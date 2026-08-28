Pelatih asal Spanyol, Unai Emery, direktur teknik Aston Villa, mengungkap suasana di balik jam-jam terakhir perjalanan penyerang Inggris, Ollie Watkins, bersama klub, sebelum kepindahannya ke Al Hilal Arab Saudi, seraya menegaskan bahwa ia melepas mantan penyerangnya itu dengan pelukan erat dan setetes air mata, meski merasakan kekecewaan setelah sikap sang pemain menjelang laga melawan Brighton.

Watkins bersiap merampungkan kepindahannya ke Al Hilal dalam transfer bernilai sekitar 50 juta pound sterling, setelah penyerang Inggris itu menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Aston Villa dan menjalani petualangan baru di Roshn League, memanfaatkan tawaran finansial besar yang diajukan kepadanya oleh klub Saudi tersebut.

Watkins sebelumnya mencoret dirinya sendiri dari keikutsertaan dalam laga melawan Brighton pada pekan pembuka, meski para penyerang lain dalam skuad tim, Tammy Abraham dan Brian Madjo, tengah mengalami cedera. Sikap inilah yang memicu kekecewaan di dalam klub, sebelum sang pemain kembali dan meminta maaf kepada Emery serta rekan-rekannya, dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan.

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Emery mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Arsenal: "Komitmen dan perilaku Watkins selalu luar biasa. Pekan lalu kami tidak berhasil mencapai kesepakatan yang memungkinkannya tampil melawan Brighton, tetapi setelah pertandingan ia memberi tahu kami bahwa ia menyesal, dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan serta bahwa ia keliru."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Kami menerima permintaan maafnya, begitu pula para pemain, karena ia selalu memiliki perilaku yang baik terhadap klub dan terhadap saya. Ia adalah pribadi yang luar biasa, bahkan mungkin lebih baik sebagai pribadi ketimbang sebagai pemain. Aku melepasnya dengan pelukan erat dan setetes air mata."

Emery menjelaskan bahwa sikap terakhir Watkins tidak menghapus tahun-tahun dan momen-momen baik yang ia lalui bersama Aston Villa, meski ia mengakui bahwa sikap sang pemain menjelang laga melawan Brighton menimbulkan kekecewaan baginya.

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Ia berkata: "Aku merasa sedikit kecewa, dan kami membicarakan hal itu. Namun agar jelas, ia adalah pribadi yang luar biasa, dan satu kesalahan tidak menghapus semua hal baik yang telah ia berikan di sini. Ollie adalah pemain berkelas tinggi."

Perasaan Emery terhadap Watkins mencerminkan nilai sang penyerang di dalam Aston Villa, setelah selama tahun-tahunnya bersama klub ia berubah menjadi salah satu unsur ofensif paling menonjol, sebelum akhirnya memutuskan menjalani tantangan baru dalam kariernya melalui gerbang Al Hilal.

Emery menutup pernyataannya dengan berkata: "Kini ini adalah babak baru bersama Nicolas Jackson. Semoga sukses untuk Watkins di Arab Saudi. Dan tentu saja, kami senang," sebagai isyarat dimulainya babak baru bagi Aston Villa bersama penyerang barunya, sementara Watkins bersiap membuka lembaran yang benar-benar berbeda dengan kostum Al Hilal.