Dalam salah satu transfer paling menonjol di bursa musim panas, Barcelona secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan bintang lini tengah Spanyol, Rodri, yang datang dari Manchester City, dalam sebuah transfer yang disebut sebagai salah satu yang terpenting bagi klub Catalan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Barcelona menyebutkan dalam pernyataan resmi pada hari Selasa ini, "Klub mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Manchester City terkait perekrutan gelandang Spanyol Rodri, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2030".

Pengumuman resmi ini datang beberapa hari setelah tercapainya kesepakatan final antara kedua klub, di mana Manchester City menyetujui tawaran yang diajukan Barcelona dengan nilai total mendekati 76,5 juta euro (sekitar 60 juta euro tetap ditambah variabel yang dapat dicapai).

Rodri (30 tahun) menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2030, di mana ia tiba di Barcelona pada hari Senin untuk merampungkan prosedur resmi, termasuk pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak.

Pemain Spanyol itu mengungkapkan kebahagiaannya yang besar bergabung dengan tim, dengan mengatakan saat kedatangannya: "Bermain untuk Barcelona adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sangat bahagia dan tak sabar untuk bekerja bersama rekan-rekan setim saya".

Rodri merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini, di mana ia meraih Ballon d'Or pada 2024, dan menjadi pemain terbaik di Piala Dunia 2026 setelah membawa timnas Spanyol meraih gelar untuk kedua kalinya dalam sejarahnya. Ia juga meraih 12 gelar utama bersama Manchester City selama tujuh musim, di antaranya Liga Champions Eropa dan empat gelar Liga Primer Inggris.

Rodri diharapkan berkontribusi memperkuat lini tengah Barcelona bersama bintang-bintang seperti Pedri, Gavi, dan Dani Olmo, terutama dengan absennya Frenkie de Jong yang diperkirakan berlangsung selama berbulan-bulan akibat cedera. Klub Catalan itu berharap pemain Spanyol tersebut menjadi tambahan berkualitas yang membantu mereka mempertahankan gelar Liga Spanyol dan bersaing kuat di Liga Champions Eropa.

Dengan transfer ini, Barcelona memperkuat skuadnya di bursa transfer musim panas kali ini, yang juga menyaksikan bergabungnya sejumlah pemain lain, guna melanjutkan pembangunan proyek ambisius di bawah kepemimpinan tim kepelatihan saat ini.