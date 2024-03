Tumbangkan Tiongkok, Indonesia Juara EA SPORTS FC PRO Mobile Festival 2024

Tim Indonesia yang diwakili oleh Ahmad Nurhakim dan Dennis Al Farizi Wahdiat Putra sukses menjadi juara EA SPORTS FC PRO Mobile Festival 2024.

Indonesia mengukir sejarah gemilang dalam dunia gim sepakbola virtual setelah berhasil menjuarai perhelatan EA SPORTS FC PRO Mobile Festival 2024. Digelar di Shanghai University of Finance and Economics Stadium, Shanghai, Tiongkok pada Minggu malam (17/03), tim Indonesia yang diwakili oleh Ahmad Nurhakim (ID.GarudaFM) dan Dennis Al Farizi Wahdiat Putra (ID.hazard), atau yang lebih dikenal sebagai Kumaaa, berhasil mengungguli tim tuan rumah CN VGD Tiongkok.

Perolehan poin dari Kumaaa pada hari pertama dan GarudaFM di hari kedua berhasil menuntun Indonesia masuk ke babak perempat final dan mengungguli tim-tim dari negara lain, hingga akhirnya berhasil menuju ke tahap final. Pertandingan final antara Indonesia dan Tiongkok berlangsung dengan format Best of Five, di mana kedua tim harus memperebutkan tiga poin kemenangan untuk menyandang gelar juara. GarudaFM membuka pertandingan dengan kemenangan 1-0 dalam pertandingan pertama, sementara Kumaaa memastikan kemenangan lanjutan dengan mencetak gol di waktu tambahan pada pertandingan kedua.

Meskipun tim Indonesia mengalami kekalahan 0-3 dalam pertandingan ketiga, GarudaFM dan Kumaaa berhasil mengubah keadaan dengan gemilang saat Kumaaa mencetak tiga gol yang menjadi penentu kemenangan bagi Indonesia.

Electronic Arts

“Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dalam kondisi apa pun, baik menang maupun kalah, komunitas FC Mobile Community Indonesia, followers dan subscribers kanal YouTube GarudaFM, serta teman-teman yang telah mempercayakan kami sebagai perwakilan dari Indonesia dan senantiasa mendukung kami dengan komentar positif. Kami berhasil berjuang melawan suhu dingin serta jadwal pertandingan ketat yang telah ditentukan oleh panitia, terima kasih atas dukungan kalian semua. Respect!” ujar Ahmad Nurhakim alias GarudaFM dalam win speech-nya semalam.

Sementara itu, rasa syukur yang sama juga diberikan oleh Dennis Al Farizi Wahdiat Putra alias Kumaaa. “Terima kasih untuk keluarga di rumah yang sudah mendukung kami, serta teman-teman di Indonesia atas motivasi baiknya”, tutup Kumaaa.

Electronic Arts

Dalam acara ini, 12 tim dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, Mesir, Yordania, Australia dan Spanyol turut berpartisipasi dalam laga showcase invitational tournament ini, menegaskan betapa bergengsi dan menariknya kompetisi yang diprakarsai oleh Electronic Arts bagi para pecinta gim sepakbola.

Perhelatan EA SPORTS FC PRO Mobile Festival 2024 telah berlangsung mulai dari tanggal 14 Maret 2024 hingga memasuki babak final di tanggal 17 Maret 2024 silam, menandai awal dari rangkaian turnamen bergengsi dalam dunia sepakbola kompetitif virtual, termasuk juga Indonesia.

Keberhasilan tim Indonesia dalam meraih gelar juara dalam perhelatan ini menjadi bukti nyata akan kualitas dan potensi yang dimiliki oleh para pemain menuju pengakuan global dan pembuktian bahwa talenta-talenta di tanah air mampu bersaing di panggung internasional.