, dan setelah upaya Bos di menit-menit akhir juga gagal masuk, hasil akhir pun berakhir imbang tanpa gol.