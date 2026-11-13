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Thomas Tuchel, pelatih Inggris, memperingatkan para pemainnya agar tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan saat menghadapi Argentina, jika ingin meraih kemenangan atas Spanyol. Ia menegaskan pentingnya menjalani laga dengan mentalitas menyerang dan membuktikan kemampuan mereka untuk menang melawan tim-tim besar.

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Timnas Inggris bersiap menghadapi ujian yang amat berat di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Minggu, menghadapi timnas Spanyol, sang juara dunia, yang memiliki rekor rentetan 43 pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Timnas Spanyol sebelumnya pernah mengungguli Inggris di UEFA Nations League di Stadion Wembley, namun duel yang dinanti di Madrid berubah menjadi laga penentu yang akan menentukan pemuncak grup, menurut surat kabar Inggris "Mirror".

Tuchel menilai bahwa timnas Inggris dituntut menjalani laga dengan mentalitas menyerang, disertai keyakinan atas kemampuannya untuk mengalahkan Spanyol, dengan mengandalkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya.

Tak hanya itu, hal ini juga berkaitan dengan memiliki kepercayaan diri yang diperlukan untuk mengungguli tim-tim terbaik, serta menyampaikan pesan yang jelas untuk masa depan bahwa Inggris mampu meraih kemenangan menghadapi para pesaing besar.

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Tuchel berkata: "Ini stadion yang megah dan kesempatan yang luar biasa. Kami akan menghadapi tim yang lupa bagaimana rasanya kalah, karena itu hal ini pertama-tama menuntut penampilan di level tertinggi, dan jika kami berhasil melakukannya, itu akan memberi kami dorongan moral yang besar."

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Ia menambahkan: "Kemenangan tidak bisa dianggap sebagai hal yang pasti ketika Anda bermain menghadapi Spanyol di kandangnya, tetapi saya yakin mentalitas sangatlah penting. Kami meraih kemenangan hari ini, dan itulah yang membuat menjalani laga ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan apa yang akan terjadi seandainya kami tidak meraih kemenangan."

Ia melanjutkan: "Itu adalah langkah pertama, dan kini penting bagi kami untuk bermain dengan mentalitas yang sama seperti yang kami tunjukkan di kandang sendiri, berinisiatif menyerang mereka, serta mencoba mengubah laga menjadi duel fisik, dengan memaksakan kelebihan-kelebihan kami kepada lawan. Inilah yang ingin kami lihat."

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Ia meneruskan: "Tak seorang pun dapat memprediksi hasil pertandingan sepak bola, tetapi penting bagi kami untuk menunjukkan mentalitas yang Anda bicarakan itu, di samping semangat juang, dan kami akan melakukannya. Saya benar-benar yakin atas kemampuan kami untuk menghadirkan hal tersebut."

Timnas Inggris sebelumnya tampil hebat di Piala Dunia, sebelum harapannya sirna akibat kekalahan dari Argentina di babak semifinal, setelah para pemainnya mundur ke belakang dan kehilangan kemampuan untuk berinisiatif, hingga akhirnya menyerah di hadapan lawan.

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Namun sejak saat itu timnas Inggris berhasil mengalahkan Prancis di laga perebutan tempat ketiga, sebelum kalah dari Spanyol dengan skor 2-3 di Stadion Wembley, lalu mengalahkan Ceko, dan menghancurkan Kroasia dengan skor 7-0 di Rijeka, sebelum meraih kemenangan baru atas timnas Kroasia, yang diasuh Slaven Bilic, pada Kamis malam di Stadion Wembley.

Tuchel meyakini bahwa timnas Inggris telah mengambil "langkah-langkah besar ke depan sejak musim panas", dan berhasil mencapai laga final yang ia dambakan, yang menjadikan duel mendatang sebagai kesempatan besar yang memberikan tekanan luar biasa kepada para pemain.

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Pelatih asal Jerman itu berkata: "Kami harus melampaui batas kemampuan kami dan mengetahui posisi kami yang sebenarnya. Kami semua merasa bahwa kami layak mendapatkan hasil yang lebih baik di pertandingan pertama, karena itu kami ingin mengembalikan apa yang hilang di duel kedua."

Ia menambahkan: "Saya rasa kami telah mencapai level yang dibutuhkan, dan kami siap untuk menang pada hari Minggu. Saya tahu apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu, dan tak seorang pun dapat menjamin hasilnya sama sekali, tetapi saya melihat inilah momen yang tepat untuk menguji sejauh mana kemajuan yang telah kami capai, melampaui batas kemampuan kami, dan membuktikan bahwa proyek kami mampu berhasil."

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Tuchel juga menilai bahwa kekuatan timnas Spanyol mungkin menimbulkan kekhawatiran, namun hal itu tidak menjadikannya lawan yang tak terkalahkan, seraya menegaskan bahwa duel sebelumnya di Stadion Wembley berlangsung seimbang, dan bahwa Harry Kane menyia-nyiakan tendangan penalti ketika skor menunjukkan keunggulan Spanyol 2-1, yang memberi Inggris peluang nyata untuk bangkit.

Tuchel melanjutkan: "Kami butuh beberapa waktu untuk masuk ke dalam ritme pertandingan, dan mungkin itu adalah awal terburuk kami sepanjang masa, setelah kami kebobolan gol lebih awal menghadapi tim yang memiliki kepercayaan diri besar, tetapi begitu kami memulihkan energi dan mulai bermain dengan kekuatan yang sama yang membawa kami mencetak gol penyama kedudukan, kami menjadi lebih kuat."

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Ia melanjutkan: "Kami menampilkan babak kedua yang sangat baik, dan anehnya Harry menyia-nyiakan tendangan penalti, dan mungkin itu adalah momen yang menentukan bagi kami, karena setelah itu kami sangat kuat, dan kami layak unggul dengan skor 3-1. Sangat sulit bagi lawan untuk bangkit menghadapi kami pada hari itu."

Ia menambahkan: "Kami melakukan banyak kesalahan individu yang berpengaruh di area pertahanan kami selama laga itu, tetapi jika kita melihat secara mendalam ke dalam pertandingan-pertandingan, bahkan pertandingan-pertandingan Spanyol, kita akan menemukan bahwa mereka melakukan beberapa kesalahan umpan yang krusial menghadapi Kroasia, namun mereka tidak dihukum."

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Ia melanjutkan: "Spanyol membiarkan lawannya menciptakan banyak peluang berbahaya menghadapi Kroasia, namun demikian mereka akhirnya berhasil meraih kemenangan, karena itu tidak ada tim yang tak terkalahkan."

Tuchel menutup pernyataannya dengan berkata: "Kami perlu menampilkan performa yang luar biasa, dan kami memiliki kepercayaan diri yang besar serta terus berkembang. Saya rasa kami telah sampai pada tahap yang benar-benar kami dambakan, dan kami merasa memiliki peluang untuk mengembalikan apa yang hilang di duel yang lalu."