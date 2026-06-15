Tottenham Hotspur bertekad untuk melakukan langkah besar di bursa transfer dan mendapat sinyal positif

Tottenham Hotspur sangat gencar di bursa transfer. Menurut pakar transfer Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, klub asal London itu ikut bersaing untuk mendapatkan bintang Newcastle United, Sandro Tonali.

"Tottenham siap memberikan Tonali kunci dari 'proyek baru' ini," tulis Moretto. Tonali memiliki kontrak hingga pertengahan 2029. Newcastle juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu musim.

Bagaimanapun, transfer ini tidak akan mudah. Menurut media Inggris, Newcastle meminta biaya transfer sebesar 100 juta poundsterling, yang setara dengan sekitar 115 juta euro. Selain itu, tiga klub besar Inggris lainnya juga tertarik pada pemain asal Italia tersebut.

Selain Spurs, Manchester United, Manchester City, dan Arsenal juga memburu Tonali yang berusia 26 tahun, yang pada 2023 didatangkan dari AC Milan dengan biaya sekitar 65 juta euro. Meskipun sempat mendapat skorsing yang ramai dibicarakan, gelandang bertahan ini telah bermain dalam 110 pertandingan untuk Newcastle.

Mungkin jumlah itu akan tetap menjadi rekornya. Tottenham telah menjadikan Tonali sebagai prioritas utama dan berharap dapat merekrutnya dengan 'senjata rahasia' Roberto de Zerbi. Pelatih klub tersebut berasal dari Brescia, dekat kota kelahiran Tonali: Lodi.

Tottenham telah menerima sinyal positif dari Tonali. Menurut Moretto, ia terbuka terhadap proyek di Spurs. Agen Giuseppe Riso pada bulan Maret lalu tidak menutup kemungkinan bahwa kliennya akan hengkang dari Newcastle musim panas ini.

Di bawah De Zerbi, yang menyelamatkan klub dari degradasi dari Liga Premier setelah penunjukannya, Tottenham berharap dapat naik kelas musim depan. Musim lalu, mereka baru memastikan kelangsungan hidup mereka pada putaran terakhir.