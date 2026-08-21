Klub Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut winger asal Brasil, Savinho, pada bursa transfer musim panas ini, dalam sebuah transaksi yang nilai totalnya bisa mencapai 85 juta pound sterling.

Tottenham dijadwalkan membayar 75 juta pound sterling sebagai biaya dasar untuk menuntaskan transfer tersebut, ditambah 10 juta pound sterling lainnya dalam bentuk insentif dan bonus yang terkait dengan performa pemain, demikian menurut laporan situs "The Athletic".

Tottenham tengah berupaya menuntaskan dua kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut Savinho dan penyerang asal Mesir, Omar Marmoush, setelah klub tersebut mencapai kemajuan dalam negosiasi terkait kedua pemain itu.

Negosiasi Tottenham untuk merekrut Marmoush masih terus berlangsung, dalam kesepakatan yang terpisah dari transfer Savinho. Savinho tidak masuk dalam skuad City pada pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tim tersebut 0-3 dari Arsenal di ajang Community Shield.

Tottenham sebelumnya telah menunjukkan ketertarikannya untuk merekrut Savinho sejak musim panas lalu, ketika mereka melakukan negosiasi dengan Manchester City mengenai transfer yang bernilai sekitar 50 juta euro, setara dengan 43,3 juta pound sterling atau 58,2 juta dolar, namun klub Inggris itu belum bersedia melepas winger Brasil tersebut kala itu. Setelah itu, Manchester City memperpanjang kontrak Savinho pada Oktober lalu, sehingga ia terikat dengan klub hingga tahun 2031.

Tottenham kembali menunjukkan minatnya untuk merekrut pemain tersebut pada bursa transfer kali ini, seiring upaya mereka untuk memperkuat opsi menyerang, setelah tim tersebut banyak menderita akibat cedera yang menimpa sejumlah pemainnya, terutama Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke, dan Wilson Odobert.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Savinho memulai kariernya di akademi klub Brasil, Atletico Mineiro, sebelum pindah ke klub Prancis, Troyes, yang dimiliki oleh grup "City Football Group" (CFG), pada tahun 2022. Pemain tersebut menjalani masa peminjaman di dua klub, yaitu PSV Eindhoven Belanda dan Girona Spanyol, yang merupakan salah satu klub yang berada di bawah naungan grup yang sama, sebelum akhirnya pindah ke Manchester City secara permanen pada tahun 2024 dalam kesepakatan senilai 40 juta euro.

Savinho, yang berusia 22 tahun, telah tampil dalam 53 pertandingan bersama Manchester City, mencetak dua gol dan menyumbang 12 assist selama itu, namun ia hanya tampil sebagai pemain inti dalam tujuh pertandingan Liga Primer Inggris musim lalu di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola.

Transfer Savinho ke London Utara menjadi kesepakatan terbaru Tottenham selama musim panas yang penuh aktivitas di bursa transfer, setelah klub tersebut menghabiskan total 229,5 juta pound sterling untuk merekrut Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke. Tottenham juga merekrut Andy Robertson, Marcus Senesi, dan Martin Dubravka dalam transfer bebas.

Meskipun nilai total kesepakatan Savinho lebih rendah dari biaya transfer Sandro Tonali, yang bisa mencapai 100 juta pound sterling untuk Newcastle United, transfer winger Brasil tersebut akan menjadi rekor dalam sejarah penjualan pemain Manchester City.

Dengan demikian, kesepakatan itu akan melampaui rekor sebelumnya milik klub, yaitu transfer penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, ke Atletico Madrid pada tahun 2024, dalam kesepakatan yang nilai totalnya mencapai 82 juta pound sterling.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"