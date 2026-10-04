Thomas Tuchel, pelatih Inggris, memanggil pemain Manchester City ke pemusatan latihan tim, sebelum menjamu timnas Republik Ceko pada hari Selasa mendatang.

Thomas Tuchel kehilangan jasa pemain Manchester City, Nico O'Reilly, karena cedera sebelum kemenangan 7-0 timnya atas Kroasia pada hari Sabtu.

Menurut surat kabar "The Sun", Rico Lewis, bek kanan Manchester City yang berada bersama timnas Inggris U-21 dan membantunya memastikan lolos ke Piala Eropa U-21 2027, telah dipanggil.

Inggris pada awalnya tidak memanggil pemain mana pun untuk mengisi ketidakhadiran O'Reilly, namun kini mereka memanfaatkan Lewis.

Bek kanan itu memiliki lima pertandingan internasional bersama timnas senior, meskipun yang terakhir adalah pada November 2024, sebelum Tuchel mengambil alih tanggung jawab.

Meskipun Tuchel berjanji "melakukan segala yang ia bisa" untuk membuat O'Reilly siap tampil pada pertandingan hari Sabtu, saat Inggris menghancurkan Kroasia, hal itu ternyata tidak memungkinkan.

Ia telah kembali ke Manchester untuk menjalani "evaluasi lebih lanjut", kemungkinan besar sebagai tindakan pencegahan setelah mengalami cedera.

Hal ini memberikan Lewis peluang besar untuk mengesankan pelatih Inggris, Tuchel, meskipun ia hanya memiliki satu pertandingan untuk membuktikan diri.

Pemilihan ini menunjukkan bahwa pelatih asal Jerman itu mendukung Lewis, yang lebih sering berada di bangku cadangan City musim ini.

Ini adalah kali pertama Lewis bergabung dengan skuad timnas Inggris sejak hampir dua tahun lalu - dengan penampilan terakhirnya di Yunani pada November 2024.

Timnas Inggris menghancurkan tuan rumah Yunani dengan skor 3-0 di kandang lawan, dan Lewis bermain di posisi bek kiri.

Sejak saat itu ia membantu timnas U-21 lolos ke Piala Eropa tahun depan di Albania dan Serbia.