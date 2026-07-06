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President Trump Signs Proclamation In Oval OfficeGetty Images News

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Trump memuji sang "pemain luar biasa"... Bintang Inggris memukau Presiden AS

H. Kane
England
World Cup
Mexico vs England
Mexico
Inggris
Meksiko

Kesaksian penting dari kapten tim Inggris di Piala Dunia

Kapten tim nasional Inggris, Harry Kane, mendapat pujian istimewa setelah mencuri perhatian dengan penampilan bersejarah yang membawanya "Tiga Singa" mengalahkan Meksiko di Stadion Azteca yang menakutkan. Penampilannya yang gemilang menarik perhatian Presiden AS Donald Trump, yang segera mengunggah pesan pujian untuk bintang Inggris tersebut setelah Inggris memenangkan Piala Dunia atas Meksiko.

Presiden AS itu langsung berkicau di Twitter begitu timnas Inggris mencetak gol pembuka ke gawang Meksiko: “Harry Kane, pemain Inggris, adalah pemain hebat.”

Kane menampilkan penampilan yang tak terlupakan di Piala Dunia 2026, setelah mencetak satu gol dan memberikan assist untuk gol lainnya, sehingga membawa Inggris meraih kemenangan telak atas tuan rumah, sekaligus memastikan tiket ke perempat final dari jantung markas yang tak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan berturut-turut.

Tugas tim Inggris tampak mustahil di atas kertas, karena tim nasional Meksiko memasuki pertandingan ini didukung oleh rangkaian kemenangan di Stadion Azteca dalam Piala Dunia yang merupakan yang terpanjang dalam sejarah turnamen tersebut, sebelum Kane dan rekan-rekannya datang untuk mematahkan dominasi tersebut dan mengakhiri legenda itu.

Meskipun Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump, tidak dikenal sebagai pakar sepak bola, pujian terbuka yang diberikan kepada Kane dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa, terutama karena Amerika Serikat merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia musim panas ini. 

World Cup
Norway crest
Norway
NOR
England crest
England
ENG

Pesan dari Trump tersebut menjadi puncak dari penampilan yang digambarkan para pengamat sebagai “luar biasa” dari sang kapten yang telah menulis ulang sejarah Inggris melalui Meksiko.

donald trumphttps://www.threads.com/@donal_trump

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