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Ruang perawatan Tottenham Hotspur terus sibuk setelah klub mendapat kabar buruk terkait kondisi rekrutan musim panas Savio. Pemain sayap asal Brasil yang didatangkan ke London utara dengan nilai transfer sangat besar itu kembali terancam menepi setelah mengalami cedera saat Tottenham mengalahkan Ipswich Town.

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Pemain timnas Brasil kembali frustrasi

Kemenangan 2-0 Tottenham atas Ipswich Town dibayangi kabar bahwa Savio harus menjalani perawatan untuk waktu yang cukup lama. Pemain sayap asal Brasil itu tampil untuk pertama kalinya sejak hasil imbang 1-1 melawan Manchester United pada 10 Oktober, setelah masuk dari bangku cadangan pada babak kedua. Namun, ia hanya bertahan sekitar 20 menit sebelum terjatuh di kotak penalti lawan seusai melakukan aksi individu yang mengesankan.

Mantan pemain Manchester City itu tampak sangat terpukul saat mendapat penanganan dari tim medis. Ia menutupi wajah dengan jerseynya ketika dibantu berjalan menuju lorong stadion. Ia akhirnya digantikan oleh Archie Gray, membuat staf pelatih Tottenham khawatir akan tingkat keparahan masalah otot tersebut.

Menurut The Athletic, Tottenham benar-benar khawatir pemain asal Brasil itu akan sulit tampil lagi sebelum akhir tahun. Dengan tujuh pertandingan tersisa pada 2026, termasuk sejumlah laga besar, potensi absennya Savio akan menjadi pukulan signifikan bagi rencana Tottenham.

De Zerbi geram cedera kembali terjadi

Waktu terjadinya cedera ini sangat menyakitkan bagi pelatih kepala Roberto De Zerbi, yang secara terbuka menegaskan pentingnya ketersediaan para pemain paling kreatifnya. Berbicara kepada media seusai pertandingan, pelatih asal Italia itu tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kabar dari tim medis.

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"Saya sangat marah soal itu karena Savio adalah pemain penting bagi kami," kata De Zerbi. "Ini cedera yang sama, dan itulah hal terburuk dari pertandingan hari ini." Kekecewaan sang pelatih dapat dimaklumi mengingat Savio baru saja kembali masuk dalam pertimbangan untuk tampil setelah absen dalam empat pertandingan Liga Primer akibat masalah otot yang berbeda.

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Awal yang sulit di London

Sejak pindah dari Manchester City pada Agustus dengan nilai transfer yang bisa mencapai £85 juta, Savio kesulitan tampil konsisten bersama Tottenham akibat masalah kebugaran yang berulang.

Meski mencetak gol pada laga debutnya saat Tottenham menang 5-1 atas Charlton Athletic di Piala Liga Inggris, pemain asal Brasil itu sejauh ini baru tampil tujuh kali untuk Tottenham.

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Tottenham menanti laga-laga penting pada Desember

Tottenham bersiap bertandang ke markas Sunderland pada Minggu sebelum kembali ke London utara untuk menjamu Fulham pada 3 Desember. Setelah itu, Tottenham akan menghadapi derbi London Utara yang krusial melawan Arsenal pada 6 Desember di Tottenham Hotspur Stadium. Tim asuhan De Zerbi saat ini menempati posisi ke-10 klasemen Liga Primer dengan 15 poin.