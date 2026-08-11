Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecah keheningannya pada Senin malam untuk membela dengan keras Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, sembari memperingatkan organisasi tersebut agar tidak melakukan "kesalahan fatal" jika berpikir untuk menggantikannya, di tengah krisis tajam yang mengancam masa depan pejabat asal Swiss itu di puncak badan sepak bola paling menonjol di dunia.

Trump menulis melalui platformnya "Truth Social": "Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akan melakukan kesalahan fatal jika berpikir, atas alasan apa pun, walau untuk sesaat, untuk mengganti presidennya Gianni Infantino," seraya menyebutnya sebagai sosok yang "luar biasa" dan menegaskan bahwa ia "telah mengawal turnamen Piala Dunia paling sukses", sembari memperingatkan bahwa jika ia pergi "turnamen tidak akan sukses atau menguntungkan sebesar ini lagi".

Intervensi Gedung Putih datang di saat popularitas Infantino menurun tajam, menyusul kontroversi seputar rencananya yang kontroversial untuk membuka pintu FIFA bagi para investor dari sektor swasta, sebuah upaya yang berujung kegagalan dan memicu krisis kepercayaan di dalam sistem sepak bola dunia.

Dalam upaya untuk memaksanya meninggalkan jabatannya, 3 dari federasi kontinental terkuat - Eropa (UEFA), Amerika Utara (CONCACAF), dan Asia - mengeluarkan surat terbuka bersama pada hari Senin, yang melaluinya mereka berupaya menggalang "keluarga sepak bola" untuk mendukung tujuan mereka, di tengah perpecahan mendalam mengenai nasib krisis ini.

Tanpa menyebut nama Infantino secara terang-terangan, ketiga federasi itu mengabaikan upaya-upayanya untuk menyelamatkan jabatannya, jabatan yang beberapa minggu lalu tampak mengarah pada pemilihan kembali yang nyaman pada Maret 2027, terutama setelah kesuksesan finansial yang diperkirakan dari Piala Dunia 2026.

Hubungan erat antara Trump dan Infantino berawal dari Desember 2025, ketika Presiden FIFA memberikan Presiden Amerika "Penghargaan Perdamaian FIFA", yang dibuat khusus untuk momen ini, dalam rangka persiapan Piala Dunia 2026 yang tuan rumahnya adalah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.