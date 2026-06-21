Tunisia Masuk ke Sejarah Piala Dunia Lewat Pintu Belakang

Tim nasional Tunisia mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi selama 52 tahun dalam sejarah partisipasi Afrika di Piala Dunia.

Hal ini terjadi setelah Tunisia kalah 4-0 dari Jepang pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Menurut situs "Mr. Chip" yang mengkhususkan diri dalam statistik, gawang Tunisia kebobolan 9 gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 (5-1 melawan Swedia dan 4-0 melawan Jepang).

Jaringan tersebut juga mencatat bahwa belum pernah ada tim Afrika yang kebobolan sebanyak itu dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia sejak Zaire pada tahun 1974 (kebobolan 11 gol: 0-2 melawan Skotlandia dan 0-9 melawan Yugoslavia).





Jaringan “Stats Foot” menyebutkan bahwa Tunisia menjadi tim pertama yang kalah dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia dengan selisih 4 gol sejak Yunani pada tahun 1994 (kalah dari Argentina 4-0 pada 21 Juni 1994, dan dari Bulgaria 4-0 pada 26 Juni 1994).

Di sisi lain, Jepang menjadi tim Asia pertama yang meraih kemenangan dengan selisih empat gol di babak mana pun dalam pertandingan Piala Dunia.



