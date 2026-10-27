Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Tuchel usai Kane raih Ballon d'Or: Senang melihat dunia mengakuimu

H. Kane
T. Tuchel
Inggris
Jerman

"... Aku kehabisan kata-kata"!

Pelatih kepala timnas Inggris, Thomas Tuchel, menyampaikan pesan ucapan selamat kepada kapten The Three Lions, Harry Kane, usai penobatannya meraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, sembari menegaskan bahwa dirinya tak lagi menemukan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan penampilan yang disuguhkan sang penyerang Inggris itu.

Kane, penyerang Bayern Munich, mengungguli pemain Spanyol Lamine Yamal dan pemain Prancis Kylian Mbappe, untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola, setelah menampilkan musim luar biasa di mana ia mencetak 73 gol bersama klub dan timnas negaranya.

Kane, yang berusia 33 tahun, menjadi pemain Inggris pertama yang memenangi Ballon d'Or sejak Michael Owen pada tahun 2001, sekaligus mengakhiri penantian yang berlangsung selama 25 tahun.

Penobatan ini datang setelah tahun yang istimewa bagi kapten Inggris itu, yang membawa timnas negaranya ke babak semifinal Piala Dunia di bawah kepemimpinan Tuchel, sebelum kalah dari Argentina.

Baca juga: Barcelona memperkuat dominasinya di ajang penghargaan putri, Putellas raih Ballon d'Or 2026

Meski gagal mencapai final, Inggris mengakhiri turnamen di peringkat ketiga, meraih hasil terbaik mereka di Piala Dunia sejak penobatan gelar juara pada tahun 1966, setelah mengalahkan Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga.

Tuchel mengatakan dalam pesan ucapan selamat kepada Kane yang dikutip surat kabar "Independent": "Selamat, Harry, atas kemenangan yang pantas di Ballon d'Or! Sudah lama aku kehabisan kata-kata untuk menggambarkan penampilanmu, tetapi aku senang melihat dunia sepak bola kini secara resmi mengakuimu".

Ia menambahkan: "Menjadi orang Inggris pertama yang memenangi kehormatan besar ini dalam 25 tahun membuat hal ini semakin istimewa, dan kami beruntung memilikimu sebagai kapten kami".

Tuchel menutup pesannya dengan berkata: "Aku tahu kamu akan menikmati momen ini bersama orang-orang terkasih, lalu kamu akan kembali melakukan apa yang paling kamu kuasai: mencetak gol dan memenangi pertandingan".

Baca juga: Wembley berhias emas, Kane ungkap kepada siapa ia mempersembahkan Ballon d'Or

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google