Goal.com
LiveTiket
Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

Diterjemahkan oleh

Torres soal Kepindahan ke Paris: Tidak Ada yang Tahu Apa yang Akan Terjadi

Transfers
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
LaLiga
Ligue 1
Spanyol
Prancis

Nasib yang menggantung

Ferran Torres, penyerang Barcelona, membuka pintu bagi spekulasi tentang masa depannya setelah berbicara mengenai kemungkinan kepindahannya ke Paris Saint-Germain, seraya menegaskan bahwa dalam sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi.

Ferran Torres saat ini berada di Amerika Serikat dalam rangka sebuah acara promosi bersama perusahaan Under Armour, di mana ia menerima pertanyaan tentang masa depannya dalam sebuah wawancara di program Today, yang ditayangkan oleh jaringan "NBC".

Pemilik gol yang memberikan Spanyol gelar Piala Dunia kedua itu pada awalnya menegaskan keberlanjutan ikatannya dengan Barca, ketika ia menjawab pertanyaan mengenai dugaan ketertarikan dari Saint-Germain, dengan mengatakan: "Saat ini, saya memiliki kontrak dengan Barcelona".

Namun, Ferran Torres melontarkan pernyataan lain yang mencolok dan tidak berlalu begitu saja, dengan mengatakan: "Tetapi sejujurnya, dalam sepak bola, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi".

Pernyataan sang penyerang datang bersamaan dengan periode bursa transfer, sehingga menambah spekulasi seputar masa depannya, meski ikatannya dengan Barcelona melalui kontrak masih berlanjut untuk saat ini.

Club Friendlies
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google