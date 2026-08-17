Transfer bersejarah: Real Madrid umumkan kepergian pemainnya ke Liga Prancis

Real Madrid mengumumkan pada hari Senin ini kepergian pemainnya, Jacobo Ortega, ke skuad klub Prancis Strasbourg, dengan Los Blancos tetap mempertahankan 30% dari haknya.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Madrid mengizinkan kepergian Jacobo Ortega, yang berusia 19 tahun, ke Liga Prancis dengan nilai 10 juta euro.

Pencetak gol terbaik Real Madrid di edisi terakhir Liga Pemuda Eropa itu hengkang ke Prancis, di mana ia menandatangani kontrak berdurasi 5 musim.

Madrid menyatakan dalam sebuah pernyataan, "Klub Real Madrid dan klub Strasbourg telah mencapai kesepakatan mengenai kepindahan pemain kami, Jacobo Ortega."

Jacobo Ortega tiba di Real Madrid pada tahun 2018 ketika ia berusia 12 tahun, dan menghabiskan 8 musim di akademi klub.

Pada musim 2025-2026, ia meraih gelar Liga Pemuda Eropa bersama tim muda.

AS menegaskan, "Transaksi ini merupakan penjualan termahal yang dilakukan Real Madrid untuk seorang pemain dari akademinya yang belum pernah menjalani satu pertandingan pun bersama tim utama. Ini adalah transaksi bersejarah dari segala sisi."

Transaksi ini juga berlangsung dalam sebuah musim panas di mana klub terus memecahkan rekor-rekor sebelumnya terkait uang yang diraup dari para pemain lulusan Valdebebas, setelah melakukan sekitar 10 penjualan, yang paling menonjol adalah kepindahan Nico Paz, Gonzalo Garcia, dan Victor Munoz.