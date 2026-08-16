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Transfer Rodri menempatkan Bouaddi di ambang Manchester City

Transfers
Manchester City
Barcelona
Lille
Rodri
A. Bouaddi
Inggris
Spanyol
Prancis
Maroko

Bintang Maroko itu akan memperkuat skuad Citizens

Bintang Lille asal Maroko, Ayoub Bouaddi, berada di ambang kepindahan ke Manchester City pada bursa transfer musim panas ini, untuk memperkuat skuad The Citizens mulai musim baru.

Manchester City berupaya mendatangkan gelandang baru, dan pilihan mereka jatuh pada Bouaddi, guna menggantikan kepergian yang mungkin terjadi dari pemain Spanyol Rodri menuju Barcelona.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengindikasikan bahwa kesepakatan transfer Rodri ke Barcelona telah rampung, dan hanya menyisakan pengumuman resmi.

Di sisi lain, jurnalis Italia Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menyebutkan bahwa Manchester City kini bersiap menuntaskan kesepakatan mendatangkan Ayoub Bouaddi dari Lille, setelah penjualan Rodri ke Barcelona.

Ia menambahkan melalui akunnya di "X": "Kesepakatan mengenai syarat-syarat pribadi telah tercapai beberapa hari lalu, dan keputusan pun sudah diambil: Bouaddi akan bergabung dengan tim sekarang, bukan pada tahun 2027".

Perlu dicatat bahwa Bouaddi yang berusia 18 tahun merupakan salah satu elemen paling menonjol dari timnas Maroko yang berpartisipasi di Piala Dunia 2026, di mana Maroko mencapai babak perempat final.

Sejumlah laporan media dalam beberapa hari terakhir menjelaskan bahwa kesepakatan Bouaddi dapat menguras kas Manchester City lebih dari 100 juta euro.



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