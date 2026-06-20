Tuchel dalam situasi sulit menjelang laga melawan Inggris dan Ghana

Tim nasional Inggris kini dilanda kekhawatiran yang nyata menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Ghana, setelah dua bintang mereka, Bukayo Saka dan Marcus Rashford, mengalami cedera yang mungkin membuat pelatih Thomas Tuchel tidak bisa mengandalkan mereka.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" mengungkap bahwa pemain sayap Arsenal, Saka, setidaknya akan absen dalam pertandingan mendatang karena cedera tendon Achilles yang belum pulih sepenuhnya, sehingga staf pelatih memutuskan untuk menepikannya dari sesi latihan terakhir dan mengatur kembalinya dengan sangat hati-hati.

Sedangkan Rashford mengalami kram otot di bagian bokong setelah tampil sebagai pemain pengganti melawan Kroasia. Meskipun cedera tersebut tampaknya tidak serius, hal itu cukup untuk membuatnya absen dari sesi latihan tertutup dan ditempatkan di bawah pengawasan medis yang ketat.

Pertandingan melawan Ghana, yang memulai perjalanan mereka dengan kemenangan atas Panama, memiliki arti penting bagi Inggris yang berupaya memastikan posisi teratas di grup dan menghindari kejutan apa pun sebelum babak gugur.