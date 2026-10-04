Kenan Yildiz kembali menjadi incaran klub-klub besar Eropa, seiring kesiapan Real Madrid untuk bergerak lagi demi mendatangkan winger muda asal Turki tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang, dalam sebuah kesepakatan yang bisa berubah menjadi salah satu perebutan paling menonjol di pasar transfer musim panas 2027.

Menurut surat kabar Italia "Corriere dello Sport", Real Madrid kembali menempatkan Yildiz sebagai salah satu prioritasnya, dengan kemungkinan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa bulan ke depan.

Klub ibu kota Spanyol itu sebelumnya telah menanyakan situasi sang pemain pada musim dingin 2025, ketika Xabi Alonso ingin menjadikannya salah satu target utamanya, sebelum ketertarikan klub kepadanya kembali muncul.

Masa depan Yildiz sangat terkait dengan situasi olahraga Juventus, yang menganggap pemain Turki itu sebagai salah satu pilar terpenting proyeknya, terutama setelah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030.

Namun kegagalan tim Italia itu untuk kembali lolos ke Liga Champions bisa mengubah perhitungan, dan mendorong manajemen untuk mempertimbangkan ide menjual bintang mudanya pada musim panas 2027, khususnya jika mereka menilai telah memiliki pengganti yang sesuai pada pemain muda Alabjovic.

Tampaknya Real Madrid akan dituntut membayar jumlah yang besar untuk merampungkan kesepakatan ini, setelah Juventus menetapkan nilai Yildiz sekitar 100 juta euro sebagai angka minimal sejak hampir satu tahun lalu.

Manajemen klub ibu kota Spanyol itu tampaknya tidak siap mundur karena masalah harga, terutama dengan upaya berkelanjutan mereka untuk memperkuat opsi serangan dan membangun tim yang mampu menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Jika sampai tiba di Santiago Bernabeu, Yildiz bisa terlibat persaingan langsung dengan Vinicius Junior untuk posisi winger kiri, yakni posisi yang dipandang Real Madrid sebagai salah satu kunci lini serangnya pada tahun-tahun mendatang.

Namun Real Madrid tidak akan sendirian dalam perburuan Yildiz, karena Arsenal dan Bayern Munich juga memantau situasi pemain berusia 21 tahun itu.

Klub Inggris itu tengah mencari penguatan untuk sisi kiri, sementara Bayern mengenal baik Yildiz sejak masa keberadaannya di akademi klub tersebut.