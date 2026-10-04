Kenan Yildiz kembali menjadi sorotan klub-klub besar Eropa, seiring kesiapan Real Madrid untuk kembali bergerak demi mendatangkan winger muda asal Turki tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang, dalam sebuah transfer yang bisa berubah menjadi salah satu pertarungan paling menonjol di pasar transfer pada musim panas 2027.

Menurut surat kabar Italia "Corriere dello Sport", Real Madrid kembali menempatkan Yildiz di antara prioritasnya, dengan kemungkinan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa bulan ke depan.

Los Blancos sebelumnya telah menanyakan situasi sang pemain pada musim dingin 2025, ketika Xabi Alonso ingin menjadikannya salah satu target utamanya, sebelum ketertarikan klub terhadapnya kembali muncul.

Masa depan Yildiz sangat terkait dengan situasi olahraga Juventus, yang menganggap pemain Turki itu sebagai salah satu pilar terpenting dalam proyeknya, terutama setelah perpanjangan kontraknya hingga tahun 2030.

Namun, kegagalan tim Italia itu untuk kembali lolos ke Liga Champions Eropa bisa mengubah perhitungan, dan mendorong manajemen untuk mengkaji gagasan menjual bintang mudanya pada musim panas 2027, terutama jika mereka menilai telah memiliki pengganti yang sesuai dalam diri pemain muda Alajbegovic.

Tampaknya Real Madrid akan dituntut membayar jumlah yang besar untuk merampungkan transfer ini, setelah Juventus menetapkan nilai Yildiz sekitar 100 juta euro paling tidak sejak hampir setahun lalu.

Manajemen Los Blancos tampaknya tidak bersedia mundur karena harga, terutama dengan upaya berkelanjutannya untuk memperkuat opsi serangan dan membangun tim yang mampu menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Jika tiba di Santiago Bernabeu, Yildiz bisa masuk dalam persaingan langsung dengan Vinicius Junior untuk posisi winger kiri, posisi yang dipandang Real Madrid sebagai salah satu kunci lini serangnya pada tahun-tahun mendatang.

Namun, Real Madrid tidak akan sendirian dalam perburuan Yildiz, karena Arsenal dan Bayern Munich juga mengamati situasi pemain berusia 21 tahun tersebut.

Klub Inggris itu tengah mencari penguat untuk sisi kiri, sementara Bayern mengenal Yildiz dengan baik sejak masa keberadaannya di akademi klub.