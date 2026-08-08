Transfer rekor: Arsenal umumkan perekrutan Bruno Guimaraes

Arsenal mengumumkan penyelesaian transfer pemain asal Brasil, Bruno Guimaraes, yang datang dari Newcastle United, untuk memperkuat lini tengah klub London tersebut jelang musim baru.

Guimaraes, yang berusia 28 tahun, menandatangani kontrak dengan Arsenal berdurasi 4 musim, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan, mengakhiri perjalanannya bersama Newcastle yang berlangsung sejak tahun 2022, menurut pernyataan resmi dari klub London itu pada hari Sabtu ini.

Arsenal tidak mengungkapkan nilai finansial dari transfer tersebut, tetapi sejumlah media Inggris, di antaranya jaringan "Sky Sports", memastikan bahwa nilai transfer itu mencapai 75 juta pound sterling.

Guimaraes mengatakan setelah kepindahannya ke Arsenal: "Saya merasa luar biasa, dan saya senang dengan kesempatan ini. Sejak pertama kali saya berbicara dengan Andrea Berta dan Mikel Arteta, saya merasa bersemangat. Ada perasaan dalam diri saya bahwa saya membutuhkan tantangan baru dalam hidup saya, dan saya rasa bermain bersama Arsenal akan menjadi tantangan yang menarik."

Ia menambahkan: "Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan kalian. Saya akan memberikan segala yang saya miliki, saya janjikan itu. Saya adalah pejuang kalian dan tidak akan pernah menyerah. Saya berharap kita bisa menciptakan banyak kenangan indah bersama."

Arsenal: Guimaraes akan mengembangkan gaya bermain tim

Di sisi lain, Andrea Berta, Direktur Olahraga Arsenal, memuji kemampuan pemain Brasil tersebut, menegaskan bahwa transfer ini akan memberikan tambahan yang kuat bagi tim baik dari segi teknis maupun kepemimpinan.

Berta mengatakan: "Kami sangat senang menyambut Bruno Guimaraes di klub kami. Ia adalah pemain yang memiliki mentalitas kuat dan kualitas besar, dan akan menambah unsur kepemimpinan penting bagi skuad kami."

Ia menambahkan: "Dengan bergabungnya Bruno, kami terus memperkuat jantung tim kami. Dan seperti yang kita semua lihat, ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau gelandang box-to-box. Ia menggabungkan kualitas dengan kerja keras, dan juga mencetak gol serta memberikan assist bagi timnya di setiap musim."

Ia melanjutkan: "Bruno akan memungkinkan Mikel untuk terus mengembangkan gaya bermain kami, dan juga akan meningkatkan tingkat persaingan di dalam tim, hal yang penting untuk menjaga standar yang dibutuhkan ketika kami menargetkan untuk memenangkan turnamen-turnamen terbesar."

Newcastle menolak tawaran pertama sebelum menyelesaikan transfer

Newcastle sebelumnya sangat ingin mempertahankan Guimaraes, yang masih tersisa dua tahun dalam kontraknya, di samping opsi yang memungkinkan klub memperpanjang kontrak untuk musim ketiga, namun keinginan pemain untuk menghadapi tantangan baru pada akhirnya menentukan arah transfer tersebut.

Pemain itu telah memberi tahu para pejabat Newcastle pada awal musim panas mengenai keinginannya untuk pindah ke Arsenal, dengan syarat datangnya tawaran yang sesuai, sebelum klub Inggris tersebut menolak tawaran pertama yang diajukan oleh Arsenal.

Namun, kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan senilai 75 juta pound sterling, dengan Arsenal membayar nilai transfer tersebut, sehingga pemain itu resmi bergabung dengan tim.

Dengan transfer ini, nilai para pemain yang dijual Newcastle selama periode bursa transfer musim panas melewati angka 240 juta pound sterling.

Daftar pemain yang hengkang juga mencatat kepindahan Anthony Gordon ke Barcelona seharga 69,3 juta pound sterling, sementara Sandro Tonali bergabung dengan Tottenham dalam transfer senilai 100 juta pound sterling, di saat pelatih Eddie Howe meninggalkan tim, dalam periode yang menyaksikan perubahan besar di dalam klub.

Newcastle menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa nilai transfer Guimaraes menempatkannya di antara 10 biaya transfer tertinggi yang diterima sebuah klub untuk pemain berusia 28 tahun atau lebih, dan juga merupakan rekor untuk pemain dengan usia dan posisinya secara bersamaan.

195 pertandingan bersama Newcastle

Guimaraes sebelumnya bergabung dengan Newcastle pada tahun 2022 datang dari Lyon Prancis seharga 40 juta pound sterling, dan menjalani 195 pertandingan dengan seragam tim tersebut, mencetak 31 gol selama itu, serta berkontribusi dalam meraih Piala Liga Inggris.

Meskipun kepergiannya, pemain itu menegaskan bahwa keputusan meninggalkan Newcastle bukanlah hal yang mudah, seraya menyinggung keterikatannya yang besar dengan klub dan para pendukungnya.

Ia mengatakan: "Ini adalah salah satu keputusan tersulit dalam hidup saya. Ketika saya tiba, klub sedang melalui masa yang sulit, dan saya sangat bangga dengan apa yang telah kami capai bersama."

Ia menambahkan: "Saya telah jatuh cinta pada tempat ini, dan saya benar-benar bersungguh-sungguh. Sejak hari pertama saya, para suporter, rekan-rekan setim saya, Eddie Howe, staf teknis, dan setiap orang yang terkait dengan klub membuat saya dan keluarga saya merasa seperti di rumah sendiri."

Guimaraes menyampaikan terima kasih kepada Dana Investasi Publik dan Presiden klub Yasir Al-Rumayyan serta Jamie Reuben, di samping para pejabat klub, menegaskan bahwa mereka telah melakukan segala yang mereka bisa untuk mempertahankannya di dalam skuad.

Ia menjelaskan: "Transfer ini sangat sulit karena Newcastle sangat berarti bagi saya, tetapi saya ingin menjalani pengalaman baru dalam hidup saya. Saya merasa bahwa saya siap untuk tantangan baru bagi saya dan keluarga saya."

Ia melanjutkan: "Saya melakukan percakapan yang sangat positif dengan Matias Jaissle, dan saya pergi dengan mengetahui bahwa klub berada di tangan yang tepercaya."

Ia menutup pesannya kepada para suporter Newcastle dengan berkata: "Ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup, tetapi saya mengatakannya dari lubuk hati saya. Saya akan selalu bangga menjadi bagian dari perjalanan klub ini. Terima kasih untuk segalanya."