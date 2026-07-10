Tugas baru bersama Ronaldo... Jesus secara resmi memimpin Portugal

Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan penunjukan Jorge Jesus sebagai pelatih tim nasional senior, menggantikan pelatih asal Spanyol Roberto Martínez, yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah Portugal tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akibat kekalahan dari Spanyol.

Akun resmi tim nasional Portugal di platform "X" memposting foto Jesus, disertai tulisan, "Perjalanan baru dimulai hari ini."

Federasi Sepak Bola Portugal berharap Jesus dapat mengembalikan tim nasional ke persaingan memperebutkan gelar-gelar besar, setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia kali ini dengan penampilan yang tidak memuaskan para penggemar dan media di Portugal.

Portugal belum pernah mencapai babak semifinal Piala Dunia sejak edisi 2006, sementara prestasi terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir adalah menjuarai Piala Eropa 2016, diikuti dengan meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa pada tahun 2019 dan 2025.

Jesus memulai tugasnya di saat timnas Portugal bersiap memasuki era baru, setelah Cristiano Ronaldo—penyerang dengan rekor gol terbanyak di level internasional dengan 146 gol dalam 233 pertandingan—mengumumkan bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam edisi Piala Dunia mana pun lagi.

Setelah Jesus meninggalkan Al-Nassr di Arab Saudi pada akhir musim lalu, pelatih veteran asal Portugal ini kembali bersatu dengan Ronaldo, namun kali ini di level internasional, karena kapten tim nasional tersebut belum menentukan tanggal pensiunnya.

Ujian internasional pertama setelah karier panjang bersama klub-klub

Pelatih asal Portugal berusia 71 tahun ini memasuki fase baru dalam karier kepelatihannya yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade, setelah mengumpulkan pengalaman luas bersama sejumlah klub besar di Portugal, Eropa, dan Amerika Selatan, serta Liga Profesional Saudi Roshen.

Jesus memiliki rekam jejak kepelatihan yang luar biasa selama 36 tahun, di mana ia memimpin Benfica dalam dua periode berbeda, serta pernah melatih Sporting Lisbon, Flamengo dari Brasil, dan Fenerbahçe dari Turki.

Tiga musim terakhir ini ia menghabiskan waktunya di Liga Profesional Saudi, di mana ia melatih Al-Hilal sebelum pindah ke Al-Nassr pada musim panas 2025.

Meskipun demikian, ini merupakan kali pertama Jesus menangani tim di level internasional.

Sepanjang kariernya, Jesus telah meraih 25 gelar, termasuk 3 gelar Liga Portugal bersama Benfica, satu gelar Liga Brasil bersama Flamengo, serta gelar Liga Saudi bersama Al-Hilal dan kemudian Al-Nassr.

Nama Jorge Jesus sebelumnya dikaitkan dengan posisi pelatih tim nasional Brasil; laporan pada Maret 2025 menyebutkan bahwa ia merupakan salah satu kandidat terkuat untuk posisi tersebut, bersama dengan Carlo Ancelotti dari Italia, yang kemudian mengambil alih jabatan tersebut setelah hengkang dari Real Madrid pada Mei tahun yang sama.

Jesus mengakhiri masa jabatannya bersama Al-Nassr pada akhir musim 2025-2026, setelah membawa tim tersebut meraih gelar Liga Saudi pertama dalam tujuh tahun, sebelum pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, mengambil alih kepelatihan tim sebagai penggantinya.