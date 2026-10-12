Setelah bergabung dengan Liverpool dengan nilai 116 juta pound sterling, Florian Wirtz berjuang untuk membuktikan diri, dan kesabaran suporter Liverpool mulai habis. Setelah penampilan mengecewakan lainnya menghadapi Manchester City, sebagian pihak menuntut agar pemain internasional Jerman itu dicoret dari susunan pemain utama.

Pemain internasional Jerman tersebut menerima kritik pedas di Inggris, di mana sebagian besar suporter menilai bahwa ia tidak lagi layak mendapatkan tempat di susunan pemain utama.

Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, secara khusus menyoroti kurangnya dampak ofensif Wirtz, karena gelandang serang itu belum mencetak satu gol pun di Premier League musim ini.

Di kanal Sky Sports, Jamie Carragher tidak ragu mengungkapkan pendapatnya secara terbuka setelah timnya kalah 3-0 dari Manchester City.

Ia menyatakan: "Dia seharusnya tidak berada dalam susunan pemain Liverpool saat ini. Apa yang diberikan Florian Wirtz untuk Liverpool tidak cukup untuk saat ini. Wirtz tidak terlihat mampu mencetak satu gol pun."

Ia menambahkan bahwa pemain tersebut sudah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dirinya. Meski demikian, mantan pemain internasional Inggris itu sempat menaruh harapan terakhir pada pengaruh Jurgen Klopp, yang bermain bersama Wirtz di tim nasional Jerman.

Namun jelas bahwa harapan itu tidak cukup untuk membangkitkan gelandang serang tersebut, yang masih kesulitan di bawah arahan Andoni Iraola.

Kesulitan besar bagi Wirtz

Statistik menunjukkan kesulitan pemain berusia 23 tahun itu. Dalam enam pertandingan yang ia jalani di Premier League musim ini, Wirtz gagal mencetak gol dan hanya mengemas satu assist.

Sejak bergabung dengan Liverpool, ia mencetak tujuh gol dan menciptakan sebelas gol dalam 56 pertandingan.

Dalam pertandingan melawan Manchester City, pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan Elliot Anderson, gelandang City.

Menurut perbandingan yang dipublikasikan surat kabar "The Telegraph", Wirtz hanya menyentuh bola 46 kali dan menuntaskan 20 umpan, dibandingkan 100 sentuhan dan 71 umpan milik lawannya.

Pemain Jerman itu hanya memenangi empat duel, sementara Anderson memenangi sebelas duel.

Ia harus memperbaiki penampilannya, terutama dalam pertandingan sepenting ini. Penampilannya secara umum tidak efektif dan ia mengambil keputusan-keputusan buruk, demikian tambahan dari British Broadcasting Corporation (BBC) yang memberinya nilai 4/10.

"Dia didatangkan untuk menjadi bintang"

Carragher melanjutkan pembicaraannya di kanal Sky Sports: "Saya kesulitan mengingat satu pertandingan di mana Liverpool menang atau di mana dia meraih penghargaan pemain terbaik. Dia didatangkan untuk menjadi bintang di Premier League. Saya dulu berpikir dia mampu menjadi Kevin De Bruyne yang kadang membawa Manchester City meraih kemenangan."

Ia menambahkan: "Wirtz telah memainkan antara 55 hingga 60 pertandingan di sini, dan itu pencapaian besar, dan saya tidak melihat hal ini akan berubah. Hampir pasti Wirtz akan bermain setiap pekan di posisi pengatur permainan (nomor 10); ini harus dihentikan. Saya pikir dia perlu meninggalkan tim. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, dan saya akan mengatakannya lagi."

Dengan Liverpool yang harus menghadapi ketidakhadiran Alexander Isak, Hugo Ekitike, dan Cody Gakpo, transfer paling mencolok klub itu berada di bawah sorotan. Namun antara awal musim tanpa gol di liga dan penampilan yang dinilai mengecewakan, Wirtz kini mendapati dirinya berada di bawah tekanan, sampai-sampai tempatnya di susunan pemain utama menjadi tanda tanya langsung.