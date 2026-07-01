Troussard dan Tielemans berselisih... Ketegangan melanda Belgia menjelang laga melawan Senegal

Pertandingan antara tim nasional Belgia melawan Senegal di Piala Dunia 2026 diwarnai suasana tegang di dalam barisan "Setan Merah", setelah terjadi pertengkaran sengit antara Leandro Trossard dan kapten Yuri Tielemans selama pertandingan berlangsung.

Insiden tersebut terjadi saat jeda minum di babak kedua, di mana kedua pemain terlibat pertengkaran verbal yang sengit di lapangan, sebelum beberapa rekan setim dan staf pelatih turun tangan untuk memisahkan mereka dan mencegah situasi semakin memburuk.

Ketegangan ini mencerminkan besarnya tekanan yang dihadapi timnas Belgia, karena pertengkaran tersebut terjadi setelah mereka kebobolan dua gol dari timnas Senegal. Namun, tim tersebut kemudian berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, sehingga pertandingan berakhir imbang 2-2 pada waktu normal.

Insiden ini menimbulkan lebih banyak tanda tanya mengenai suasana di dalam tim nasional Belgia di salah satu periode tersulitnya.

Perlu diingat bahwa pemenang pertandingan ini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina di babak 16 besar.

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