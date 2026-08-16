Klub Trabzonspor semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan merekrut seorang penyerang asing ternama, di saat klub Turki itu terus melakukan pergerakan untuk memperkuat lini tengah sebelum bursa transfer ditutup.

Situs 61saat asal Turki mengungkapkan bahwa negosiasi terkait kepindahan pemain asal Uruguay, Darwin Nunez, penyerang Al Hilal Saudi, ke Trabzonspor mengalami perkembangan positif, setelah klub dan pemain mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat transfer, sementara sejumlah detail finansial masih menunda perampungannya secara resmi.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Nunez menerima gaji tahunan dari Al Hilal sekitar 20 juta euro.

Menurut informasi yang diterima, penyerang asal Uruguay itu memiliki tunggakan pembayaran finansial di Al Hilal sebesar 12 juta euro, dan pemain tersebut saat ini tengah berupaya menyelesaikan urusan ini, terutama karena jumlah tersebut dikenai pajak, yang menyebabkan negosiasi berlangsung lebih lama.

Pembicaraan dalam hal ini berjalan secara positif, di tengah keyakinan sejumlah petinggi Trabzonspor akan kemungkinan rampungnya kesepakatan kapan saja, meskipun aspek finansial masih menjadi faktor yang memengaruhi waktu pengumuman final.

Pada saat yang sama, Trabzonspor terus mencari pemain tengah asing untuk memperkuat skuadnya, di mana mereka telah memasuki negosiasi dengan seorang pemain muda dari Inggris - yang tidak disebutkan namanya - namun klubnya menolak tawaran yang diajukan untuk mendapatkan jasanya.

Klub juga telah melakukan pembicaraan dengan Atakan Karazor, pemain Stuttgart, terkait kepindahan ke skuadnya, tetapi negosiasi belum mencapai kesepakatan, dengan kemungkinan diadakannya pertemuan baru antara kedua belah pihak dalam waktu dekat.

Situs tersebut menutup: "Daftar pemain asing di Trabzonspor menanti perubahan mengejutkan, karena klub tengah mencari pemain tengah muda yang bertubuh jangkung dan mahir bermain di posisi gelandang jangkar, yang bisa saja mengharuskan kepergian salah satu pemain asing yang ada saat ini untuk memberi ruang bagi kesepakatan baru tersebut."

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