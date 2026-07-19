Trump mengakui: Saya tidak akan bertaruh melawan Messi... dan inilah posisi Ronaldo

Presiden AS Donald Trump akan menghadiri pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, Minggu malam ini, di Stadion MetLife.

Dalam wawancara yang direkam sebelumnya dengan jurnalis Jenny Taft melalui jaringan "Fox", Trump tidak secara eksplisit mengungkapkan pilihannya untuk mendukung Spanyol atau Argentina.

Situs USA TODAY memuat pernyataan Trump selama wawancara tersebut, di mana ia menegaskan bahwa sulit baginya untuk bertaruh melawan Lionel Messi.

Trump mengatakan, “Saya sudah banyak memikirkan hal ini. Saya tahu pertanyaan ini akan diajukan kepada saya. Saya tidak suka memihak ke salah satu pihak, meskipun dari segi politik hal itu tidak terlalu penting. Presiden Argentina adalah teman saya, dan dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Namun, saya katakan bahwa sulit untuk bertaruh melawan Messi.”

Ia menambahkan, “Saya tidak akan memihak tim mana pun. Saya hanya berpikir sulit untuk bertaruh melawan Messi. Dia adalah pemain hebat.”

Trump juga menggambarkan Messi sebagai “salah satu pemain terhebat” yang pernah bermain sepak bola, menempatkannya pada level yang sama dengan bintang Portugal, Cristiano Ronaldo.

Presiden AS itu mengatakan, “Dia tentu saja salah satu pemain terhebat. Saya mendapatkan informasi ini dari putra saya, Baron, yang merupakan penggemar berat sepak bola. Namun, ada juga sejumlah pemain luar biasa yang berpartisipasi di sini. Meskipun demikian, saya selalu mengagumi Cristiano Ronaldo, dan saya juga selalu mengagumi Messi.”