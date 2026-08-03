Ferran Torres, penyerang Barcelona, membuka pintu bagi spekulasi tentang masa depannya setelah berbicara mengenai kemungkinan kepindahannya ke Paris Saint-Germain, seraya menegaskan bahwa dalam sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi.

Ferran Torres saat ini berada di Amerika Serikat dalam rangka sebuah acara promosi bersama perusahaan Under Armour, di mana ia menerima pertanyaan tentang masa depannya dalam sebuah wawancara di program Today, yang ditayangkan oleh jaringan "NBC".

Pemilik gol yang memberikan Spanyol gelar Piala Dunia kedua itu pada awalnya menegaskan keberlanjutan ikatannya dengan Barca, ketika ia menjawab pertanyaan mengenai dugaan ketertarikan dari Saint-Germain, dengan mengatakan: "Saat ini, saya memiliki kontrak dengan Barcelona".

Namun, Ferran Torres melontarkan pernyataan lain yang mencolok dan tidak berlalu begitu saja, dengan mengatakan: "Tetapi sejujurnya, dalam sepak bola, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi".

Pernyataan sang penyerang datang bersamaan dengan periode bursa transfer, sehingga menambah spekulasi seputar masa depannya, meski ikatannya dengan Barcelona melalui kontrak masih berlanjut untuk saat ini.