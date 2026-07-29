Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol AS, baik presiden Real Florentino Perez maupun pelatih Jose Mourinho telah memberikan lampu hijau terkait perekrutan gelandang Manchester City berusia 30 tahun itu.

Dengan demikian, pengumuman resmi disebut akan segera datang. AS bahkan berbicara soal "solusi dalam 24 jam ke depan". Pada Kamis, pertemuan antara perwakilan kedua klub disebut akan berlangsung, di mana kesepakatan itu pada akhirnya diharapkan bisa dituntaskan.

Lebih lanjut, media Spanyol tersebut melaporkan bahwa Rodri tampaknya akan menelan biaya jauh lebih rendah bagi Madrid dibanding yang semula diperkirakan. Setelah berbagai media awalnya mengangkat angka biaya transfer sebesar 100 juta euro, yang kabarnya diminta City, kini muncul angka 40 hingga 50 juta euro yang harus ditransfer Real ke Manchester.

Getty Images

Manchester City tampaknya melunak dalam negosiasi soal Rodri

Bahwa Skyblues, yang pada awalnya tampak tidak terlalu siap bernegosiasi mengenai kepergian juara dunia yang baru dinobatkan itu, akan melunak dalam negosiasi sudah dilaporkan Marca pada Selasa. Disebutkan di sana bahwa "klub Inggris itu, yang menaruh rasa hormat tertinggi kepada sang pemain, menerima kepergiannya apabila itu adalah keputusannya".

Manchester City dalam beberapa pekan dan bulan terakhir sudah berupaya sia-sia untuk memperpanjang lebih awal kontrak Rodri yang masih berlaku hingga 2027. Jika tidak ingin membiarkan pemain Spanyol itu pergi secara gratis tahun depan, maka periode transfer saat ini menjadi kesempatan terakhir untuk mendapatkan biaya transfer.

Sang gelandang sendiri berulang kali menunjukkan keterbukaan terhadap kepindahan ke Real. Fabrizio Romano bahkan menulis bahwa sang gelandang akan "menyukainya" dan "memimpikannya" untuk suatu hari mengenakan seragam Los Blancos.

Rodri sudah lama masuk daftar keinginan Real Madrid

Bagi pemain terbaik Piala Dunia 2026 itu, kepindahan ke ibu kota Spanyol juga akan berarti sebuah kepulangan. Rodri menimba ilmu di akademi Atletico Madrid saat muda dan bermain untuk rival sekota Real itu pada musim 2018/19. Pada Maret, ia sendiri sudah menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa Real adalah klub yang "tidak bisa begitu saja ditolak" jika datang dengan tawaran.

Bahwa Rodri dikaitkan dengan kepindahan ke Real bukanlah hal baru. Sejak sekitar keberhasilannya memenangi Ballon d'Or menyusul musim fantastisnya pada 2023/24, sudah ada rumor bahwa Los Blancos telah menetapkannya sebagai penerus duet gelandang veteran Toni Kroos dan Luka Modric - ironisnya, klub yang memboikot seremoni penghargaan individu terbesar di sepakbola dunia itu saat itu.