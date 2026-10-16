Surat kabar Prancis "Le Monde" mengungkap detail kontrak yang ditandatangani Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", pada Mei 2025, untuk menyewa kantor di Trump Tower di kota New York, yang dikelola keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya putranya Eric Trump, dalam kesepakatan yang memunculkan pertanyaan mengenai sifat hubungan antara kedua pihak.

Menurut surat kabar Prancis tersebut, yang mengaku telah menelaah dokumen-dokumen internal, FIFA merundingkan pembayaran sebesar 4 juta dolar, setara sekitar 3,57 juta euro, untuk menyewa kantor seluas 450 meter persegi selama 7 tahun 7 bulan, di dalam gedung 58 lantai milik keluarga Trump yang berada di Fifth Avenue, New York.

FIFA menegaskan, dalam tanggapannya atas pertanyaan "Le Monde", bahwa nilai sewa tersebut sesuai dengan harga pasar, sementara surat kabar itu menyebutkan bahwa gedung tersebut selama ini kosong, dan menilai kesepakatan ini sebagai indikator tambahan atas keterkaitan antara Infantino dan Trump.

Federasi internasional itu menjelaskan bahwa penyewaan kantor tersebut dilakukan dalam rangka persiapan Piala Dunia Antarklub 2025, dan terutama untuk Piala Dunia 2026.

Namun surat kabar itu menyoroti bahwa kesepakatan tersebut tidak didahului oleh tender terbuka atau kajian atas opsi-opsi alternatif, berbeda dengan prosedur yang ditempuh FIFA saat mendirikan kantornya di Miami, yang dikhususkan untuk layanan hukumnya.

Kontrak tersebut, yang menurut "Le Monde" hanya diberikan informasi terbatas oleh FIFA, bahkan di lingkup internalnya sendiri, memunculkan pertanyaan tambahan seputar latar belakang kesepakatan itu, di saat Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sedang melakukan investigasi terkait hubungan antara Infantino dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pada September lalu, senator Demokrat dari negara bagian Maryland, Jamie Raskin, anggota Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat, menyerukan agar Presiden FIFA diperiksa, dengan menuntut penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hubungannya dengan Gedung Putih, sekaligus mengkritik apa yang ia sebut sebagai tidak adanya kerja sama dari kedua pihak dalam berkas ini.